ข่าวเด่นวันนี้

บรรยากาศในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ช่วงท้ายสัปดาห์ยังคงไม่ดีขึ้น — ตรงกันข้าม ดัชนีหลักส่วนใหญ่ ร่วงต่อเนื่อง โดย
NASDAQ100 ลดลงเกือบ 2%
Russell2000 และ S&P500 ลดลงราว 1%
ขณะที่ Dow Jones ยังคงทรงตัวได้ดีกว่า ลดลงเพียง 0.5%
Government Shutdown ยังกดดันตลาด
Kevin Hassett ที่ปรึกษาเศรษฐกิจหลักของทำเนียบขาว ยืนยันว่าผลกระทบจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ “รุนแรงกว่าที่คาดไว้มาก”
ล่าสุด FAA (สำนักงานการบินพลเรือนสหรัฐฯ) ต้องลดเที่ยวบินภายในประเทศลง 4% เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากร และเตือนว่าอาจเพิ่มเป็น 6% หากยังไม่มีข้อตกลงด้านงบประมาณภายในวันพฤหัสบดีนี้
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงสัญญาณอ่อนแรง
รายงานจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะดัชนีที่ประเมิน “สภาวะปัจจุบัน (Current Conditions)” ที่ร่วงแรงเกินคาดการณ์ของตลาด สะท้อนแนวโน้มเชิงลบที่ชัดเจน
ตลาดยุโรปทรงตัวดีกว่าสหรัฐฯ
ตลาดหุ้นยุโรปแม้ปรับลดแต่ถือว่าทรงตัวได้ดีกว่า
ผู้นำการปรับลงคือ สเปน และ โปแลนด์ (-1.5%)
DAX40 และ FTSE100 ลดลงเพียง 0.5%
ส่วน CAC40 ของฝรั่งเศสกลับบวก +0.3%
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
แม้ดัชนีหุ้นจะอ่อนแรง แต่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวจำกัด
Coffee พุ่งขึ้นเกือบ 4%
Cocoa และ Wheat ลดลง 3% และ 1.5% ตามลำดับ
ทองคำ เพิ่มขึ้น 0.6% แตะระดับ 4,000 ดอลลาร์/ออนซ์ อีกครั้ง
Palladium และ Platinum ปรับขึ้น 1.2%
ตลาดคริปโตฟื้นตัวแรง
ตลาดคริปโตไม่ถูกลากลงตามหุ้น — ฟื้นตัวจากต้นสัปดาห์
Bitcoin +1.2% กลับมายืนเหนือระดับ $100,000
Ethereum +3%
เหรียญเล็กหลายตัว (altcoins) บวกแรงระดับ สองหลัก
ตลาดเงิน (Forex)
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ยูโร (-0.2%)
ฟรังก์สวิส (-0.2%)
ขณะที่ ดอลลาร์แคนาดา และ ปอนด์อังกฤษ แข็งค่าขึ้น
ข่าวบริษัท
Airbnb (ABNB.US) รายงานรายได้ดีกว่าคาด แต่ EPS ผิดหวัง กำไรสุทธิลดลงจากภาระภาษีและการลงทุนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทส่งสัญญาณขยายตลาดต่อใน เอเชีย และ อเมริกาใต้ พร้อมพัฒนาโซลูชันการชำระเงินแบบ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง”
Take-Two Interactive (TTWO.US) ประกาศเลื่อนการเปิดตัวเกม GTA6 ทำให้ราคาหุ้นร่วงแรง
เวเนซุเอลา: การเปลี่ยนแปลงอำนาจอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร?