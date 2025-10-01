ข้าวสาลีแตะระดับต่ำสุดในรอบเดือน! 📉

ข้าวสาลี (WHEAT, D1)
ราคาข้าวสาลีวันนี้ร่วง เกือบ 2.5% หลังรายงาน USDA ล่าสุดแสดงให้เห็น ปริมาณสต็อกข้าวสาลีเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ความพร้อมของสินค้าในตลาดที่สูงขึ้นกดดันอุปทาน และทำให้นักลงทุนลดสถานะ Long ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
สาเหตุสำคัญของปริมาณสต็อกที่เพิ่มขึ้นคือ การส่งออกที่ลดลง รายงานระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นทั้งในฟาร์มและคลังนอกฟาร์ม แสดงว่าอุปทานในทั้งห่วงโซ่สูงในปัจจุบัน
ที่มา: xStation5
ราคาข้าวสาลีกำลังร่วงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม โดยเคลื่อนไหวอยู่ใน ช่องแนวโน้มแน่น (consolidation) ระหว่าง 535–506 หากราคาปรับลดต่อ อาจเป็นสัญญาณว่ากำลังพยายาม ทดสอบแนวรับล่างของแนวโน้มขาลงระยะยาว