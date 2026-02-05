ข่าวเด่นวันนี้

- Nasdaq ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน, ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่อง, คริปโตแดงทั้งกระดาน
🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐ (US Equities)
หลังจากเปิดตลาดผันผวน วอลล์สตรีทกลับเข้าสู่ภาวะปรับฐานแรงอีกครั้ง โดยหุ้นเทคโนโลยีเป็นตัวกดดันหลัก
ฟิวเจอร์สดัชนีหลักเคลื่อนไหวในแดนลบทั้งหมด:
-
Nasdaq (US100) -2.3%
-
Russell 2000 (US2000) -1.9%
-
S&P 500 (US500) -1%
-
Dow Jones (US30) -0.1% ปรับลงน้อยสุด
แรงขายหลักมาจาก AMD ที่ร่วงถึง -16% หลังคาดการณ์รายได้ไตรมาส 1 ต่ำกว่าความคาดหวัง แม้ไตรมาส 4 จะออกมาดีก็ตาม
ขณะเดียวกัน Alphabet และ Amazon ลดลงก่อนประกาศงบวันนี้ -2.7% และ -2.6% ตามลำดับ
💼 ตลาดแรงงานสหรัฐ (US Labor Market)
รายงาน ADP ระบุว่า
การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง +22,000 ตำแหน่ง ในเดือนมกราคม
ต่ำกว่าคาดที่ +45,000 และตัวเลขเดือนก่อนถูกปรับลดลง
การเติบโตมาจากภาคการศึกษาและสาธารณสุขเป็นหลัก หากตัดสองกลุ่มนี้ออก ตัวเลขอาจติดลบ
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์ / การเมือง (Geopolitics)
โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าได้หารือทางโทรศัพท์ยาวนานกับ สี จิ้นผิง
ประเด็นหลัก ได้แก่ การค้า ยูเครน อิหร่าน และไต้หวัน
ทรัมป์ยืนยันแผนเยือนปักกิ่งในเดือนเมษายน และจีนจะนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐ
การพูดคุยเกิดขึ้นหลังสีสนทนากับปูติน สะท้อนความร่วมมือทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และความเปราะบางของข้อตกลงการค้า
🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรป (European Equities)
ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ยังแข็งแกร่ง:
-
สวิตเซอร์แลนด์ (SUI20) +0.95%
-
สหราชอาณาจักร (UK100) +0.9%
-
ฝรั่งเศส (FRA40) +0.85%
-
โปแลนด์ (W20) +0.7%
-
สเปน (SPA35) +0.6%
ขณะที่
-
เยอรมนี (DE40) -0.7%
-
เนเธอร์แลนด์ (NED25) -0.6%
💵 ตลาดค่าเงิน (Forex)
ดอลลาร์แข็งค่าทั่วกระดาน:
-
USDIDX +0.3%
-
EURUSD -0.1% สู่ 1.18
-
AUDUSD -0.5%
-
NZDUSD -0.8%
สกุลเงินกลุ่ม Antipodean อ่อนค่ามากที่สุด
🪙 สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
-
ทองคำ -0.5% สู่ $4,920
-
เงิน +0.5% สู่ $86
-
Brent และ WTI +1.5%
-
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) +2% ต่อเนื่องวันที่สอง
₿ คริปโต (Crypto)
แรงขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง:
-
Bitcoin -2.3% สู่ $74,000
-
Ethereum -3.2% สู่ $2,164
ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ “แดงทั้งกระดาน”
