ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่ราคาน้ำมันฟื้นตัวจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–เวเนซุเอลา

สรุปตลาดรายวัน (22.12.2025)
Wall Street:
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อน ดัชนี Russell 2000 นำการปรับขึ้น (US2000: +1.4%) ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นราว 0.6% และ Nasdaq กับ DJIA ขยับขึ้นประมาณ 0.5%
ข่าวบริษัท:
Nvidia (NVDA.US) วางแผนเริ่มส่งมอบ H200 GPU ไปจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ก่อนเทศกาลตรุษจีน ใช้สต็อกที่มีอยู่ ข่าวนี้สะท้อนการผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ และได้รับการตอบรับบวกจากนักลงทุน (+1.3%)
ภูมิรัฐศาสตร์:
ความตึงเครียด สหรัฐฯ–เวเนซุเอลา เพิ่มขึ้น หลังจาก US Coast Guard ยึดเรือน้ำมันเวเนซุเอลา เวเนซุเอลาตอบโต้ด้วยแผนการยื่นเรื่องต่อ UN
การปรับกำลังทหารของสหรัฐฯ ในทะเลแคริบเบียนยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้น
เศรษฐกิจ:
Stephen Miran (Fed) ระบุข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดมีความผิดปกติจากการปิดทำการ แต่ไม่เห็นสัญญาณถดถอย แม้ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นหาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยต่อ
Isabelle Schnabel (ECB) กล่าวว่า การขึ้นดอกเบี้ยในยูโรโซนไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น
ยุโรป:
ตลาดส่วนใหญ่ติดลบ CAC40 (FRA40: -0.36%) อ่อนตัวจากความเสี่ยงการเมืองรอบงบประมาณ
ดัชนีอื่น ๆ: ITA40: -0.3%, SPA35: -0.2%, UK100: -0.1%, NED25: -0.1%
DE40 (เยอรมนี) เพิ่มเล็กน้อย 0.05% และ W20 (โปแลนด์) ขยับขึ้น 0.6%
โลหะมีค่า:
ความคึกคักต่อเนื่องจากความคาดหวัง Fed ผ่อนคลายและความตึงเครียด US–Venezuela
ทองคำ: +2.2% ทะลุระดับ 4,435 USD/ออนซ์
เงิน: +2% ทะลุระดับ 68.50 USD/ออนซ์
ตลาดเงิน (FX):
ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง USDIDX: -0.4%
สกุลเงิน Antipodean นำการปรับขึ้นในกลุ่ม G10 (AUDUSD, NZDUSD: +0.8%)
GBPUSD: +0.6% หลัง GDP สอดคล้องคาดการณ์
EURUSD: ฟื้นขึ้น 0.3% สู่ 1.175
น้ำมัน & ก๊าซ:
ความขัดแย้ง US–Venezuela หนุน Brent และ WTI ปรับขึ้นประมาณ +2.3%
NATGAS: ร่วงประมาณ 4.7% หลังคาดการณ์อากาศอบอุ่นและการผลิตสหรัฐฯ ทำสถิติ 109.9 bcf/d
คริปโตเคอร์เรนซี:
Bitcoin: +1.1% สู่ 89,500 USD
Ethereum: +1.15% สู่ 3,035 USD
ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY
สรุปข่าวเช้า
