L3Harris Technologies 🎢 – กำไรเกือบ 13% หายไป แม้รัฐบาลลงทุนพันล้านดอลลาร์

L3Harris Technologies (LXH.US) – หุ้นผันผวนหลังข่าว IPO และการลงทุนรัฐบาล 💥
หุ้น L3Harris พุ่งแรง 13% ช่วงต้นการซื้อขายบน Wall Street หลังประกาศ แผนแยกธุรกิจขีปนาวุธในครึ่งหลังของปี 2026 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อน ความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในภาคการป้องกันประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ
ปัจจัยบวกสำคัญ:
-
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ รับประกันคำสั่งซื้อและรายได้ระยะยาวสำหรับบริษัทที่แยกออกไป
-
IPO ของธุรกิจขีปนาวุธไม่เพียงเป็นการ ปรับโครงสร้างองค์กรของ L3Harris แต่ยังช่วยระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
-
นักลงทุนมองว่า ธุรกิจขีปนาวุธมีศักยภาพเติบโตสูงกว่าแผนกอื่นของบริษัท และสัญญากับรัฐบาลช่วยการันตีรายได้
แรงหนุนเพิ่มเติม – การลงทุนรัฐบาล 1 พันล้านปอนด์:
-
การลงทุนนี้นับเป็น ตัวเร่งสำคัญมากกว่า IPO เพียงอย่างเดียว
-
ภายใต้กลยุทธ์ “Go Direct-to-Supplier” ของกระทรวงกลาโหม รัฐบาลจะ ให้เงินทุนตรงแก่ซัพพลายเออร์สำคัญ รับประกันคำสั่งซื้อระยะยาวสำหรับขีปนาวุธ Tomahawk, PAC-3, THAAD และ Standard Missile
-
โครงสร้างการลงทุนเป็น หุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญใน IPO ทำให้รัฐบาลไม่เพียงสนับสนุนการขยายการผลิต แต่ยัง ร่วมรับส่วนแบ่งกำไรจาก IPO
-
โมเดลนี้ผสาน ความต้องการที่การันตีจาก Pentagon กับศักยภาพรายได้จากการประเมินมูลค่าตลาดในอนาคต ลดความเสี่ยงธุรกิจแทบทั้งหมด
ภาพเชิงเทคนิค:
-
หุ้นเปิด gap ขึ้นสูงมาก แต่ปัจจุบันลดลงเกือบหมด แสดงว่า ข่าวบางส่วนอาจถูกราคาตลาดสะท้อนไปก่อนหน้าแล้ว
-
แนวโน้มยัง ขึ้นต่อเนื่องตาม EMA แต่แรงขาขึ้นระยะสั้นอาจมีจำกัด
-
RSI 14 วัน ขณะนี้ทะลุระดับ 83 จุด แสดงถึงหุ้น อยู่ในโซน overbought ระยะสั้น
สรุป: L3Harris อยู่ใน เทรนด์ขาขึ้นระยะยาว โดยได้รับแรงหนุนทั้งจาก IPO ธุรกิจขีปนาวุธและการลงทุนของรัฐบาล แต่แรงซื้อระยะสั้นอาจจำกัด เนื่องจากราคาปรับขึ้นเร็วและ RSI แสดงสัญญาณ overbought
Source: xStation
