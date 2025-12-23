อ่านเพิ่มเติม
23 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่ราคาน้ำมันฟื้นตัวจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–เวเนซุเอลา

สรุปตลาดรายวัน (22.12.2025)

Wall Street:
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อน ดัชนี Russell 2000 นำการปรับขึ้น (US2000: +1.4%) ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นราว 0.6% และ Nasdaq กับ DJIA ขยับขึ้นประมาณ 0.5%

ข่าวบริษัท:

  • Nvidia (NVDA.US) วางแผนเริ่มส่งมอบ H200 GPU ไปจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ก่อนเทศกาลตรุษจีน ใช้สต็อกที่มีอยู่ ข่าวนี้สะท้อนการผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ และได้รับการตอบรับบวกจากนักลงทุน (+1.3%)

ภูมิรัฐศาสตร์:

  • ความตึงเครียด สหรัฐฯ–เวเนซุเอลา เพิ่มขึ้น หลังจาก US Coast Guard ยึดเรือน้ำมันเวเนซุเอลา เวเนซุเอลาตอบโต้ด้วยแผนการยื่นเรื่องต่อ UN

  • การปรับกำลังทหารของสหรัฐฯ ในทะเลแคริบเบียนยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้น

เศรษฐกิจ:

  • Stephen Miran (Fed) ระบุข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดมีความผิดปกติจากการปิดทำการ แต่ไม่เห็นสัญญาณถดถอย แม้ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นหาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยต่อ

  • Isabelle Schnabel (ECB) กล่าวว่า การขึ้นดอกเบี้ยในยูโรโซนไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

ยุโรป:

  • ตลาดส่วนใหญ่ติดลบ CAC40 (FRA40: -0.36%) อ่อนตัวจากความเสี่ยงการเมืองรอบงบประมาณ

  • ดัชนีอื่น ๆ: ITA40: -0.3%, SPA35: -0.2%, UK100: -0.1%, NED25: -0.1%

  • DE40 (เยอรมนี) เพิ่มเล็กน้อย 0.05% และ W20 (โปแลนด์) ขยับขึ้น 0.6%

โลหะมีค่า:

  • ความคึกคักต่อเนื่องจากความคาดหวัง Fed ผ่อนคลายและความตึงเครียด US–Venezuela

  • ทองคำ: +2.2% ทะลุระดับ 4,435 USD/ออนซ์

  • เงิน: +2% ทะลุระดับ 68.50 USD/ออนซ์

ตลาดเงิน (FX):

  • ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง USDIDX: -0.4%

  • สกุลเงิน Antipodean นำการปรับขึ้นในกลุ่ม G10 (AUDUSD, NZDUSD: +0.8%)

  • GBPUSD: +0.6% หลัง GDP สอดคล้องคาดการณ์

  • EURUSD: ฟื้นขึ้น 0.3% สู่ 1.175

น้ำมัน & ก๊าซ:

  • ความขัดแย้ง US–Venezuela หนุน Brent และ WTI ปรับขึ้นประมาณ +2.3%

  • NATGAS: ร่วงประมาณ 4.7% หลังคาดการณ์อากาศอบอุ่นและการผลิตสหรัฐฯ ทำสถิติ 109.9 bcf/d

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • Bitcoin: +1.1% สู่ 89,500 USD

  • Ethereum: +1.15% สู่ 3,035 USD

  •  
