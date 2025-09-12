ข่าวเด่นวันนี้

ดัชนีหุ้นพุ่งแตะ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ATH) ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นแตะ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย US500 เพิ่มขึ้น 0.80% สู่ 6,590 จุด, US100 ขึ้น 0.70% ผ่านระดับ 24,000 จุด ขณะที่ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก US2000 พุ่ง 1.70% สู่ 2,417 จุด
US30 ปรับตัวเหนือ 46,000 จุด หลังได้แรงหนุนจากหุ้น Goldman Sachs, UnitedHealth Group และ Caterpillar
หุ้น Oracle ร่วงกว่า 5% หลังปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวานจากดีล OpenAI ขณะที่ Micron บวก 10% หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายจาก $150 เป็น $175
หลังรายงานเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ ดอลลาร์อ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 ดัชนี USDX ลดลง 0.28% ขณะที่ EURUSD เพิ่มขึ้น 0.30% โดยค่าเงินออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสกุลที่แข็งค่ามากที่สุด
ข้อมูลสำคัญวันนี้คือการเรียกร้องประกันว่างงาน
New jobless claims: 263k เทียบกับคาดการณ์ 235k และ 237k ก่อนหน้า สูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021
ตลาดให้ความสำคัญกับภาวะตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ซึ่งสนับสนุนความเป็นไปได้ของ การลดดอกเบี้ยโดย Fed 3 ครั้ง ที่ประชุมเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม
อัตราเงินเฟ้อ CPI สิงหาคมเพิ่มขึ้น 2.9% YoY จาก 2.7% YoY ส่วน Core CPI ยังคงสูง 3.1% YoY โดยเซอร์ไพรส์เพียงเล็กน้อย CPI รายเดือนเพิ่ม 0.4% MoM เทียบกับคาดการณ์ 0.3%
ECB คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด Deposit rate อยู่ที่ 2% ประธาน Christine Lagarde ชี้ว่ากระบวนการ disinflation ในยูโรโซนชะลอตัว และอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าที่ ECB ตั้งเป้า ทำให้ยังไม่ตัดโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยหากจำเป็น
นักลงทุนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยยูโรโซนจะคงที่ในระยะยาว
Core CPI คาด 2.4% ใน 2025, 1.9% ใน 2026, 1.8% ใน 2027
การเติบโต GDP ปรับเพิ่มเป็น 1.2% ใน 2025 และ 1% ใน 2026
ราคาคริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวบวก
Bitcoin ขึ้นเหนือ $114k
Ethereum บวกกว่า 1.5%
ได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าและความเชื่อมั่นในตลาดหุ้น
ปริมาณก๊าซธรรมชาติสหรัฐ (EIA): 71 bcf เทียบกับคาดการณ์ 68 bcf และ 55 bcf ก่อนหน้า