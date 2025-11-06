สรุปข่าวเช้า

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อ่อนตัวลง: ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงก่อนหน้า แต่ฟิวเจอร์สกลับลดลงจากการพุ่งแรงเมื่อวานนี้ ดัชนี S&P 500 ปิดบวก +0.37% ส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น +0.65%
- ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวผสม: การซื้อขายในเอเชียมีทิศทางผสม ดัชนี Nikkei 225 (JP225) ร่วง -0.5% ในขณะที่ดัชนีจีน (CHN.Cash และ CH50) พุ่งขึ้นมากกว่า +1%
- น้ำมันพยายามฟื้นตัว: ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อย +0.35% แต่ WTI ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ทองคำและโลหะมีค่าขยับสูงขึ้น: ทองคำเพิ่มขึ้น +0.2% ใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาซิลเวอร์พุ่ง +0.7% ทะลุระดับ 48 ดอลลาร์
- ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า: ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงอย่างชัดเจนวันนี้ โดยคู่เงิน EUR/USD กลับขึ้นเหนือ 1.15, AUD/USD เคลื่อนไหวเหนือ 0.65 และ GBP/USD ยืนเหนือแนวรับ 1.30
- Qualcomm ผลประกอบการดีกว่าคาด: Qualcomm รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2025 แข็งแกร่ง รายได้อยู่ที่ 11.27 พันล้านดอลลาร์ (เทียบกับคาดการณ์ 10.8 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงอยู่ที่ 3.00 ดอลลาร์ (เทียบกับคาด 2.87 ดอลลาร์) อย่างไรก็ตาม บริษัทบันทึกขาดทุนสุทธิ (GAAP) 3.12 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีพิเศษ 5.7 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นร่วง -3% หลังตลาดปิด
- Arm รายงานผลแข็งแกร่ง: Arm ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 รายได้ 1.14 พันล้านดอลลาร์ (+34% YoY) และ EPS 0.39 ดอลลาร์ (เทียบกับคาด 0.33 ดอลลาร์) แนวโน้มไตรมาส 3 คาดรายได้ 1.225 พันล้านดอลลาร์ และ EPS 0.41 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ตลาด ราคาหุ้นพุ่ง +4.5% หลังตลาดปิด
- จีนกลับมาซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐฯ: จีนสั่งซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี รวมสองเที่ยวเรือในเดือนธันวาคม ปริมาณรวม 120,000 ตัน ถือเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนว่าจีนมีความตั้งใจปฏิบัติตามข้อตกลงการค้า (อย่างน้อยในระยะสั้น) ราคาข้าวสาลีพุ่งขึ้นสู่ 550 เซนต์ต่อปอนด์ สูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
- Snapchat พุ่งแรงจากดีล AI: หุ้น Snapchat พุ่งกว่า +14% หลังตลาดปิด หลังประกาศความร่วมมือกับ Perplexity เพื่อนำระบบค้นหาและเครื่องมือ AI มาผสานในแอปฯ โซเชียล สต็อกของ Snap สูญเสียมูลค่ากว่า 30% ในปีนี้ และมากกว่า 80% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
- Morgan Stanley ปรับคาดการณ์ราคาน้ำมันขึ้น: Morgan Stanley ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันปี 2026 เป็น 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยอ้างอิงการตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะคงระดับการผลิตจนถึงไตรมาสแรกปีหน้า ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตจริงของ OPEC+ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงตุลาคมเพิ่มขึ้นเพียง 500,000 บาร์เรลต่อวัน ต่ำกว่าประกาศ 2.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- ทรัมป์พิจารณาการเคลื่อนไหวต่อเวเนซุเอลา: รายงานจาก Wall Street Journal ระบุว่า Donald Trump ยังลังเลที่จะสั่งโจมตีเวเนซุเอลาโดยตรง ขณะที่สหรัฐฯ ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการยกระดับสถานการณ์ล่าสุด (นอกเหนือจากการต่อต้านยาเสพติด) ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป้าหมายคือการโค่นล้ม Maduro หรือเพียงกดดันให้ยอมอ่อนข้อ
- โอกาสลดดอกเบี้ย: TD Securities คาดความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารกลางจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้
- ฝ่ายค้านญี่ปุ่นเตือน BoJ: ผู้นำพรรค Innovation ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลผสม เตือนว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในระยะสั้นอาจส่งสัญญาณลบต่อภาคธุรกิจ USD/JPY ทรงตัวใกล้ระดับ 154
- OpenAI ขอวงเงินสินเชื่อมหาศาล: รายงานระบุว่า OpenAI กำลังขอการค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
- ทรัมป์เตรียมแถลงท่ามกลางวิกฤติการบิน: Donald Trump มีกำหนดแถลงข่าววันนี้เวลา 15:00 น. (CET) โดยสื่อคาดว่าการแถลงนี้มีเป้าหมายเพื่อเบี่ยงความสนใจจากวิกฤติการบินในสหรัฐฯ ที่เกิดจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินทำงานจำกัด จำนวนเที่ยวบินลดลงอย่างรวดเร็ว และมีแผนปิดสนามบินกว่า 30 แห่ง
- การประชุม ECB เริ่มต้น: การประชุมตลาดเงินของ ECB เริ่มวันนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่สำคัญหลายรายร่วมกล่าวสุนทรพจน์ รวมถึง Schnabel (ECB), Williams (Fed) และ Tschudin (SNB)
- ความร่วมมือแร่หายาก: ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ กำลังหารือจัดตั้งโครงการร่วมกันในการสกัดแร่หายากใกล้เกาะ Minamitoi ของญี่ปุ่น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาจีน โดยตั้งเป้าเริ่มสกัดจริงภายในปีหน้า
ข่าวเด่นวันนี้
เวเนซุเอลา: การเปลี่ยนแปลงอำนาจอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร?
US Open: US100 ร่วง 1% ท่ามกลางแรงขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์
หุ้นเด่นสัปดาห์ – Comcast Corp