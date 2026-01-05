อ่านเพิ่มเติม
5 มกราคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:

  • หลังจากเริ่มต้นวันด้วยแรงซื้อ ดัชนีหุ้นหลักกลับปรับลดทั้งหมด

    • S&P 500: -0.1%

    • Nasdaq 100: -0.3%

    • Dow Jones: +0.2% เล็กน้อย

  • แรงขายทำกำไรและความผันผวนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลให้กำไรทั้งหมดถูกชดเชย

ตลาดหุ้นยุโรป:

  • ดัชนียุโรปเริ่มปีใหม่ในแดนบวก

    • DAX (เยอรมนี): +0.14%

    • CAC 40 (ฝรั่งเศส): +0.5%

    • FTSE 100 (สหราชอาณาจักร): +0.2%

    • IBEX 35 (สเปน): +1%

  • แม้ PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนอ่อนแอกว่าคาด แต่บางประเทศยังมีตัวเลขดีขึ้นเล็กน้อย

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ:

  • US Manufacturing PMI: สอดคล้องกับคาดการณ์, >50 → ภาคการผลิตยังขยายตัวเล็กน้อย แต่ชะลอตัวจากเดือนก่อน

  • Eurozone Manufacturing PMI: ต่ำกว่าคาด, <50 → ยืนยันภาคการผลิตยังอ่อนแอ, เยอรมนีแย่ที่สุด

ตลาดเงิน:

  • EUR/USD: -0.3% → ยูโรอ่อนค่าเทียบกับสกุลหลัก

ตลาดโลหะมีค่า:

  • ทองคำ (Gold): +0.1% → 4,310 USD

  • เงิน (Silver): +1% → 71.8 USD

  • แพลเลเดียม (Palladium): +2.4% → 1,615 USD

  • แพลทินัม (Platinum): +3.85% → 2,120 USD

  • สะท้อนความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุนช่วงต้นปี

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • Bitcoin: +1.7% → 89,980 USD

  • Ethereum: +3.7% → 3,110 USD

  • เริ่มปีด้วยแรงซื้อและความคึกคักของตลาด

ข่าวบริษัทเด่น:

  • Tesla: ส่งมอบ 418,227 คันใน Q4 2025

    • ลดลงประมาณ 15–16% YoY

    • ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด

    • แม้ยอดขายรถยนต์ชะลอ แต่ยังมีการผลิตระดับสูงและการเติบโตใน ธุรกิจพลังงานและแบตเตอรี่

