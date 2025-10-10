ข่าวเด่น: โลหะเงินทำสถิติสูงสุดใหม่! 🥈📈

ตลาดโลหะมีค่ากำลังฟื้นตัวอย่างรุนแรง นักลงทุนมองหาที่หลบความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จึงหันไปลงทุนใน ทองคำ เงิน แพลทินัม
เงินวันนี้ทำสถิติ ATH ที่ 50 USD/ออนซ์ สะท้อนความสนใจสูงทั้งจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อย
การสนับสนุนราคายังมาจาก ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม เช่น พลังงานสีเขียว โซลาร์เซลล์ และอิเล็กทรอนิกส์
📌 หากแนวโน้มยังคงอยู่ เงินอาจกลายเป็นทั้ง โลหะลงทุนและวัตถุดิบกลยุทธ์สำคัญ ของเศรษฐกิจสมัยใหม่
⚠️ ความเสี่ยง: การเข้มงวดนโยบายการเงินโดยธนาคารกลาง เช่น อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือการลดสภาพคล่อง อาจกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะสั้นผ่าน ดอลลาร์แข็งค่า และเงินไหลออกจากสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย
⏫🔝Silver พุ่ง 4%
DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
