💡 Lennar ร่วง 4.6% หลังรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส

Lennar (LEN.US) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งทำให้นักลงทุนผิดหวังเล็กน้อย แม้ยอดขายยังคงสูง แต่ผลการเงินอ่อนกว่าคาดการณ์รวม และแนวโน้มไตรมาสถัดไปชี้ถึงการชะลอตัวของการเติบโตของกำไร
ผลประกอบการไตรมาส 4:
กำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (EPS) อยู่ที่ 2.03 ดอลลาร์ ต่ำกว่าปีที่แล้ว (4.06 ดอลลาร์) และต่ำกว่าคาดการณ์ตลาด (2.24 ดอลลาร์)
รายได้ 9.37 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 5.8% YoY แต่ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อย
กำไรขั้นต้นจากการขายบ้านลดลงเหลือ 17% จาก 22.1% ในปีก่อน
ราคาขายบ้านเฉลี่ย 386,000 ดอลลาร์
แนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2026:
คาดคำสั่งซื้อใหม่ 18,000–19,000 ราย ต่ำกว่าคาด 20,300 ราย
กำไรขั้นต้น 15–16% ต่ำกว่าคาด 16.9%
นักวิเคราะห์ (Citi, Barclays, RBC) ชี้ว่า ผลประกอบการอ่อนแอและแนวโน้มที่ต่ำกว่าคาดสะท้อนแรงกดดันต่อความต้องการที่อยู่อาศัย การแข่งขันจากตลาดรองที่เพิ่มขึ้น และการที่อัตรากำไรยังไม่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาหุ้น Lennar ปรับตัวลดลงก่อนเปิดตลาดในวันนี้
หุ้นของบริษัทซื้อขายต่ำกว่าระดับเปิดตลาดวันพุธ อยู่ในโซนระดับต่ำสุดล่าสุดตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ตราบใดที่หุ้นยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วัน (เส้นสีม่วงบนกราฟ) แนวโน้มทางเทคนิคขาลงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
แหล่งข้อมูล: xStation
