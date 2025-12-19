ข่าวเด่นวันนี้

-
หุ้นโลก: ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย US100 เพิ่มขึ้น 2.7% จากแรงหนุนของผลประกอบการ Micron Technology ที่สูงกว่าคาด และตัวเลข CPI พ.ย. สหรัฐ ออกมาที่ 2.7% (ต่ำกว่าคาด) ส่งสัญญาณเงินเฟ้อลดลง
สกุลเงิน: ดอลลาร์ออสเตรเลียยังแข็งแกร่งที่สุดในตลาด FX ขณะที่ ยูโร และ เยนญี่ปุ่น เผชิญแรงกดดันลง
ECB: คงดอกเบี้ยหลักของยูโรโซนที่เดิม (Deposit Rate: 2%) ตามคาด ขณะเดียวกันปรับคาดการณ์เงินเฟ้อและ GDP ปี 2026 ขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจยุโรป
ECB Narrative: Christine Lagarde ยังคงเน้นโทนกลาง เศรษฐกิจยุโรปคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างเบา ๆ จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคและรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับคงที่แต่มีความไม่แน่นอน ส่วน EURUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังแรงซื้อดอลลาร์จาก CPI สหรัฐต่ำกว่าคาด
BoE: ลดดอกเบี้ย 25 bps สู่ 3.75% ตามคาด แต่ถ้อยแถลงยังมีโทน “hawkish” เล็กน้อย สนับสนุนค่าเงินปอนด์
Norges Bank: คงดอกเบี้ยที่ 4.0% โดยปรับคาดการณ์เศรษฐกิจเล็กน้อย แต่ไม่กระทบภาพรวม
โปแลนด์: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 2.7% ต่ำกว่าคาด การจ้างงานลด 0.8% YoY แต่ต่ำกว่าคาด ขณะที่ค่าจ้างเพิ่ม 7.1% สูงกว่าคาด ชี้ตลาดแรงงานแข็งแรงขึ้นปลายปี
NATGAS: ราคายังคงอ่อนตัว ดัชนีเทคนิคต่ำกว่า 200-day EMA สูญเสียเกือบ 10% หลังรายงาน EIA ว่าปริมาณสำรองต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แสดงว่าความต้องการถูกประเมินสูงเกินไป
ประเด็นรอติดตาม:
การประชุมนโยบายการเงิน BoJ พรุ่งนี้ คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps และเริ่มขาย ETF บนงบดุล
ทิศทางตลาดหุ้นและสกุลเงินเยนอาจตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวนี้อย่างมีนัยสำคัญ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
สรุปข่าวเช้า