อ่านเพิ่มเติม
08:39 · 14 มกราคม 2026

L3Harris Technologies 🎢 – กำไรเกือบ 13% หายไป แม้รัฐบาลลงทุนพันล้านดอลลาร์

-
-
Open account Download free app

L3Harris Technologies (LXH.US) – หุ้นผันผวนหลังข่าว IPO และการลงทุนรัฐบาล 💥

หุ้น L3Harris พุ่งแรง 13% ช่วงต้นการซื้อขายบน Wall Street หลังประกาศ แผนแยกธุรกิจขีปนาวุธในครึ่งหลังของปี 2026 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อน ความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในภาคการป้องกันประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ

ปัจจัยบวกสำคัญ:

  • พันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ รับประกันคำสั่งซื้อและรายได้ระยะยาวสำหรับบริษัทที่แยกออกไป

  • IPO ของธุรกิจขีปนาวุธไม่เพียงเป็นการ ปรับโครงสร้างองค์กรของ L3Harris แต่ยังช่วยระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

  • นักลงทุนมองว่า ธุรกิจขีปนาวุธมีศักยภาพเติบโตสูงกว่าแผนกอื่นของบริษัท และสัญญากับรัฐบาลช่วยการันตีรายได้

แรงหนุนเพิ่มเติม – การลงทุนรัฐบาล 1 พันล้านปอนด์:

  • การลงทุนนี้นับเป็น ตัวเร่งสำคัญมากกว่า IPO เพียงอย่างเดียว

  • ภายใต้กลยุทธ์ “Go Direct-to-Supplier” ของกระทรวงกลาโหม รัฐบาลจะ ให้เงินทุนตรงแก่ซัพพลายเออร์สำคัญ รับประกันคำสั่งซื้อระยะยาวสำหรับขีปนาวุธ Tomahawk, PAC-3, THAAD และ Standard Missile

  • โครงสร้างการลงทุนเป็น หุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญใน IPO ทำให้รัฐบาลไม่เพียงสนับสนุนการขยายการผลิต แต่ยัง ร่วมรับส่วนแบ่งกำไรจาก IPO

  • โมเดลนี้ผสาน ความต้องการที่การันตีจาก Pentagon กับศักยภาพรายได้จากการประเมินมูลค่าตลาดในอนาคต ลดความเสี่ยงธุรกิจแทบทั้งหมด

ภาพเชิงเทคนิค:

  • หุ้นเปิด gap ขึ้นสูงมาก แต่ปัจจุบันลดลงเกือบหมด แสดงว่า ข่าวบางส่วนอาจถูกราคาตลาดสะท้อนไปก่อนหน้าแล้ว

  • แนวโน้มยัง ขึ้นต่อเนื่องตาม EMA แต่แรงขาขึ้นระยะสั้นอาจมีจำกัด

  • RSI 14 วัน ขณะนี้ทะลุระดับ 83 จุด แสดงถึงหุ้น อยู่ในโซน overbought ระยะสั้น

สรุป: L3Harris อยู่ใน เทรนด์ขาขึ้นระยะยาว โดยได้รับแรงหนุนทั้งจาก IPO ธุรกิจขีปนาวุธและการลงทุนของรัฐบาล แต่แรงซื้อระยะสั้นอาจจำกัด เนื่องจากราคาปรับขึ้นเร็วและ RSI แสดงสัญญาณ overbought

 

Source: xStation

15 มกราคม 2026, 18:29

บริษัทแม่ของ Cartier และ IWC รายงานผลประกอบการ 💡 นักลงทุนจะจับตาอะไรในปี 2026❓
15 มกราคม 2026, 18:26

TSMC ทุบทุกสถิติ! ผลประกอบการระเบิดแรง ยืนยันบูลรัน AI ยังไม่จบ 🚀🤖
15 มกราคม 2026, 18:17

⏬ ตลาดปรับตัว หลังข่าว Trump ⚡
15 มกราคม 2026, 18:13

TSMC ทำกำไรทะลุทุกสถิติ❗️💰 กำไรสุทธิพุ่ง 35% 📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก