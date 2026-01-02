ข่าวเด่นก่อนเปิดตลาด

- บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงเปิดการซื้อขายครั้งแรกของปี 2026 โดยรวมเป็นบวก ดัชนีหุ้นเอเชียในภาพรวมปิดบวกเกือบ 1% นำโดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต หุ้น Samsung ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่ Baidu ของจีนพุ่งขึ้นมากกว่า 7% หลังจากหน่วยธุรกิจด้านชิปของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และราคาหุ้นทะยานขึ้นราว 400% ในวันแรกของการซื้อขาย
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย US100 บวกเกือบ 0.9% ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปบ่งชี้ว่าการเปิดตลาดในยุโรปอาจเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับเข้าสู่ภาวะชะงักงันอีกครั้ง โดยโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ย้ำว่าเขาจะ “ไม่มีวันลงนามในข้อตกลงที่อ่อนแอ” พร้อมระบุว่าประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปอีก 10% มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับดินแดนของยูเครนและหลักประกันด้านความมั่นคง
- ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเกือบ 1.5% สู่ระดับ 4,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินปรับขึ้นมากกว่า 4.5% กลับมายืนเหนือระดับ 74 ดอลลาร์ ทองแดงก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยปี 2025 ถือเป็นปีที่ดีที่สุดของโลหะนับตั้งแต่ปี 1979 ที่น่าสนใจคือ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ไม่ได้กดดันตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดย Ethereum ทะลุระดับ 3,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin ซื้อขายใกล้ระดับ 89,000 ดอลลาร์ ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อโอกาสในการเบรกกรอบสะสม หากโมเมนตัมขาขึ้นช่วงต้นปีสามารถรักษาไว้ได้
- ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมันปรับขึ้นเกือบ 0.5% สู่ระดับ 61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงลงมากกว่า 3% มาอยู่ที่ 3.58 ดอลลาร์ต่อ MMBtu โดยการคาดการณ์สภาพอากาศของ NOAA ระบุว่า สภาพอากาศในสหรัฐฯ ช่วงวันที่ 6–12 มกราคม จะค่อนข้างอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
- ทางการรัสเซียระบุว่า การโจมตีด้วยโดรนในช่วงปีใหม่ซึ่งดำเนินการโดยกองกำลังติดอาวุธของยูเครน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 24 ราย และบาดเจ็บอย่างน้อย 50 ราย ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นเคอร์ซอนของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย รายงานระบุว่าโดรน 3 ลำพุ่งเป้าโจมตีร้านกาแฟและโรงแรมในเมืองตากอากาศคอร์ลี บนชายฝั่งทะเลดำ อย่างไรก็ตาม ยูเครนปฏิเสธรายงานดังกล่าว โดยโฆษกกองทัพยูเครนระบุในคืนวันส่งท้ายปีเก่าว่า กองกำลังของเคียฟโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียเท่านั้น
- โดนัลด์ ทรัมป์ ได้แชร์บทความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ซึ่งอ้างอิงรายงานของ New York Times ที่ระบุว่า ความพยายามโจมตีที่พักของวลาดิเมียร์ ปูตินโดยยูเครนเป็นอีกหนึ่งการบิดเบือนข้อมูลจากมอสโก ขณะที่ผู้นำรัสเซียยังคงชักจูงประธานาธิบดีสหรัฐฯ และไม่ได้มองว่าสันติภาพเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในช่วงเวลานี้ของการสู้รบ การที่ทรัมป์แชร์บทความดังกล่าวอาจสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มเย็นชาลงระหว่างทั้งสองประเทศ
- หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ยังคงติดตามเรือบรรทุกน้ำมันที่ขนน้ำมันอิหร่านไปยังเวเนซุเอลา โดยมีรายงานว่าเรือลำดังกล่าวได้เปลี่ยนธงเป็นของรัสเซีย และรัสเซียได้ส่งบันทึกทางการทูตอย่างเป็นทางการเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยุติการติดตาม ขณะเดียวกัน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ได้ขอบคุณโครเอเชียและโรมาเนียที่เข้าร่วมโครงการ PURL ซึ่งเปิดทางให้ยูเครนสามารถจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐฯ โดยทั้งสองประเทศจะให้การสนับสนุนยูเครนประเทศละ 75 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีทั้งหมด 24 ประเทศเข้าร่วมโครงการ PURL
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
สามตลาดเด่นรายสัปดาห์
ความตื่นตัวครอบงำตลาดหุ้นฮ่องกง 📈 CHN.cash พุ่ง 3%
สถาบันการเงินจะจุดชนวนบูลรันของโกโก้ในปี 2026 ไหม? 📈 ส่องการไหลของเงินใน BCOM