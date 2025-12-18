อ่านเพิ่มเติม
08:37 · 18 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: กลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ เป็นผู้นำการปรับตัวลดลงของตลาด แพลตตินัมและเงิน ทุบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 🚀

หุ้นสหรัฐฯ:

  • ดัชนีหลักปรับตัวลดลง: US500 -0.65%, US100 -1.16%, US2000 -0.40%

  • กลุ่ม เทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์และ AI ถูกขายหนัก:

    • Oracle -5.5%

    • Broadcom -5.9%

    • Nvidia -3.3%

    • ASML -4.8%

    • Alphabet -2.2%

ค่าเงิน:

  • ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ +0.10%

  • EURUSD คงที่ที่ 1.17

  • JPY, GBP และ AUD ปรับตัวอ่อนค่า

โลหะมีค่า:

  • ราคาทองคำ +1.00% ไปที่ 4,345 USD

  • เงินพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ +4.80% ที่ 66.80 USD

  • แพลเลเดียม +2.40% ที่ 1,613 USD

  • แพลตตินัม +3.66% ที่ 1,900 USD — ทำสถิติสูงสุดใหม่ เพิ่มขึ้น 113% YoY

น้ำมัน:

  • ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 2% หลังทรัมป์ประกาศแผน ปิดล้อมทางทะเลเวเนซุเอลา และ มาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อกองเรือ “เงา” ของรัสเซีย

  • ราคาตลาดขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของปูตินต่อข้อเสนอสันติภาพเบอร์ลิน — หากปฏิเสธอาจเกิดข้อจำกัดทันทีจากสหรัฐฯ

  • การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันดิบ: −1.27 ล้านบาร์เรล (คาด −2.2 ล้านบาร์เรล) สะท้อนภาพตลาดเชื้อเพลิงที่ผสมผสาน ทั้งแรงกดดันด้านอุปทานน้ำมันเบนซินและการลดสต็อกน้ำมันดิบปานกลาง

บริษัทเด่น:

  • Oracle: โครงการศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ในมิชิแกนอยู่ในความไม่แน่นอน หลังการเจรจาการระดมทุนกับ Blue Owl Capital ล้มเหลว

  • Micron (MU.US): คาดการณ์รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด วันนี้ถือเป็นตัวชี้วัดความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI

  • Lennar (LEN.US): รายงานผลประกอบการ Q4 FY2025 ต่ำกว่าคาด แม้ยอดขายยังแข็งแกร่ง แนวโน้มกำไรไตรมาสถัดไปอาจชะลอตัวต่อ

เศรษฐกิจ:

  • ยูโรโซน CPI พฤศจิกายน: +2.1% YoY (คาด +2.2%)

  • EURUSD ลดลงชั่วคราวหลังประกาศ แต่กลับขึ้นมาทันที

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • Bitcoin ปรับตัวลง 1.50% ที่ 86,600 USD (เคยพุ่งไป 92,000 USD)

  • Ethereum -3.65% ที่ 2,850 USD

  • มูลค่าตลาด Altcoins ลดลง 2.20% เหลือ 820 พันล้าน USD

19 ธันวาคม 2025, 16:19

