ความแตกแยกระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ เรื่องกรีนแลนด์

- อะไรทำให้ กรีนแลนด์ น่าสนใจ?
- อะไรทำให้ สหรัฐฯ ใช้ถ้อยคำรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน?
- กรีนแลนด์เป็นเหตุผลที่ทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงจริงหรือแค่ข้ออ้าง?
- ใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากแนวโน้มที่เกิดขึ้น?
- สถานการณ์เลวร้ายที่สุดคืออะไร?
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิจารณ์ และประชาชน ต่างจับตาดูด้วยความกังวลต่อ ถ้อยคำรุนแรงเป็นพิเศษของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อพันธมิตรยุโรป โดยจุดศูนย์กลางของข้อพิพาทคือ กรีนแลนด์ เกาะน้ำแข็งที่มีประชากรประมาณ 55,000 คน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐฯ หรือโดนัลด์ ทรัมป์เรียกร้องการควบคุมกรีนแลนด์ แต่ครั้งนี้สหรัฐฯ แสดงความมุ่งมั่นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ขณะที่ยุโรปยังยืนยันและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
กรีนแลนด์ – ไม่ใช่แค่หิมะและน้ำแข็ง?
สหรัฐฯ อ้างเหตุผลด้าน ความมั่นคง และความสำคัญต่อ ความมั่นคงแห่งชาติอเมริกัน ปัญหาคือสหรัฐฯ มี ฐานทัพทางทหารอยู่ที่ Pituffik อยู่แล้ว และยังได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับประเทศ NATO ในการสอดแนมทั้ง มหาสมุทรแอตแลนติกและอาร์กติก
ในโลกที่มี ดาวเทียม, เรดาร์ over-the-horizon, และระบบโซนาร์ขั้นสูง การขยายโครงสร้างพื้นฐานในกรีนแลนด์จึงไม่จำเป็นและแทบจะดู ไม่สมเหตุสมผล ข้อเสนอว่ากรีนแลนด์อาจถูก รัสเซียหรือจีนเข้าควบคุม ก็เป็นความคิดที่ ไม่สมจริงเช่นกัน
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับ เส้นทางการเดินเรือและการค้าผ่านอาร์กติกในอนาคต แต่ที่นี่เองก็มีความขัดแย้งระหว่าง ข้อสงสัยของนักวิเคราะห์ กับ คำประกาศของนักการเมือง ใครกันที่จะใช้เส้นทางเหล่านี้ในอนาคต?
สหรัฐฯ ยังคงดำเนินนโยบาย สันโดษทางเศรษฐกิจ (isolationist) และอยู่ระหว่าง สงครามการค้ากับพันธมิตรหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรปและจีน
ยุโรปพอใจกับเส้นทางผ่าน มหาสมุทรแอตแลนติก, ช่องแคบซูเอซ และคลองปานามา ขณะที่รัสเซียเผชิญ วิกฤตเศรษฐกิจ ที่ทำให้หายไปจากแผนที่เศรษฐกิจโลก
แล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรจริง ๆ?
วิกฤตโลหะหายาก (rare earth metals) กระทบตลาดพัฒนาแล้วช้าเหมือน หิมะถล่มที่เคลื่อนที่ช้าเหมือนเต่า ผู้เข้าร่วมตลาดและผู้ตัดสินใจรอจนกระทั่ง จีนใช้ความพึ่งพาของโลกเป็นเครื่องมือกดดัน จึงเริ่มตระหนักถึงปัญหาอย่างจริงจัง
ในบริบทนี้ หลายคนชี้ไปที่ ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่ากรีนแลนด์มีแร่ธาตุขนาดใหญ่จำนวนมาก รวมถึงโลหะหายาก อย่างไรก็ตาม การสังเกตเช่นนี้ยังไม่รอบคอบนัก
-
กรีนแลนด์มีแร่หลายชนิดที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ แต่ สหรัฐฯ เองก็มีแร่สำคัญมากกว่าและเข้าถึงง่ายกว่า ในภูมิภาคเช่น Rocky Mountains, Mojave Desert, Alaska และ Taiga ตอนเหนือ
-
กรีนแลนด์อยู่ใน อาร์กติก เซอร์เคิล โดย 80% ของพื้นที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง ทำให้การเข้าถึงแร่เหล่านี้ยากมาก จนแม้แต่การทำเหมืองทองหรือเพชรก็ยังไม่คุ้มค่า
-
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังไม่มีโรงงานแปรรูปทรัพยากรเหล่านี้
บางคนบอกว่าไม่ใช่แค่การทำเหมือง แต่เป็นเรื่อง การควบคุมแหล่งทรัพยากร เพื่อป้องกันไม่ให้จีนเข้าถึง ซึ่งจีนเคยซื้อ หุ้น 12% ในเหมือง Kvanefjeld ในปี 2021
-
แต่เหตุผลนี้ก็ไม่ชัดเจน เพราะ เหมือง Kvanefjeld หยุดดำเนินการแล้ว จากการปนเปื้อนกัมมันตรังสี
-
ส่วนใหญ่ของโครงการเหมืองในกรีนแลนด์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และจีนควบคุม ประมาณ 80% ของตลาดโลหะหายากโลก อยู่แล้ว
-
การตัดการเข้าถึงแหล่งยังไม่พัฒนาในกรีนแลนด์ ไม่เปลี่ยนอะไรได้ชัดเจน
แม้แต่การพัฒนาแหล่งทรัพยากรที่อนุรักษ์นิยมที่สุดก็ต้องใช้ เงินทุนและเทคโนโลยีมหาศาล ซึ่งสหรัฐฯ ไม่มี
-
ประเทศที่มีเทคโนโลยีเช่นนี้และไม่มีแหล่งแร่ทางเลือกคือยุโรป
-
ผู้เชี่ยวชาญการทำเหมืองโลหะหายากอยู่ใน สหราชอาณาจักรและประเทศสแกนดิเนเวีย รวมถึงเดนมาร์ก ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของกรีนแลนด์
-
กรีนแลนด์มี 37 จาก 50 แร่สำคัญ ตามรายงาน CRMA ของยุโรป
คำถามต่อไป: ช่วงที่ดีของบริษัทโลหะหายากที่ผ่านมา เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโต หรือเป็นสัญญาณจบของรอบการเติบโต?
เปลวไฟแห่งความขัดแย้งและเงาของการพึ่งพา
โดนัลด์ ทรัมป์ เคยนำบริษัทหกแห่งไปสู่การล้มละลาย จึงไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่าเขาเข้าใจว่าอะไรคือความแข็งแกร่งขององค์กรหรือคุณค่าที่แท้จริง วันนี้บริษัทที่ว่าคือ สหรัฐฯ และ NATO ไม่ใช่คาสิโนหรือโรงแรมแล้ว
นักวิจารณ์หลายคนมั่นใจว่าแม้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะไม่สมดุลหรือไร้ความสามารถ แต่ เสาหลักอย่าง NATO จะไม่ถูกโค่นล้ม แต่ความมั่นใจนี้ไม่ได้รับการแบ่งปันโดย John Bolton อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงหลายสมัย
ท่าทีของสหรัฐฯ ต่อยุโรป
-
รัฐบาลสหรัฐฯ ปัจจุบัน ไม่มองยุโรปเป็นพันธมิตร แต่เป็นคู่แข่งหรือศัตรู
-
นโยบายความมั่นคงของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2025 ถูกนิยามอย่างชัดเจน: สหรัฐฯ ต้องการ ล้อมยุโรปทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ โดยกรีนแลนด์เป็น จุดเริ่มต้นของแผนนี้
-
สหรัฐฯ มองว่ายุโรป “อ่อนแอ” แต่ในหลายด้าน ยุโรปยังคงได้เปรียบเชิงโครงสร้างและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
จุดแข็งเชิงโครงสร้างของยุโรป
-
ASML: เครื่องลิโธกราฟีของยุโรปสำคัญต่อ Nvidia, Intel, TSMC
-
SWIFT: ระบบการเงินที่สำคัญ เป็นของยุโรป
-
หนี้สาธารณะ: ยุโรปมีหนี้ต่อ GDP น้อยกว่าสหรัฐฯ และถือหุ้นส่วนใหญ่ของหนี้เอง
-
อุตสาหกรรมเฉพาะทางและเคมีพิเศษ: ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่อสายการผลิตทั่วโลก
-
การฝึกซ้อมและกำลังทหาร: แม้สหรัฐฯ มีจำนวนทหารมาก แต่ยุโรปเหนือกว่าในการฝึกซ้อมและเทคนิคยุทธวิธี
ความหมายต่อบริษัทและตลาด
-
ยุโรปอาจเร่งขยายกองทัพและอุตสาหกรรมป้องกัน — บริษัทเช่น Rheinmetall, Hensoldt อาจยังมี upside เพิ่มขึ้น
-
ดอลลาร์อ่อนค่าลง — ความสงสัยต่อสถานะสกุลเงินสำรองโลกเพิ่มขึ้น และนโยบาย Fed ภายใต้ Trump อาจไม่เน้นการปกป้องค่าเงินหรือเสถียรภาพการเงิน
-
ยุโรปสนับสนุนบริษัทและอุตสาหกรรมที่มีข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้าง
-
ตัวอย่างบริษัทที่อาจได้รับประโยชน์: ASML, Siemens, Novo Nordisk, BASF, AstraZeneca, Roche, SAP, Ericsson, Bosch
-
กลุ่มที่ยุโรปมีศักยภาพเป็นอิสระ และอาจแย่งส่วนแบ่งตลาดจากสหรัฐฯ และจีน: เซมิคอนดักเตอร์, แบตเตอรี่ (เช่น VARTA AG)
-
-
ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (Volkswagen, BMW, Daimler) ก็อาจเข้าร่วมแนวโน้มนี้
ms engaged in designing and producing advanced batteries and power systems.
DAXEX.DE (D1)
DXSE.DE (D1)
Source: xStation5
ใครอาจเสียหายก่อน?
เรื่องนี้น่าสะท้อนถึง กรณี “Freedom fries”
-
ในปี 2001 สหรัฐฯ บุกอัฟกานิสถาน และในปี 2002 เข้าควบคุมอิรัก
-
ฝ่ายวิจารณ์สำคัญคือ ฝรั่งเศส
-
ความโกรธแค้นของประชาชนสหรัฐฯ ต่อการตั้งคำถามต่อ “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” นำไปสู่ โครงการเปลี่ยนชื่อ French fries เป็น Freedom fries
บทเรียนในบริบทความขัดแย้งปัจจุบัน
-
หนึ่งในตัวแทนเด่นของ วัฒนธรรมและงานฝีมือยุโรปในสหรัฐฯ คือ แบรนด์หรู เช่น LVMH, Hermès, Kering
-
ในสถานการณ์ ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น และถ้อยคำรุนแรงมากขึ้น สหรัฐฯ อาจเลือกจำกัดหรือบอยคอตสินค้าเหล่านี้
MC.FR (D1)
Source: xStation5
Luxury companies are also returning to growth trends; can they maintain it?
ฐานทัพสหรัฐฯ ในกรีนแลนด์
-
ในปี 2023 ชื่อฐานทัพเปลี่ยนจาก “Thule” เป็น “Pituffik” ซึ่งมาจากภาษาของชาว Inuit ของกรีนแลนด์ที่มีสัดส่วนประมาณ 80% ของประชากร
-
การเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นหลังจาก 70 ปี
-
ในปี 2024 การควบคุมฐานทัพถูกโอนให้กับ Space Force กองทัพสาขาใหม่ที่สร้างโดยทรัมป์ในสมัยแรก ทำให้สามารถแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาที่เป็น “ผู้ภักดี” ได้
-
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น บังเอิญหรือไม่?
การเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ
-
สหรัฐฯ ทำกิจกรรม แทรกแซงทางสังคม เช่น พยายามมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของประชากรบนเกาะ
-
จัดตั้ง ขบวนการแบ่งแยก หรือเสนอ สิทธิประโยชน์ทางสังคม เพื่อแลกกับการเปลี่ยนสถานะทางการเมืองของเกาะ
การตอบโต้ของยุโรป
-
เดนมาร์ก เพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศในอาร์กติกมากที่สุดในรอบหลายสิบปี แม้จะมี การบุกรุกทางน้ำและอวกาศโดยรัสเซีย
-
สมาชิกยุโรปใน NATO เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และอังกฤษ กำลังเจรจาเพื่อเพิ่มจำนวนหน่วยทหารบนเกาะหรือโอนกำลังไปประจำเกาะ
บริบททางการเมืองสหรัฐฯ
-
ความต้องการ ผนวกกรีนแลนด์ อยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันตั้งแต่ปี 1880
-
ทรัมป์เป็นนักการเมืองที่ ขัดตาต่อชาวอเมริกันและชาวโลก
-
องค์ประกอบบางส่วนของสถาบันอเมริกันอาจพยายามใช้ทรัมป์ในสมัยที่สอง เพื่อผลักดัน ความทะเยอทะยานทางจักรวรรดิ และแนวคิด MAGA ต่อต้านยุโรปและ NATO
-
แม้จะเป็น สถานการณ์ไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่ต้นปีนี้มันกลายเป็น ความเสี่ยงที่ต้องคำนวณราคา
ผู้เขียน: Kamil Szczepański
Junior Capital Markets Analyst, XTB
