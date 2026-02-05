ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
6 กุมภาพันธ์ 2026

  • ตลาดเข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off

  • แรงขายรุนแรงในสินทรัพย์เสี่ยงหลายประเภ

ตลาดกว้างเข้าสู่โหมด “หลีกเลี่ยงความเสี่ยง”

  • ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอ่อนแอและผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทเทคโนโลยี กดตลาดให้ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดหลายสัปดาห์

Wall Street ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

  • Russell 2000 ร่วงแรงที่สุด ช่วงท้ายตลาดฟิวเจอร์สลดลงกว่า 1.6%

  • Nasdaq 100 futures ตามมาใกล้เคียง

  • S&P 500 และ Dow ทนแรงขายได้ดีกว่า ฟิวเจอร์สจำกัดการขาดทุนราว 1.2%

หุ้นเด่นในความสนใจ

  • Alphabet ทำสถิติการลงทุน CAPEX สูงสุดอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนกังวล

  • Amazon และ Qualcomm ร่วงตามหลังผลประกอบการ Microsoft ที่น่าผิดหวัง

  • Amazon จะรายงานผลประกอบการวันนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้แรงขายหยุดชั่วคราว หรือยืดเยื้อ

ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ

  • Challenger Layoffs พุ่งจาก 35k → 108k

  • Weekly Jobless Claims สูงเกินคาด 231k vs 213k

  • JOLTS Job Openings ลดเกือบ 500k เหลือ 6.5 ล้าน ตรงข้ามกับความคาดหวังเพิ่มเป็น 7.2 ล้าน

ตลาดยุโรปปิดแดนลบ

  • หลัก ๆ ลดลงมากที่สุด: Poland WIG20 และ Spain IBEX ร่วง 2%

  • ดัชนีเยอรมนีและอังกฤษ ลดลง <1%

  • CAC 40 ทนแรงขายได้ดี ลดเพียง 0.29%

ECB รักษาอัตราดอกเบี้ย

  • แม้ยังคงนโยบายเดิม แต่คำแถลงแฝงความไม่แน่นอนเหนือระดับปกติ

โลหะมีค่าและน้ำมัน

  • ทองคำ จำกัดการขาดทุน 2%

  • เงิน ร่วงกว่า 13% กลับมาอยู่ราว $75/ออนซ์

  • น้ำมัน WTI ลดลง 1.7% เหลือ $63/บาร์เรล

ตลาด Forex

  • ปอนด์อังกฤษ ร่วง ~0.8% ต่อสกุลหลัก หลัง BoE ส่งสัญญาณนโยบาย “Dovish”

Crypto

  • ตลาดคริปโตร่วงแรงอีกครั้ง Bitcoin ลดสูงสุด 8% เหลือ $66,000

  • Ethereum ลดกว่า 7% กลับต่ำกว่า $2,000

6 กุมภาพันธ์ 2026, 08:45

📉 Amazon ร่วง 10% หลังนักลงทุนหวั่นค่าใช้จ่าย AI
3 กุมภาพันธ์ 2026, 19:05

Palantir หลังรายงานผลประกอบการ: ไตรมาสใหม่ ไตรมาสนี้ ทำสถิติใหม่อีกครั้ง
3 กุมภาพันธ์ 2026, 15:52

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสหรัฐฯ บิดเบือนจากการปิดทำการบางส่วนของรัฐบาล
2 กุมภาพันธ์ 2026, 23:18

Palantir Preview: ราคาหุ้นสะท้อนความสมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง?
