- วอลล์สตรีทปรับตัวลดลงเล็กน้อย ดัชนี Nasdaq ลดลง 0.3% S&P 500 ลดลง 0.4% และ Dow Jones ลดลง 0.4% วันนี้เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของปีและตลาดจะปิดก่อนเวลาปกติ
- CME Group ปรับเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ เงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมเป็นครั้งที่สองในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยมีผลหลังจากปิดการซื้อขายวันพุธ การปรับเพิ่มครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้นและมีเป้าหมายเพื่อจำกัดแรงเก็งกำไร
- ในตลาดโลหะมีค่าเกิดการปรับฐานขึ้น โดยทองคำลดลง 0.20% ที่ $4,330 ต่อออนซ์ เงินลดลง 5% ที่ $72.20 ต่อออนซ์ แพลทินัมลดลง 5.2% ที่ $2,055 ต่อออนซ์ และแพลเลเดียมลดลง 0.77% ที่ $1,600 ต่อออนซ์
- จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ในสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเดือนที่ 199,000 ราย ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ที่ 220,000 ราย แม้ตัวเลขจะลดลง ตลาดแรงงานยังคงอ่อนแอ และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี
- ปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ส่งผลสนับสนุนราคาน้ำมัน ขณะเดียวกัน สต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ ส่งสัญญาณถึงความต้องการเชื้อเพลิงกลั่นที่อ่อนแอ โดยรวมแล้ว ข้อมูลสะท้อนสัญญาณผสมต่อราคาน้ำมัน
- ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่กำลังปรับฐานแบบผสม Bitcoin ลดลง 0.5% อยู่ที่ราว $88,000 ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้น 0.4% และทดสอบระดับ $2,980 แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงไม่มีทิศทางชัดเจน
ข่าวเด่นวันนี้
สามตลาดเด่นรายสัปดาห์
ความตื่นตัวครอบงำตลาดหุ้นฮ่องกง 📈 CHN.cash พุ่ง 3%
สถาบันการเงินจะจุดชนวนบูลรันของโกโก้ในปี 2026 ไหม? 📈 ส่องการไหลของเงินใน BCOM