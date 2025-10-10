อ่านเพิ่มเติม
08:35 · 10 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: โลหะเงินทำสถิติสูงสุดใหม่! 🥈📈

Silver's price reached 50$ for the first time!
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ตลาดโลหะมีค่ากำลังฟื้นตัวอย่างรุนแรง นักลงทุนมองหาที่หลบความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จึงหันไปลงทุนใน ทองคำ เงิน แพลทินัม

  • เงินวันนี้ทำสถิติ ATH ที่ 50 USD/ออนซ์ สะท้อนความสนใจสูงทั้งจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อย

  • การสนับสนุนราคายังมาจาก ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม เช่น พลังงานสีเขียว โซลาร์เซลล์ และอิเล็กทรอนิกส์

📌 หากแนวโน้มยังคงอยู่ เงินอาจกลายเป็นทั้ง โลหะลงทุนและวัตถุดิบกลยุทธ์สำคัญ ของเศรษฐกิจสมัยใหม่

⚠️ ความเสี่ยง: การเข้มงวดนโยบายการเงินโดยธนาคารกลาง เช่น อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือการลดสภาพคล่อง อาจกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะสั้นผ่าน ดอลลาร์แข็งค่า และเงินไหลออกจากสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย

 

Source: xStation5

