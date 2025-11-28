อ่านเพิ่มเติม
08:59 · 28 พฤศจิกายน 2025

Toyota - ภาพรวมผลประกอบการ

ประเด็นหลัก
Toyota
หุ้น
TM.US, Toyota Motor Corp - ADR
-
-
ประเด็นหลัก
  • บริษัทสามารถทำ รายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
  • กำไรจากการดำเนินงาน ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากแรงกดดันจากภาษีนำเข้า ทำให้ นักลงทุนระมัดระวัง
  • กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
  • แนวโน้มกำไรสิ้นปีงบประมาณถูกปรับเพิ่มขึ้น

จีนอาจผลิตรถยนต์ได้มากที่สุด และสหรัฐฯ เป็นผู้ซื้อรถยนต์มากที่สุด แต่ Toyota ยังคงเป็นผู้นำด้านยอดขายโลก ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นได้เผยผลประกอบการล่าสุด

ข้อมูลทางการเงินสำคัญ

  • รายได้ (Revenue): 12.38 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 8% สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 12.18 ล้านล้านเยน

  • กำไรสุทธิ (Net Profit): เพิ่มขึ้น 62% อยู่ที่ 932 พันล้านเยน

  • กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit): ลดลง 27% เมื่อเทียบปีต่อปี

ความแตกต่างระหว่างกำไรจากการดำเนินงานกับกำไรสุทธิ เกิดจากผลตอบแทนการลงทุนและความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกำไรจากการดำเนินงาน ถูกกดดันอย่างมากจากต้นทุนแรงงานและภาษีนำเข้าเพิ่มเติมในสหรัฐฯ

กลยุทธ์และทิศทางอนาคต

  • Toyota ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ ขยายการลงทุนหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมพร้อมกัน

  • แม้บริษัทอื่นอาจประสบความยากลำบาก แต่ Toyota ด้วยขนาดที่ใหญ่ ทำให้สามารถรับความเสี่ยงต่ำและเพิ่มผลประโยชน์ได้มากที่สุด

  • การขยายตัวนี้เน้นไปที่ การลงทุนพร้อมกันในตลาดรถไฟฟ้า (EV) และไฮบริด

    • ปัจจุบัน รถยนต์ปล่อยมลพิษต่ำคิดเป็น 46.9% ของยอดขายบริษัท

  • Toyota ยัง ติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรมอื่น ๆ

    • บริษัทมีระบบใหม่ชื่อ “Arene”

    • กำลังพัฒนาต่อไปสู่ “Software Defined Vehicles”

แนวโน้มกำไรสิ้นปีงบประมาณ

  • Toyota แสดงความมั่นใจโดย ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสิ้นปี

  • ภายในสิ้นปีงบ FY2026 คาดว่า กำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ 3.4 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 3.2 ล้านล้านเยน

ปฏิกิริยาตลาด

  • ตลาดตอบสนองด้วยความกังวลเล็กน้อยต่อข่าว กำไรจากการดำเนินงานลดลงและผลกระทบจากภาษี

  • เบื้องต้น ราคาหุ้นลดลงประมาณ 1.6%

  • อย่างไรก็ตาม คาดการณ์เชิงบวกช่วยให้ราคาหุ้นกลับสู่ระดับเดิมได้ในเวลาต่อมา

TM.US (D1)

Source: xStation5

28 พฤศจิกายน 2025, 14:52

EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น
28 พฤศจิกายน 2025, 09:03

ข่าวเด่นวันนี้
28 พฤศจิกายน 2025, 09:01

โลหะมีค่า: สองจุดสูงสุด หรือ การปรับฐานก่อนการเติบโต?
28 พฤศจิกายน 2025, 08:50

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Adobe Inc

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก