ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้น

ไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไปที่จะกล่าวว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาเข้าสู่ภาวะชะงักงันรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ USMCA มีผลบังคับใช้ โดยการเจรจาที่ล้มเหลวนำไปสู่การเก็บภาษี 50% ของสหรัฐฯ ต่อสินค้าจากแคนาดามูลค่าราว 20 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่แคนาดาประกาศมาตรการตอบโต้แบบสมน้ำสมเนื้อที่จะเริ่มมีผลในวันที่ 8 กันยายน
กราฟ USDCAD (D1)
USDCAD ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.3% หลังมีข่าวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าคู่นี้อยู่ในภาวะ Oversold อยู่แล้วเมื่อพิจารณาจาก RSI
ที่มา: xStation5
หลังการเจรจาล่มสลาย รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษี 50% ต่อสินค้าจากแคนาดามูลค่าประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ขณะที่ออตตาวายุติการเจรจาและประกาศมาตรการตอบโต้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยจะเริ่มมีผลในวันที่ 8 กันยายน
- ภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ครอบคลุมสินค้าหลายประเภท เช่น ไวน์ ผลิตภัณฑ์นม เฟอร์นิเจอร์ ปูนซีเมนต์ เสื้อผ้า อุปกรณ์ประมง และอุปกรณ์ฮอกกี้
- ปัจจุบันสหรัฐฯ ยังเก็บภาษี 50% กับเหล็กและอะลูมิเนียมจากแคนาดา รวมถึงภาษีรถยนต์และชิ้นส่วนที่มีสัดส่วนการผลิตในสหรัฐฯ ไม่เพียงพอ ตลอดจนภาษีไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ภายในบางประเภท
- แตกต่างจากมาตรการจำกัดทางการค้าก่อนหน้านี้ มาตรการใหม่ยังครอบคลุมสินค้าที่ปฏิบัติตามกฎของ USMCA
- อย่างไรก็ตาม พลังงาน โพแทช วัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์บางประเภท เครื่องบินพลเรือน และสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการภาษีเฉพาะภาคส่วนอยู่แล้ว จะได้รับการยกเว้น
ในบริบทนี้ จึงเกิดคำถามขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า สหรัฐฯ ต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรกันแน่จากการเผชิญหน้ากับแคนาดาอย่างรุนแรง ทั้งที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ เองยังต้องพึ่งพาแคนาดาในบางด้านอย่างมีนัยสำคัญ แม้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจะมีความไม่สมดุลอย่างมาก
แคนาดากำลังเตรียมมาตรการตอบโต้
- มาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดาคาดว่าจะครอบคลุมสินค้า เช่น เหล็ก ผลิตภัณฑ์นม เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์กระดาษจากสหรัฐฯ
- รัฐบาลออตตาวายังคงมาตรการภาษีตอบโต้ 25% ต่อเหล็ก อะลูมิเนียม และรถยนต์จากสหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมสินค้านำเข้ามูลค่าสูงถึง 51.4 พันล้านดอลลาร์แคนาดา
- เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายยังใกล้บรรลุข้อตกลงบางส่วน แต่การเจรจากลับล้มเหลวจากประเด็นด้านเทคนิคและการเมือง
- ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับวิธีคำนวณสัดส่วนชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐฯ สำหรับรถยนต์ รวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
แม้การเจรจาจะมุ่งเน้นประเด็นด้านการค้าและเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ก็ยากที่จะมองข้ามข้อเรียกร้องบางประการที่อาจถูกมองว่าเป็นการบั่นทอน อธิปไตยของแคนาดา อย่างชัดเจน โดยสหรัฐฯ เรียกร้องสิทธิ์ในการยับยั้งข้อตกลงการค้าในอนาคตที่แคนาดาจะทำกับประเทศอื่น และเรียกร้องให้ยกเลิกภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาราชการของควิเบก
ผลกระทบมีความสำคัญอย่างมาก
- มูลค่าการค้าสินค้าและบริการระหว่างสองประเทศในปี 2025 อยู่ที่ประมาณ 872 พันล้านดอลลาร์
- สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าและบริการไปยังแคนาดาประมาณ 426 พันล้านดอลลาร์ และนำเข้าจากแคนาดาประมาณ 446 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ยังคงมีความไม่สมดุลอย่างชัดเจน โดยสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า สองในสามของการส่งออกทั้งหมดของแคนาดา ขณะที่สำหรับสหรัฐฯ แคนาดาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดหรือหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ แต่การส่งออกไปยังแคนาดาคิดเป็นเพียงประมาณ 1.5% ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
พลังงานคือข้อยกเว้น
- แคนาดาเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันประมาณ 63% ของน้ำมันทั้งหมดที่สหรัฐฯ นำเข้า
- การยกเว้นพลังงานออกจากมาตรการภาษีใหม่สะท้อนว่า วอชิงตันต้องการเพิ่มแรงกดดันต่อออตตาวา โดยไม่สร้างผลกระทบต่อโรงกลั่นและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศของสหรัฐฯ มากเกินไป
อันตรายที่สุดของสถานการณ์นี้ นอกเหนือจากความพยายามที่จะลดทอนอธิปไตยของแคนาดา ไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของภาษีใหม่เพียงอย่างเดียว แต่คือ การบั่นทอน USMCA ลงทีละน้อย ข้อตกลงฉบับนี้เป็นรากฐานสำคัญของการค้าทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนือ และเป็นหนึ่งในเหตุผลไม่กี่ประการที่ทำให้แคนาดาและเม็กซิโกยังคงทำการค้ากับสหรัฐฯ มากกว่ากับประเทศอย่างจีน
ในทางกลับกัน แนวโน้มของสหรัฐฯ กลับตรงกันข้าม โดยผลจากสงครามการค้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ทำให้สหรัฐฯ ต้องหันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากจีนมากขึ้นเรื่อย ๆ
ศูนย์วิจัยหลายแห่งประเมินว่า หากความขัดแย้งขยายวงจนกระทบต่อการค้าส่วนใหญ่ของทั้งสองประเทศ แคนาดาอาจสูญเสีย 1–4% ของ GDP ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของมาตรการจำกัดทางการค้า
ทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลที่จะประนีประนอม
- แรงกดดันที่มีต่อแคนาดามีพื้นฐานมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่การทำสงครามการค้าอย่างไม่มีเหตุผลกับคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดและใกล้ชิดที่สุด รวมถึงการแสดงจุดยืนสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในรัฐ Alberta อย่างเปิดเผย ได้จุดกระแสสนับสนุนรัฐบาลแคนาดาจากประชาชนในวงกว้าง
- ในสหรัฐฯ สถานการณ์กลับตรงกันข้าม ผลกระทบของแคนาดาต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวมมีไม่มาก แต่ความตึงเครียดทางการค้าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในรัฐชายแดนอย่างหนัก โดยเฉพาะ Pennsylvania, Maine, Massachusetts และ Ohio ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พรรครีพับลิกันเผชิญความท้าทายมากที่สุดก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจในพื้นที่เหล่านี้อาจเลือกที่จะ ลงโทษรัฐบาล Donald Trump ผ่านการเลือกตั้ง
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