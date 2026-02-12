ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
  • ตัวเลข NFP แข็งแกร่ง อาจทำให้การลดดอกเบี้ยของ Fed เลื่อนออกไป

ตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ยังผสมผสาน แม้เริ่มต้นเซสชั่นได้ดี โดย US500 ผ่านระดับ 7,000 จุด ปัจจุบัน (ก่อน 20:00 CET) US500 +0.2% เช่นเดียวกับ US100 ส่วน US200 ลดลงมากที่สุด -1.4% ซึ่งอาจเป็นปฏิกิริยาต่อความคาดหวังลดดอกเบี้ยของ Fed ที่น้อยลง

ตลาดยุโรปผสมผสานเช่นกัน DE40 -0.4%, FRA40 +0.6%, UK100 +1%

วันนี้เหตุการณ์ที่รอคอยมากที่สุดคือ รายงาน NFP ล่าช้า ช่วงคาดการณ์อยู่ระหว่างติดลบไม่กี่พันถึง 150,000 โดยตลาดคาดราว 70,000 และผลออกมาที่ 130,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ ดอลลาร์แข็งค่าและผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น

  • การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่ม 172,000 ตำแหน่ง

  • อัตราว่างงานลดลงเหลือ 4.3%

  • แต่การเติบโตของงานเกือบทั้งหมดอยู่ใน ภาคสาธารณสุข

  • มีการลดงานกว่า 40,000 ตำแหน่งในภาครัฐ

นอกจากนี้ยังเผยแพร่ข้อมูล QCEW ล่าสุด แสดงให้เห็นว่าในช่วง 12 เดือนถึงมีนาคม 2025 การจ้างงานลดลง 898,000 ตำแหน่ง เล็กน้อยกว่าที่รายงานก่อนหน้า โดยค่าเฉลี่ยการเติบโตหลังปรับตัวเลข 2025 เหลือเพียง 15,000 ตำแหน่งต่อเดือน จากเดิมประมาณ 50,000

ค่าเงินและสินค้าโภคภัณฑ์:

  • EURUSD ลดลงเกือบ 0.5% สู่ 1.1830 ตามความเป็นไปได้น้อยลงของการลดดอกเบี้ยครึ่งปีแรก

  • ปัจจุบันส่วนใหญ่ฟื้นแล้ว แต่ยังต่ำกว่า 1.19

  • ทอง +1%, เงิน +4% ความผันผวนสูง แต่การเพิ่มขึ้นชัดเจนก่อนรายงาน NFP

แนวโน้มดอกเบี้ย:

  • ตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยเต็มรูปแบบครั้งแรกในปี 2026 เดือนกรกฎาคม

  • ก่อนหน้านี้ตลาดคาดเดือนมิถุนายน

  • Citi ปรับคาดการณ์การลดครั้งแรกจากมีนาคมเป็นเมษายน

น้ำมันดิบ:

  • ราคายังคงสูงราว 65 USD/บาร์เรล จากความไม่แน่นอนระหว่าง อิหร่าน-สหรัฐ

  • อิหร่านไม่ต้องการเจรจาเรื่องโปรแกรมขีปนาวุธเพียงเจรจาเรื่องนิวเคลียร์

  • รายงาน DOE แสดงการเพิ่มสต็อกน้ำมัน 8.5 ล้านบาร์เรล ขณะที่ API รายงานเมื่อวานเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาร์เรล

คริปโต:

  • Bitcoin ลดลงกว่า 2% อยู่ต่ำกว่า 67,000 USD

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:23

