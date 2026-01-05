ข่าวเด่นวันนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:
หลังจากเริ่มต้นวันด้วยแรงซื้อ ดัชนีหุ้นหลักกลับปรับลดทั้งหมด
S&P 500: -0.1%
Nasdaq 100: -0.3%
Dow Jones: +0.2% เล็กน้อย
แรงขายทำกำไรและความผันผวนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลให้กำไรทั้งหมดถูกชดเชย
ตลาดหุ้นยุโรป:
ดัชนียุโรปเริ่มปีใหม่ในแดนบวก
DAX (เยอรมนี): +0.14%
CAC 40 (ฝรั่งเศส): +0.5%
FTSE 100 (สหราชอาณาจักร): +0.2%
IBEX 35 (สเปน): +1%
แม้ PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนอ่อนแอกว่าคาด แต่บางประเทศยังมีตัวเลขดีขึ้นเล็กน้อย
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ:
US Manufacturing PMI: สอดคล้องกับคาดการณ์, >50 → ภาคการผลิตยังขยายตัวเล็กน้อย แต่ชะลอตัวจากเดือนก่อน
Eurozone Manufacturing PMI: ต่ำกว่าคาด, <50 → ยืนยันภาคการผลิตยังอ่อนแอ, เยอรมนีแย่ที่สุด
ตลาดเงิน:
EUR/USD: -0.3% → ยูโรอ่อนค่าเทียบกับสกุลหลัก
ตลาดโลหะมีค่า:
ทองคำ (Gold): +0.1% → 4,310 USD
เงิน (Silver): +1% → 71.8 USD
แพลเลเดียม (Palladium): +2.4% → 1,615 USD
แพลทินัม (Platinum): +3.85% → 2,120 USD
สะท้อนความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุนช่วงต้นปี
คริปโตเคอร์เรนซี:
Bitcoin: +1.7% → 89,980 USD
Ethereum: +3.7% → 3,110 USD
เริ่มปีด้วยแรงซื้อและความคึกคักของตลาด
ข่าวบริษัทเด่น:
Tesla: ส่งมอบ 418,227 คันใน Q4 2025
ลดลงประมาณ 15–16% YoY
ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด
แม้ยอดขายรถยนต์ชะลอ แต่ยังมีการผลิตระดับสูงและการเติบโตใน ธุรกิจพลังงานและแบตเตอรี่
