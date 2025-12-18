ข่าวเด่นวันนี้: กลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ เป็นผู้นำการปรับตัวลดลงของตลาด แพลตตินัมและเงิน ทุบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 🚀

หุ้นสหรัฐฯ:
ดัชนีหลักปรับตัวลดลง: US500 -0.65%, US100 -1.16%, US2000 -0.40%
กลุ่ม เทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์และ AI ถูกขายหนัก:
Oracle -5.5%
Broadcom -5.9%
Nvidia -3.3%
ASML -4.8%
Alphabet -2.2%
ค่าเงิน:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ +0.10%
EURUSD คงที่ที่ 1.17
JPY, GBP และ AUD ปรับตัวอ่อนค่า
โลหะมีค่า:
ราคาทองคำ +1.00% ไปที่ 4,345 USD
เงินพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ +4.80% ที่ 66.80 USD
แพลเลเดียม +2.40% ที่ 1,613 USD
แพลตตินัม +3.66% ที่ 1,900 USD — ทำสถิติสูงสุดใหม่ เพิ่มขึ้น 113% YoY
น้ำมัน:
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 2% หลังทรัมป์ประกาศแผน ปิดล้อมทางทะเลเวเนซุเอลา และ มาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อกองเรือ “เงา” ของรัสเซีย
ราคาตลาดขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของปูตินต่อข้อเสนอสันติภาพเบอร์ลิน — หากปฏิเสธอาจเกิดข้อจำกัดทันทีจากสหรัฐฯ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันดิบ: −1.27 ล้านบาร์เรล (คาด −2.2 ล้านบาร์เรล) สะท้อนภาพตลาดเชื้อเพลิงที่ผสมผสาน ทั้งแรงกดดันด้านอุปทานน้ำมันเบนซินและการลดสต็อกน้ำมันดิบปานกลาง
บริษัทเด่น:
Oracle: โครงการศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ในมิชิแกนอยู่ในความไม่แน่นอน หลังการเจรจาการระดมทุนกับ Blue Owl Capital ล้มเหลว
Micron (MU.US): คาดการณ์รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด วันนี้ถือเป็นตัวชี้วัดความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI
Lennar (LEN.US): รายงานผลประกอบการ Q4 FY2025 ต่ำกว่าคาด แม้ยอดขายยังแข็งแกร่ง แนวโน้มกำไรไตรมาสถัดไปอาจชะลอตัวต่อ
เศรษฐกิจ:
ยูโรโซน CPI พฤศจิกายน: +2.1% YoY (คาด +2.2%)
EURUSD ลดลงชั่วคราวหลังประกาศ แต่กลับขึ้นมาทันที
คริปโตเคอร์เรนซี:
Bitcoin ปรับตัวลง 1.50% ที่ 86,600 USD (เคยพุ่งไป 92,000 USD)
Ethereum -3.65% ที่ 2,850 USD
มูลค่าตลาด Altcoins ลดลง 2.20% เหลือ 820 พันล้าน USD
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
JPY – ตลาดระงับหายใจก่อนการประชุม BoJ
ECB conference (LIVE)
BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้นหลังตัวเลข US CPI ต่ำกว่าคาด 📌