- โลหะมีค่าร่วงหนักสุดในรอบหลายทศวรรษ 💥 SILVER ดิ่ง 30% ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่า 📈
ตลาดโลหะมีค่า
ทองคำและเงินเผชิญแรงขายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อขายยุคใหม่ ทองคำร่วงกว่า 10.5% ส่วนเงิน (Silver) ดิ่งหนักถึง 30% ปิดที่ £76.5/oz ซึ่งเป็นการปรับตัวรายวันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สินค้านี้ แม้ราคาจะปรับลดแรง แต่ตอนค่ำ SILVER เริ่มชะลอแรงขายและตอบสนองต่อแนวรับ EMA 50 วัน
ตลาดหุ้น
Apple เปิดปีงบประมาณ 2026 ด้วยไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ เน้นกลยุทธ์รวมฮาร์ดแวร์ทรงพลังกับบริการที่ทำกำไรสูงและ AI
Google / Project Genie ทำตลาดตื่นตระหนก หุ้น Unity ลด 12%, Roblox ลด 8%, Take-Two ลด 7% Project Genie ช่วยให้ผู้ใช้สร้างโลกเสมือนจากข้อความและภาพโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาเกมแบบดั้งเดิม
American Express รายงาน EPS 3.53 ดอลลาร์ และรายได้ 18.98 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 9% จากปีก่อน
ตลาดพลังงาน
ราคาน้ำมันและก๊าซได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะน้ำมัน WTI และ NATGAS แต่เมื่อทรัมป์กล่าวถึงการเจรจากับอิหร่าน ราคาน้ำมัน WTI หยุดและปรับตัวลดลง ขณะที่ NATGAS ยังคงขึ้นเกือบ 10%
ตลาด FX
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏ โดยทำกำไรได้สูงสุดกับสกุลเงินส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ ฟรังก์สวิส
ข่าวเด่นวันนี้
Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉
ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ . สี จิ้นผิง โทรศัพท์หารือ 💸
อินเดีย: สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้า?