ข่าวคริปโต: โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกลับมาอีกครั้ง 🚨

ตลาดคริปโตเผชิญแรงกดดันชัดเจนในวันจันทร์ โดยบิตคอยน์ปรับตัวลงจากบริเวณราว 96,000 ดอลลาร์ มาอยู่แถว 92,000 ดอลลาร์ สอดคล้องกับความอ่อนแรงของดัชนีหุ้นหลัก และความไม่แน่นอนจากความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรป เหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งรอบของการลดเลเวอเรจ (deleveraging) ที่ยังอยู่ในระดับไม่รุนแรงนัก และยังไม่ช่วยให้ตลาดคริปโตกลับมาสร้างโมเมนตัมหรือเข้าสู่ภาวะกระทิงได้ หากในระยะใกล้ยังไม่มีเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาด BTC อย่างมีนัยสำคัญ บิตคอยน์อาจเผชิญความยากลำบากในการยืนเหนือระดับ 90,000 ดอลลาร์
ในระยะนี้ บรรยากาศการลงทุนยังคงระมัดระวัง และดูเหมือนว่านักลงทุนจะยังไม่กลับเข้าซื้อ BTC อย่างจริงจัง จนกว่าทิศทางของวอลล์สตรีทจะมีความชัดเจนและน่าเชื่อถือมากขึ้น สินทรัพย์ดิจิทัลจึงตกอยู่ในจุดที่ค่อนข้างลำบาก และหาก BTC ไม่สามารถรีบกลับขึ้นไปใกล้ระดับ 100,000 ดอลลาร์ ได้ ภาคคริปโตอาจเริ่มถูกครอบงำด้วยความรู้สึกถอดใจ และมุมมองว่าพลังหรือ “เชื้อเพลิง” ที่จะจุดการปรับขึ้นรอบใหม่กำลังร่อยหรอลง
ETF ยังขาดความเชื่อมั่น
กองทุน ETF ใช้จังหวะการรีบาวด์ล่าสุดในการขาย BTC ที่ระดับราคาสูงราว 95,000–96,000 ดอลลาร์ โดยที่สำคัญคือมีการขายออกสองช่วงจากกองทุนของ Fidelity ขณะที่ BlackRock ยังคงมีเงินไหลเข้าเป็นบวกเป็นส่วนใหญ่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ดี ปริมาณเงินใหม่ที่เข้าสู่ตลาดยังมีขนาดจำกัด และไม่เพียงพอที่จะพยุงแนวโน้มขาขึ้นให้เดินหน้าต่อได้
ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่า มูลค่าการถูกบังคับปิดสถานะฝั่ง Long ในตลาด BTC ได้ทะลุ 525 ล้านดอลลาร์ ไปแล้ว
ตลอด 30 วันที่ผ่านมา กระแสเงินสุทธิที่ไหลเข้า Ethereum อยู่ในแดนลบอย่างชัดเจน และในวันศุกร์เพิ่งมีเงินไหลเข้าเป็นบวกเพียงเล็กน้อย ต่ำกว่า 4 ล้านดอลลาร์ เท่านั้น ขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายของกองทุน ETF ที่อ้างอิง ETH ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา ซึ่งยิ่งตอกย้ำความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวระลอกถัดไปของราคา
กราฟ Bitcoin และ Ethereum (กรอบเวลา H1, D1)
เมื่อพิจารณาคริปโตขนาดใหญ่สองอันดับแรก
Bitcoin (BTC) บนกรอบเวลา รายชั่วโมง (H1) กำลังรักษาโครงสร้างการปรับฐานแบบ 1:1 เอาไว้ได้ ซึ่งยังเปิดความหวังให้ฝั่งกระทิงว่าแนวรับสำคัญบริเวณ 92,000 ดอลลาร์ อาจยังยืนอยู่
Ethereum (ETH) ปรับฐานลงมาที่ขอบล่างของ กรอบแนวโน้มขาขึ้น (rising price channel) โดยแนวโน้มขาขึ้นยังถือว่ายังไม่เสีย ตราบใดที่ราคายังไม่หลุดต่ำกว่าระดับ 3,200 ดอลลาร์
itcoin has fallen below the EMA50 again (orange line) and was unable to stay above the average for an extended period. If the price were to move back above $93,600 later today, it could point to a likely, fast reversal of the short-term downtrend. Assuming that a “cooling” of trade tensions between the U.S. and Europe is plausible, Bitcoin could relatively quickly erase the panic reaction.
ในช่วงที่ผ่านมา Ethereum ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้ ซึ่งก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA200 บนกรอบเวลารายวัน (D1) โดยในตอนนี้ บริเวณราคาแถว 3,400 ดอลลาร์ ถูกมองว่าเป็นเส้นแบ่งสำคัญระหว่าง ETH กับการกลับเข้าสู่ ภาวะกระทิงในวงกว้าง
ขณะที่แนวรับหลักอยู่ที่โซนจิตวิทยา 3,000 ดอลลาร์ ส่วนฝั่งผู้ซื้อจำเป็นต้องรักษาราคาให้อยู่เหนือเส้น EMA50 ประมาณ 3,200 ดอลลาร์ ให้ได้ หากต้องการคงโมเมนตัมเชิงบวกของตลาดไว้
