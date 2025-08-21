ทรัมป์กดดัน Lisa Cook ให้ลาออกจาก Fed

Trump เรียกร้องให้สมาชิก Fed, Lisa Cook, ลาออกทันที
โพสต์บน Truth Social: “Cook must resign, immediately!!!!”
เหตุการณ์นี้เป็น การโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ความพยายามของทรัมป์ในการครอบงำนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และ ลดความเป็นอิสระของสถาบันการเงินสำคัญของชาติ
ข้อกล่าวหาฉ้อโกงเป็นข้ออ้าง
ข้อเรียกร้องมาจาก Bill Pulte ผู้อำนวยการ Federal Housing Finance Agency (FHFA) และพันธมิตรใกล้ชิดของทรัมป์
Pulte อ้างว่า Cook ปลอมเอกสารธนาคารเพื่อขอสินเชื่อที่ดีกว่า โดยประกาศให้สองทรัพย์สินเป็นที่พักอาศัยหลักภายในสองสัปดาห์ → อาจเข้าข่าย fraud ทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของ Pulte แสดงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง:
“The party at the Fed is over”
Powell สามารถทำตามใจ แต่ “either way the party is over”
→ แสดงว่า การลาออกของ Cook จะทำให้ทรัมป์ใกล้ได้เสียงข้างมากใน FOMC
ปัจจุบัน Cook ถือเป็น moderate hawk
คำถามสำคัญ:
ทรัมป์จะสามารถได้เสียงข้างมากใน FOMC หรือไม่?
แนวโน้มการเมืองต่อ Fed: การกดดันจากทรัมป์
สมาชิก FOMC ที่มีแนวโน้มลดดอกเบี้ย:
Waller และ Bowman ลงคะแนนสนับสนุนการลดดอกเบี้ยล่าสุด
Jefferson ผู้ถูกพิจารณาเป็นหัวหน้า Fed มีมุมมองใกล้เคียงกัน
Miran สมาชิกใหม่ คาดว่าจะโหวตลดดอกเบี้ยแทน Kugler ที่เป็น hawk
Goolsbee สมาชิก Fed ที่ตีความยาก → อาจสนับสนุนลดดอกเบี้ยได้ บอกว่ามี “พื้นที่สำหรับการลดดอกเบี้ยในฤดูใบไม้ร่วง” แม้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
ความสำคัญ: หากสมาชิกเหล่านี้โหวตร่วมกัน → ทรัมป์อาจได้เสียงควบคุม Fed บางส่วน
ต้องจำว่า หัวหน้า Fed ถูกแต่งตั้งโดยทรัมป์
สงครามระบบต่อ Fed
ทรัมป์โจมตี Jerome Powell อย่างสม่ำเสมอ: “terrible, stupid, a stubborn mule, complete idiot”
เรียกร้อง ลดดอกเบี้ยทันที 3% จาก 4.5% → 1.5% → เสี่ยง เงินเฟ้อพุ่งและเศรษฐกิจเสียเสถียรภาพ
เรียกร้องให้ คณะกรรมการ Fed “ควบคุม” Powell หากไม่ยอมตามคำสั่ง
ผลกระทบต่อตลาดทันที
ตลาด อ่อนไหวต่อทุกคำพูดของทรัมป์ → ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจผันผวน
หาก Powell ถูกไล่ออก → Deutsche Bank คาด ดอลลาร์ลดลง 3–4% ใน 24 ชั่วโมง + ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ พัง → อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี >5.5% → ต้นทุนหนี้สาธารณะเพิ่มจาก 1.4 → 2 ล้านล้าน USD
บทเรียนจากประวัติศาสตร์และโลก
การกดดัน Fed ทางการเมือง → เงินเฟ้อสูง แต่ไม่ช่วยการเติบโต
-
-
ตัวอย่าง Turkey (Erdogan) → เงินเฟ้อ 75% พฤษภาคม 2024 + ค่าเงินล่ม + ความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศลดลง
ผู้เชี่ยวชาญเตือน: การล้มล้างความเป็นอิสระของ Fed อาจคุกคามสถานะดอลลาร์
Powell ได้รับการสนับสนุนที่ Jackson Hole
ธนาคารกลางทั่วโลก เตรียมปกป้อง Jerome Powell และความเป็นอิสระของ Fed
Christine Lagarde (ECB) เตือน: “ความเป็นอิสระของธนาคารกลางกำลังถูกกดดันมากขึ้น”
Francesco Pesole (ING): “Fed ที่เป็นอิสระคือเสาหลักของความน่าสนใจของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรอง”
Jamie Dimon (JPMorgan) เตือน: การล้มล้างความเป็นอิสระ มีผลกระทบไม่สามารถย้อนกลับได้
EUR/USD ฟื้นตัวเล็กน้อยใกล้ 1.1700
การปรับตัว ยังไม่มากนัก
ความเสี่ยงตลาดเพิ่มขึ้น → ราคาพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น
แม้ว่าวันนี้ตลาดค่อนข้างสงบ แต่ การแทรกแซง Fed ที่เข้มข้นขึ้นอาจกดดอลลาร์ให้อ่อนค่าอีกครั้ง เช่นที่เห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
