ข่าวเด่นวันนี้

08:23 · 9 กุมภาพันธ์ 2026

  • ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งแรง บรรยากาศ Euphoria – เงิน (SILVER) เด้งกลับ 10% 📱

สรุปตลาดรายวัน – Wall Street คึกคัก เงิน (SILVER) เด้งแรง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก

  • Nasdaq +1.93% | S&P 500 +1.72% | Russell 2000 +3.42% (ทำกำไรสูงสุดรายวัน)

  • NVIDIA (NVDA.US) พุ่ง +7.3% หลัง CEO Jensen Huang กล่าวว่าการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI คือ “โอกาสครั้งหนึ่งในรอบชั่วอายุคน”

  • Strategy (MSTR.US) ฟื้นแรง +24% กลับไปที่ประมาณ £132 หลังจากร่วง 18% เมื่อวาน สาเหตุหลักจากการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ Bitcoin ที่พุ่ง +10% แตะ £70,000

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan อยู่ที่ 57.3 สูงกว่าคาด (55) และสูงกว่าเดือนมกราคม (56.4)

  • ดัชนีประเมินสภาพปัจจุบันพุ่งแรงเป็น 58.3 จาก 53.7

  • ดัชนีความคาดหวังเงินเฟ้อ 1 ปี ลดลงเหลือ 3.5% (คาด 4%) แต่ 5 ปีสูงกว่าเล็กน้อยที่ 3.4% (คาด 3.3%)

หุ้นเด่นอื่น ๆ

  • Amazon ร่วง 9% หลัง Q4 EPS $1.95 ต่ำกว่าคาด แม้รายได้สูงกว่าเป้า สาเหตุจากการปรับเพิ่มงบลงทุน 2026 เป็น $200 พันล้าน เน้น AWS และ AI

  • Stellantis (STLAM.IT) ร่วง >24% หลังประกาศตัดค่าเสื่อม EV มูลค่า €22.2 พันล้าน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • Silver +9% | Gold +4% แตะ $4,970/oz

  • ราคาน้ำมัน WTI +1.5% | NatGas -3%

  • เงินดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แข็งแกร่ง ขณะที่เยนและดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัว

ปัจจัยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

  • สถานการณ์ใน อิหร่าน ยังคงตึงเครียด การเคลื่อนไหวทางทหารของสหรัฐฯ และพันธมิตรชี้ไปที่ความเสี่ยงการบานปลายของความขัดแย้ง

12 กุมภาพันธ์ 2026, 08:13

