น้ำมันปรับตัวลดลง ท่ามกลางความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง 📌

สัญญาน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวลดลงในวันนี้มาอยู่ใกล้ระดับ 101 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนความหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างอิสราเอล สหรัฐฯ และอิหร่าน
ดูเหมือนว่าความถี่ของการโจมตีจากทั้งสองฝ่ายอาจเริ่มลดลง ซึ่งตลาดตีความว่าอาจเป็นสัญญาณเปิดทางไปสู่การหยุดยิงจากฝั่งเตหะราน แหล่งข่าวจากอิสราเอลยังระบุว่าอิหร่านอาจอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติสงครามแล้ว แม้ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างอิสระ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ประเมินว่าโอกาสที่อิหร่านจะเดินหน้าความขัดแย้งต่อไปมีค่อนข้างต่ำ หากอิสราเอลและสหรัฐฯ หยุดการโจมตี
ตามการประเมินของ Bloomberg การปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์จะต้องใช้เวลาราว 2 เดือน จึงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเชื่อว่าช่องทางเดินเรือนี้มีโอกาสกลับมาเปิดได้เร็วกว่านั้น
ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียมีสัดส่วนประมาณ 20% ของตลาดน้ำมันและก๊าซโลก โดยราว 20% ของปริมาณดังกล่าวถูกส่งไปยังประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ที่พึ่งพาการนำเข้ายังคงมี запасสำรองหลายเดือน หรือสามารถเข้าถึงน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียได้ ขณะที่ยุโรปดูเหมือนจะเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
OIL (กรอบเวลา H1)
ราคาน้ำมันเริ่มชะลอตัวลง และเมื่อเปรียบเทียบการปรับขึ้นล่าสุดกับ RSI พบสัญญาณ bearish divergence หากราคาหลุดต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ แนวรับสำคัญแรกอยู่ที่บริเวณ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (อ้างอิงจากพฤติกรรมราคาในอดีต)
แหล่งที่มา: xStation5
การประเมินจากสถาบันวิจัย ISW ชี้ว่า ศักยภาพด้านขีปนาวุธของอิหร่านกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตามความเห็นของกองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า ขีดความสามารถทางเรือและอากาศของอิหร่าน รวมถึงฐานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากถูกโจมตีกว่าเกือบ 20,000 ครั้งจากสหรัฐฯ และอิสราเอลทั่วประเทศ
ปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้อิหร่านมีแนวโน้มลดความตั้งใจในการดำเนินความขัดแย้งต่อไป
Source: ISW
🔴LIVE: ทองเป็น Safe Haven จริงหรือไม่
หุ้นยุโรปฟื้นตัว หลังราคาน้ำมันใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐ
EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐ อ่าวเปอร์เซีย และเงินเฟ้อ
สรุปข่าวเช้า 20 มี.ค.