ข่าวเด่นวันนี้

ตลาดเข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off)
แรงขายรุนแรงในสินทรัพย์เสี่ยงหลายประเภท
ตลาดกว้างเข้าสู่โหมด “หลีกเลี่ยงความเสี่ยง”
-
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอ่อนแอและผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทเทคโนโลยี กดตลาดให้ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดหลายสัปดาห์
Wall Street ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
-
Russell 2000 ร่วงแรงที่สุด ช่วงท้ายตลาดฟิวเจอร์สลดลงกว่า 1.6%
-
Nasdaq 100 futures ตามมาใกล้เคียง
-
S&P 500 และ Dow ทนแรงขายได้ดีกว่า ฟิวเจอร์สจำกัดการขาดทุนราว 1.2%
หุ้นเด่นในความสนใจ
-
Alphabet ทำสถิติการลงทุน CAPEX สูงสุดอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนกังวล
-
Amazon และ Qualcomm ร่วงตามหลังผลประกอบการ Microsoft ที่น่าผิดหวัง
-
Amazon จะรายงานผลประกอบการวันนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้แรงขายหยุดชั่วคราว หรือยืดเยื้อ
ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ
-
Challenger Layoffs พุ่งจาก 35k → 108k
-
Weekly Jobless Claims สูงเกินคาด 231k vs 213k
-
JOLTS Job Openings ลดเกือบ 500k เหลือ 6.5 ล้าน ตรงข้ามกับความคาดหวังเพิ่มเป็น 7.2 ล้าน
ตลาดยุโรปปิดแดนลบ
-
หลัก ๆ ลดลงมากที่สุด: Poland WIG20 และ Spain IBEX ร่วง 2%
-
ดัชนีเยอรมนีและอังกฤษ ลดลง <1%
-
CAC 40 ทนแรงขายได้ดี ลดเพียง 0.29%
ECB รักษาอัตราดอกเบี้ย
-
แม้ยังคงนโยบายเดิม แต่คำแถลงแฝงความไม่แน่นอนเหนือระดับปกติ
โลหะมีค่าและน้ำมัน
-
ทองคำ จำกัดการขาดทุน 2%
-
เงิน ร่วงกว่า 13% กลับมาอยู่ราว $75/ออนซ์
-
น้ำมัน WTI ลดลง 1.7% เหลือ $63/บาร์เรล
ตลาด Forex
-
ปอนด์อังกฤษ ร่วง ~0.8% ต่อสกุลหลัก หลัง BoE ส่งสัญญาณนโยบาย “Dovish”
Crypto
-
ตลาดคริปโตร่วงแรงอีกครั้ง Bitcoin ลดสูงสุด 8% เหลือ $66,000
-
Ethereum ลดกว่า 7% กลับต่ำกว่า $2,000
