น้ำมัน: ราคายังคงปรับตัวขึ้นแม้สหรัฐเสนอให้กองทัพเรือคอยคุ้มเรือ📌

น้ำมันปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ในวันนี้ โดย OIL.WTI ซื้อขายที่ 76.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Brent อยู่ที่ 83.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
โลหะมีค่าก็ฟื้นตัวหลังการขายออกเมื่อวานนี้ โดยทองคำขึ้น 1.20% อยู่ที่ 5,120 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินปรับขึ้น 3.20% อยู่ที่ 83.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกยังคงจับจ้องไปที่ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง
ตามการประเมินของ IDF, กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ อิหร่านยิงขีปนาวุธราว 350 ลูกในวันแรกของปฏิบัติการ มุ่งเป้าไปยังประเทศในอ่าวรวมถึง UAE, กาตาร์, บาห์เรน รวมถึงอิสราเอลและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของการโจมตีลดลงอย่างชัดเจนในวันถัดไป — เหลือราว 175 ลูกในวันที่สอง, 120 ลูกในวันที่สาม และ 50 ลูกในวันที่สี่ การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการโจมตีร่วมของสหรัฐและอิสราเอลต่อโครงสร้างพื้นฐานขีปนาวุธของอิหร่าน รวมถึงสำนักงานใหญ่ IRGC, แท่นยิง และคลังอาวุธ
การลดจำนวนการยิงอย่างมากบ่งชี้ว่าความสามารถทางการโจมตีของอิหร่านอาจอ่อนตัวลงภายใต้แรงกดดันทางทหารต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ว่าความขัดแย้งอาจเอนเอียงไปทางฝ่ายเดียว หากโครงสร้างพื้นฐานการยิงยังถูกทำให้เป็นกลาง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงสูง และการประเมินแนวโน้มหลังวันสี่ของความขัดแย้งยังคงมีความเสี่ยงสูง อิหร่านยังคงมีเครื่องมือทางทหารอื่น ๆ รวมถึงกองโดรนอาจมีจำนวนมาก ซึ่งตรวจจับและสกัดได้ยาก การประเมินก่อนเกิดความขัดแย้งชี้ว่าอิหร่านอาจมีโดรนหลายหมื่นลำ ทำให้ยังมีโอกาสบานปลายผ่านวิธีอื่น ๆ หากความสามารถด้านขีปนาวุธถูกจำกัดมากขึ้น
ตลาดพลังงานยังคงไวต่อความเคลื่อนไหวรอบช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีการลำเลียงน้ำมันและก๊าซราวหนึ่งในห้าของโลก การจราจรทางทะเลในเส้นทางสำคัญนี้เกือบหยุดชะงักหลังคำขู่ของอิหร่านต่อเรือบรรทุกน้ำมัน ทำให้มีเรือน้ำมันราว 200 ลำติดค้างในอ่าว และเป็นปัจจัยหนุนราคาที่ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump พยายามสร้างความมั่นใจให้ตลาดเมื่อวานนี้ช่วงท้าย โดยประกาศว่าสหรัฐจะให้การประกันความเสี่ยงทางการค้าทางทะเล และหากจำเป็นจะมีการส่งกองเรือคุ้มครองเรือ การประกาศนี้ช่วยจำกัดความเสียหายในตลาดหุ้นสหรัฐ และชะลอการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันชั่วคราว
สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความผันผวนในตลาดน้ำมันและโลหะมีค่ายังคงสูงเป็นพิเศษ
