Laser Photonics พุ่งขึ้น 57% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ท่ามกลางกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับสัญญาที่อาจเกิดขึ้นกับกองทัพสหรัฐฯ 🚨

Laser Photonics (LASE) พุ่งขึ้นเกือบ 170% หลังบริษัทประกาศว่าระบบ Laser Shield Anti-Drone (LSAD) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการประเมินเทคโนโลยีกลาโหมของรัฐบาลสหรัฐฯ 🚨
บริษัทระบุชัดว่าเหตุการณ์นี้ “ไม่ใช่การได้รับสัญญาจัดซื้อ” หรือคำสั่งซื้อจริง แต่เป็นเพียงการเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิคเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตลาดตอบสนองในเชิงเก็งกำไรอย่างรุนแรง เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐไม่ได้รับประกันว่าจะได้สัญญาในอนาคต
- ระบบ LSAD ถูกคัดเลือกผ่านโครงการ Mission Engineering and Integration Activity (MEIA) Vulcan Call for Solutions และได้รับการจัดอันดับสูงสุดในหมวด Counter C5ISR-T ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีด้านการสั่งการ การสื่อสาร ไซเบอร์ ข่าวกรอง การเฝ้าระวัง และการกำหนดเป้าหมาย
- ขั้นตอนถัดไปคือการเข้าสู่การประเมินเชิงลึกกับวิศวกรของรัฐบาล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายระบบ และความเหมาะสมต่อการใช้งานจริงในภารกิจทางทหาร หากผ่านขั้นตอนนี้ อาจมีโอกาสต่อยอดไปสู่โครงการต้นแบบหรือได้รับงบสนับสนุนเพิ่มเติม
- CEO Wayne Tupuola ระบุว่าการคัดเลือกครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าเทคโนโลยีเลเซอร์ของบริษัทมีความพร้อมและมีความสำคัญต่อการใช้งานด้านกลาโหม
- อย่างไรก็ตาม แม้ราคาหุ้นจะพุ่งแรง แต่ Laser Photonics ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ โดยในปี 2025 บริษัทมีรายได้ 8.3 ล้านดอลลาร์ แต่ขาดทุนสุทธิ 17.5 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถทำกำไรได้
- การได้สัญญากลาโหมในสหรัฐฯ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานหลายปี และต้องผ่านการทดสอบและการรับรองหลายขั้นตอน อีกทั้งบริษัทก็ยังเผชิญแรงกดดันจาก Nasdaq หลังได้รับหนังสือแจ้งไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เนื่องจากยื่นรายงานงบ Q1 ล่าช้า โดยบริษัทมีเวลา 60 วันในการส่งแผนแก้ไข และอาจต้องกลับมาปฏิบัติตามเกณฑ์ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2026
ในขณะเดียวกัน ตลาดเทคโนโลยีต่อต้านโดรนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการใช้งานโดรนราคาถูกที่เพิ่มขึ้นในสนามรบจริง บริษัทหลายแห่งเริ่มลงทุนในเทคโนโลยีเลเซอร์ เช่น AeroVironment ที่พัฒนาระบบ Locust X3 และ Electro Optic Systems (EOS) จากออสเตรเลียที่ขยายกำลังการผลิตเลเซอร์พลังงานสูงในสิงคโปร์
ข้อได้เปรียบสำคัญของอาวุธเลเซอร์คือ “ต้นทุนต่อการยิงต่ำมาก” เมื่อเทียบกับขีปนาวุธสกัดกั้นราคาแพง ทำให้เทคโนโลยีพลังงานกำลัง (directed energy) กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับกองทัพทั่วโลก
Laser Photonics shares (LASE.US, D1 timeframe)
Source: xStation5
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