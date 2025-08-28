อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันคงคลังลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์

08:41 28 สิงหาคม 2025

Key Data – น้ำมันและสต็อกเชื้อเพลิง

  • Oil inventories: ลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -2 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -6.0 ล้านบาร์เรล)

  • Gasoline: ลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -1.6 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -2.7 ล้านบาร์เรล)

  • Distillates: ลดลง 1.786 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +0.5 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: +2.3 ล้านบาร์เรล)

  • อัตราการใช้กำลังการกลั่น (Refinery utilization rates) ลดลง 2 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน แต่สต็อกน้ำมันยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

  • Crude oil stocks ลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่ Gasoline และ Distillate ก็ลดลงอย่างชัดเจน

  • ความต้องการเชื้อเพลิงยังแข็งแกร่ง สนับสนุนการฟื้นตัวต่อเนื่องของราคาน้ำมัน ซึ่งกำลังเข้าใกล้ระดับ 64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

 

 

Source: xStation5

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
