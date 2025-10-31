อัปเดตถั่วเหลือง: จีนประกาศซื้อถั่วเหลือง 12 ล้านตัน ในปีนี้

- อัปเดตถั่วเหลือง: จีนเตรียมซื้อถั่วเหลือง 12 ล้านตันในปีนี้ และคาดว่าจะ ซื้ออย่างต่อเนื่องในอีก 3 ปีข้างหน้า ด้วยปริมาณ อย่างน้อย 25 ล้านตันต่อปี
อัปเดตถั่วเหลือง:
Bessent ประกาศว่าจีนจะซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐ 12 ล้านตันในปีนี้ และ 25 ล้านตันต่อปีในอีกสามปีข้างหน้า
📊 สำหรับปี 2024 สหรัฐขายถั่วเหลืองให้จีน 27 ล้านตัน ขณะที่การผลิตรวมต่ำกว่า 120 ล้านตัน
หลังการพบปะระหว่าง ทรัมป์–สี จิ้นผิง ราคาถั่วเหลืองปรับตัวลดลง เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อ แต่การประกาศของ Bessent เพียงอย่างเดียว อาจยังไม่เพียงพอที่จะรักษาแรงกดดันเชิงบวกในตลาด
