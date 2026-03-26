ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงในเยอรมนีและฝรั่งเศส ท่ามกลางราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีลดลงมาอยู่ที่ -28 เทียบกับคาดการณ์ที่ -27.4 และระดับก่อนหน้าที่ -24.7 สะท้อนให้เห็นถึงการแย่ลงของสภาพการใช้จ่ายในครัวเรือน
คาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีจะอ่อนตัวลงต่อเนื่องก่อนเข้าสู่เดือนเมษายน เนื่องจากครัวเรือนคาดการณ์ว่าราคาพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในอิหร่าน ซึ่งอาจกระตุ้นเงินเฟ้อและกดดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางของเยอรมนี
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งจัดทำโดย GfK และสถาบัน Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) ลดลง 3.2 จุด มาอยู่ที่ -28.0 สำหรับเดือนเมษายน โดยนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย Reuters คาดว่าจะลดลงน้อยกว่านี้ที่ระดับ -27.0
- ความคาดหวังด้านรายได้ของผู้บริโภคลดลงเข้าสู่แดนลบ ท่ามกลางความกังวลว่าเงินเฟ้อจะกัดกร่อนกำลังซื้อ ขณะที่ความคาดหวังด้านเศรษฐกิจโดยรวมก็ลดลงเช่นกัน แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022
- ผลสำรวจยังชี้ว่าผู้บริโภคจำนวนมากกังวลว่าเศรษฐกิจเยอรมนีที่กำลังฟื้นตัวอย่างระมัดระวังอาจเผชิญแรงสะดุดครั้งใหญ่ โดยเฉพาะหากความขัดแย้งยังยืดเยื้อ
- จากการศึกษาล่าสุดของ NIM พบว่า 60% ของชาวเยอรมันคาดว่าราคาน้ำมัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงจะยังคงอยู่ในระดับสูงในระยะยาว ซึ่งส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตามที่ Rolf Buerkl หัวหน้าฝ่ายบรรยากาศผู้บริโภคของ NIM กล่าว
ในฝรั่งเศส ดัชนีบรรยากาศธุรกิจยังคงทรงตัวที่ระดับ 97 เท่ากับครั้งก่อน และสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 96 อย่างไรก็ตาม ในภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 99 เทียบกับคาดการณ์ 101 และระดับก่อนหน้าที่ 102 ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงมาอยู่ที่ 89 จากเดิม 91
Source: xStation5
Market wrap 📌 หุ้นยุโรปร่วงลง ท่ามกลางความกังวลสงครามในตะวันออกกลาง
ตลาดเด่นวันนี้: USD/JPY อยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญ รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงหรือไม่?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ปลายสัปดาห์ที่เงียบสงบสำหรับตลาด
Trump ประกาศ “หยุดชั่วคราว” พร้อมยื่นคำขาดอีก 10 วัน!