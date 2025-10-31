อ่านเพิ่มเติม
09:14 · 31 ตุลาคม 2025

ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย

  • รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA

💨 รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์จาก EIA

  • การเปลี่ยนแปลงล่าสุด: +74 Bcf

  • คาดการณ์ตลาด (Bloomberg consensus): +73.22 Bcf

  • สัปดาห์ก่อนหน้า: +87 Bcf

สต็อกก๊าซธรรมชาติ ยังคงเพิ่มขึ้น แต่ อัตราการสะสมลดลง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์หรืออุปทาน เช่น การบริโภคที่สูงขึ้นหรือการผลิตที่ลดลงเล็กน้อย

📉 การเพิ่มของสต็อกยังคงกดดันราคาลง แต่การชะลอตัวของอัตราการสะสมชี้ถึง สมดุลระหว่างอุปสงค์-อุปทานมากขึ้น

💹 ผลลัพธ์: ราคาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังประกาศข้อมูล

 

31 ตุลาคม 2025, 09:44

