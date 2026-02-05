ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
08:06 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

  • Nasdaq ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน, ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่อง, คริปโตแดงทั้งกระดาน

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐ (US Equities)

หลังจากเปิดตลาดผันผวน วอลล์สตรีทกลับเข้าสู่ภาวะปรับฐานแรงอีกครั้ง โดยหุ้นเทคโนโลยีเป็นตัวกดดันหลัก
ฟิวเจอร์สดัชนีหลักเคลื่อนไหวในแดนลบทั้งหมด:

  • Nasdaq (US100) -2.3%

  • Russell 2000 (US2000) -1.9%

  • S&P 500 (US500) -1%

  • Dow Jones (US30) -0.1% ปรับลงน้อยสุด

แรงขายหลักมาจาก AMD ที่ร่วงถึง -16% หลังคาดการณ์รายได้ไตรมาส 1 ต่ำกว่าความคาดหวัง แม้ไตรมาส 4 จะออกมาดีก็ตาม
ขณะเดียวกัน Alphabet และ Amazon ลดลงก่อนประกาศงบวันนี้ -2.7% และ -2.6% ตามลำดับ

💼 ตลาดแรงงานสหรัฐ (US Labor Market)

รายงาน ADP ระบุว่า
การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง +22,000 ตำแหน่ง ในเดือนมกราคม
ต่ำกว่าคาดที่ +45,000 และตัวเลขเดือนก่อนถูกปรับลดลง

การเติบโตมาจากภาคการศึกษาและสาธารณสุขเป็นหลัก หากตัดสองกลุ่มนี้ออก ตัวเลขอาจติดลบ

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์ / การเมือง (Geopolitics)

โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าได้หารือทางโทรศัพท์ยาวนานกับ สี จิ้นผิง
ประเด็นหลัก ได้แก่ การค้า ยูเครน อิหร่าน และไต้หวัน

ทรัมป์ยืนยันแผนเยือนปักกิ่งในเดือนเมษายน และจีนจะนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐ
การพูดคุยเกิดขึ้นหลังสีสนทนากับปูติน สะท้อนความร่วมมือทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และความเปราะบางของข้อตกลงการค้า

🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรป (European Equities)

ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ยังแข็งแกร่ง:

  • สวิตเซอร์แลนด์ (SUI20) +0.95%

  • สหราชอาณาจักร (UK100) +0.9%

  • ฝรั่งเศส (FRA40) +0.85%

  • โปแลนด์ (W20) +0.7%

  • สเปน (SPA35) +0.6%

ขณะที่

  • เยอรมนี (DE40) -0.7%

  • เนเธอร์แลนด์ (NED25) -0.6%

💵 ตลาดค่าเงิน (Forex)

ดอลลาร์แข็งค่าทั่วกระดาน:

  • USDIDX +0.3%

  • EURUSD -0.1% สู่ 1.18

  • AUDUSD -0.5%

  • NZDUSD -0.8%

สกุลเงินกลุ่ม Antipodean อ่อนค่ามากที่สุด

🪙 สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

  • ทองคำ -0.5% สู่ $4,920

  • เงิน +0.5% สู่ $86

  • Brent และ WTI +1.5%

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) +2% ต่อเนื่องวันที่สอง

₿ คริปโต (Crypto)

แรงขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง:

  • Bitcoin -2.3% สู่ $74,000

  • Ethereum -3.2% สู่ $2,164

ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ “แดงทั้งกระดาน”

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

