Toyota - ภาพรวมผลประกอบการ

- บริษัทสามารถทำ รายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
- กำไรจากการดำเนินงาน ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากแรงกดดันจากภาษีนำเข้า ทำให้ นักลงทุนระมัดระวัง
- กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
- แนวโน้มกำไรสิ้นปีงบประมาณถูกปรับเพิ่มขึ้น
จีนอาจผลิตรถยนต์ได้มากที่สุด และสหรัฐฯ เป็นผู้ซื้อรถยนต์มากที่สุด แต่ Toyota ยังคงเป็นผู้นำด้านยอดขายโลก ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นได้เผยผลประกอบการล่าสุด
ข้อมูลทางการเงินสำคัญ
-
รายได้ (Revenue): 12.38 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 8% สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 12.18 ล้านล้านเยน
-
กำไรสุทธิ (Net Profit): เพิ่มขึ้น 62% อยู่ที่ 932 พันล้านเยน
-
กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit): ลดลง 27% เมื่อเทียบปีต่อปี
ความแตกต่างระหว่างกำไรจากการดำเนินงานกับกำไรสุทธิ เกิดจากผลตอบแทนการลงทุนและความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกำไรจากการดำเนินงาน ถูกกดดันอย่างมากจากต้นทุนแรงงานและภาษีนำเข้าเพิ่มเติมในสหรัฐฯ
กลยุทธ์และทิศทางอนาคต
-
Toyota ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ ขยายการลงทุนหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมพร้อมกัน
-
แม้บริษัทอื่นอาจประสบความยากลำบาก แต่ Toyota ด้วยขนาดที่ใหญ่ ทำให้สามารถรับความเสี่ยงต่ำและเพิ่มผลประโยชน์ได้มากที่สุด
-
การขยายตัวนี้เน้นไปที่ การลงทุนพร้อมกันในตลาดรถไฟฟ้า (EV) และไฮบริด
-
ปัจจุบัน รถยนต์ปล่อยมลพิษต่ำคิดเป็น 46.9% ของยอดขายบริษัท
-
-
Toyota ยัง ติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรมอื่น ๆ
-
บริษัทมีระบบใหม่ชื่อ “Arene”
-
กำลังพัฒนาต่อไปสู่ “Software Defined Vehicles”
-
แนวโน้มกำไรสิ้นปีงบประมาณ
-
Toyota แสดงความมั่นใจโดย ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสิ้นปี
-
ภายในสิ้นปีงบ FY2026 คาดว่า กำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ 3.4 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 3.2 ล้านล้านเยน
ปฏิกิริยาตลาด
-
ตลาดตอบสนองด้วยความกังวลเล็กน้อยต่อข่าว กำไรจากการดำเนินงานลดลงและผลกระทบจากภาษี
-
เบื้องต้น ราคาหุ้นลดลงประมาณ 1.6%
-
อย่างไรก็ตาม คาดการณ์เชิงบวกช่วยให้ราคาหุ้นกลับสู่ระดับเดิมได้ในเวลาต่อมา
TM.US (D1)
Source: xStation5
