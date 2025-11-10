ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2025

บรรยากาศในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ช่วงท้ายสัปดาห์ยังคงไม่ดีขึ้น — ตรงกันข้าม ดัชนีหลักส่วนใหญ่ ร่วงต่อเนื่อง โดย

  • NASDAQ100 ลดลงเกือบ 2%

  • Russell2000 และ S&P500 ลดลงราว 1%

  • ขณะที่ Dow Jones ยังคงทรงตัวได้ดีกว่า ลดลงเพียง 0.5%

Government Shutdown ยังกดดันตลาด

Kevin Hassett ที่ปรึกษาเศรษฐกิจหลักของทำเนียบขาว ยืนยันว่าผลกระทบจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ “รุนแรงกว่าที่คาดไว้มาก
ล่าสุด FAA (สำนักงานการบินพลเรือนสหรัฐฯ) ต้องลดเที่ยวบินภายในประเทศลง 4% เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากร และเตือนว่าอาจเพิ่มเป็น 6% หากยังไม่มีข้อตกลงด้านงบประมาณภายในวันพฤหัสบดีนี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงสัญญาณอ่อนแรง

รายงานจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะดัชนีที่ประเมิน “สภาวะปัจจุบัน (Current Conditions)” ที่ร่วงแรงเกินคาดการณ์ของตลาด สะท้อนแนวโน้มเชิงลบที่ชัดเจน

ตลาดยุโรปทรงตัวดีกว่าสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นยุโรปแม้ปรับลดแต่ถือว่าทรงตัวได้ดีกว่า

  • ผู้นำการปรับลงคือ สเปน และ โปแลนด์ (-1.5%)

  • DAX40 และ FTSE100 ลดลงเพียง 0.5%

  • ส่วน CAC40 ของฝรั่งเศสกลับบวก +0.3%

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

แม้ดัชนีหุ้นจะอ่อนแรง แต่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวจำกัด

  • Coffee พุ่งขึ้นเกือบ 4%

  • Cocoa และ Wheat ลดลง 3% และ 1.5% ตามลำดับ

  • ทองคำ เพิ่มขึ้น 0.6% แตะระดับ 4,000 ดอลลาร์/ออนซ์ อีกครั้ง

  • Palladium และ Platinum ปรับขึ้น 1.2%

ตลาดคริปโตฟื้นตัวแรง

ตลาดคริปโตไม่ถูกลากลงตามหุ้น — ฟื้นตัวจากต้นสัปดาห์

  • Bitcoin +1.2% กลับมายืนเหนือระดับ $100,000

  • Ethereum +3%

  • เหรียญเล็กหลายตัว (altcoins) บวกแรงระดับ สองหลัก

ตลาดเงิน (Forex)

ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ

  • ยูโร (-0.2%)

  • ฟรังก์สวิส (-0.2%)
    ขณะที่ ดอลลาร์แคนาดา และ ปอนด์อังกฤษ แข็งค่าขึ้น

ข่าวบริษัท

  • Airbnb (ABNB.US) รายงานรายได้ดีกว่าคาด แต่ EPS ผิดหวัง กำไรสุทธิลดลงจากภาระภาษีและการลงทุนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทส่งสัญญาณขยายตลาดต่อใน เอเชีย และ อเมริกาใต้ พร้อมพัฒนาโซลูชันการชำระเงินแบบ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง

  • Take-Two Interactive (TTWO.US) ประกาศเลื่อนการเปิดตัวเกม GTA6 ทำให้ราคาหุ้นร่วงแรง

