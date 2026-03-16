CHN.cash พุ่งขึ้น 1.5% จากแรงหนุนการส่งออกและความต้องการด้าน AI 🇨🇳 🚀

สัญญาฟิวเจอร์ส HSCEI สามารถสลัดแรงกดดันในช่วงต้นของการซื้อขายเอเชีย และปรับตัวขึ้น 1.5% ตามแรงซื้อ แม้จะเผชิญกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น
บรรยากาศในตลาดได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุด ซึ่งแม้ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงกดดันอยู่ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มต้นปี 2026 ได้แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้
CHN.cash พบแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณเส้น Bollinger Band กลาง 14 วัน (สีม่วงอ่อน) และดีดตัวขึ้นไปใกล้ระดับ Fibonacci 38.2% แม้ว่าการรีบาวด์ครั้งนี้จะเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่การ ทะลุขึ้นเหนือ Bollinger Band ด้านบน (สีดำ) อย่างชัดเจนยังคงเป็นด่านสำคัญสำหรับการยืนยันการกลับตัวของแนวโน้ม
แหล่งที่มา: xStation5
อะไรเป็นแรงขับเคลื่อน CHN.cash วันนี้?
การผลิตภาคอุตสาหกรรมพุ่งจากแรงส่ง “AI-Export”
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 6.3% (เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 5.3%) โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจและความต้องการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจัยนี้เป็นแรงบวกต่อหุ้นเทคโนโลยีที่มีสัดส่วนสูงใน HSCEI
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาลึกลงไป อาจเกิดแรงกดดันต่อ อัตรากำไร (margin squeeze) ในอนาคต เนื่องจากสงครามในอิหร่านดันราคาน้ำมันเกิน 100 ดอลลาร์ และรบกวนการขนส่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานสูงขึ้น ซึ่งอาจกัดกินกำไรของผู้ผลิตที่กำลังแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรง ส่งผลให้ HSCEI อาจเผชิญสถานการณ์ “ยอดขายเพิ่ม แต่กำไรลด” ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ยอดค้าปลีกฟื้นตัว แต่การใช้จ่ายต่อทริปลดลง
ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.8% แต่ภาพรวมการใช้จ่ายภายในประเทศยังคงระมัดระวัง การเติบโตส่วนหนึ่งเกิดจาก เทศกาลตรุษจีนที่ยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งดันจำนวนนักท่องเที่ยวรวมให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายต่อทริปลดลง 0.2% และยอดขายรถยนต์ ร่วงลง 26%
ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.3% ทำให้หุ้นกลุ่มผู้บริโภคและยานยนต์ใน HSCEI อาจได้รับแรงหนุนเพียงจากปัจจัยตามฤดูกาล มากกว่าการฟื้นตัวเชิงโครงสร้าง
ความเสี่ยงจากการชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 1.8% โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่พุ่งขึ้น 11.4% ส่งผลให้ความหวังต่อการลดดอกเบี้ยหรือการลด RRR ในเดือนมีนาคมชะลอลง
ข้อมูลดังกล่าวทำให้รัฐบาลปักกิ่งมีพื้นที่มากขึ้นในการคงท่าทีระมัดระวัง ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง เทรดเดอร์ใน HSCEI ที่คาดหวังการอัดฉีดสภาพคล่องจึงอาจต้องปรับมุมมองใหม่ต่อสภาพแวดล้อม “ดอกเบี้ยสูงนานขึ้น (higher-for-longer)” เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญกับเสถียรภาพมากกว่าการผ่อนคลายนโยบาย
