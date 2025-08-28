ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันคงคลังลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์

Key Data – น้ำมันและสต็อกเชื้อเพลิง
-
Oil inventories: ลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -2 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -6.0 ล้านบาร์เรล)
-
Gasoline: ลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -1.6 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -2.7 ล้านบาร์เรล)
-
Distillates: ลดลง 1.786 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +0.5 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: +2.3 ล้านบาร์เรล)
-
อัตราการใช้กำลังการกลั่น (Refinery utilization rates) ลดลง 2 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน แต่สต็อกน้ำมันยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
-
Crude oil stocks ลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่ Gasoline และ Distillate ก็ลดลงอย่างชัดเจน
-
ความต้องการเชื้อเพลิงยังแข็งแกร่ง สนับสนุนการฟื้นตัวต่อเนื่องของราคาน้ำมัน ซึ่งกำลังเข้าใกล้ระดับ 64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Source: xStation5