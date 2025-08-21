อ่านเพิ่มเติม

ทรัมป์กดดัน Lisa Cook ให้ลาออกจาก Fed

10:08 21 สิงหาคม 2025

Trump เรียกร้องให้สมาชิก Fed, Lisa Cook, ลาออกทันที

  • โพสต์บน Truth Social: “Cook must resign, immediately!!!!”

  • เหตุการณ์นี้เป็น การโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ความพยายามของทรัมป์ในการครอบงำนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และ ลดความเป็นอิสระของสถาบันการเงินสำคัญของชาติ

ข้อกล่าวหาฉ้อโกงเป็นข้ออ้าง

  • ข้อเรียกร้องมาจาก Bill Pulte ผู้อำนวยการ Federal Housing Finance Agency (FHFA) และพันธมิตรใกล้ชิดของทรัมป์

  • Pulte อ้างว่า Cook ปลอมเอกสารธนาคารเพื่อขอสินเชื่อที่ดีกว่า โดยประกาศให้สองทรัพย์สินเป็นที่พักอาศัยหลักภายในสองสัปดาห์ → อาจเข้าข่าย fraud ทางการเงิน

  • อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของ Pulte แสดงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง:

    • “The party at the Fed is over”

    • Powell สามารถทำตามใจ แต่ “either way the party is over”
      → แสดงว่า การลาออกของ Cook จะทำให้ทรัมป์ใกล้ได้เสียงข้างมากใน FOMC

  • ปัจจุบัน Cook ถือเป็น moderate hawk

คำถามสำคัญ:

ทรัมป์จะสามารถได้เสียงข้างมากใน FOMC หรือไม่?


แนวโน้มการเมืองต่อ Fed: การกดดันจากทรัมป์

สมาชิก FOMC ที่มีแนวโน้มลดดอกเบี้ย:

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • Waller และ Bowman ลงคะแนนสนับสนุนการลดดอกเบี้ยล่าสุด

  • Jefferson ผู้ถูกพิจารณาเป็นหัวหน้า Fed มีมุมมองใกล้เคียงกัน

  • Miran สมาชิกใหม่ คาดว่าจะโหวตลดดอกเบี้ยแทน Kugler ที่เป็น hawk

  • Goolsbee สมาชิก Fed ที่ตีความยาก → อาจสนับสนุนลดดอกเบี้ยได้ บอกว่ามี “พื้นที่สำหรับการลดดอกเบี้ยในฤดูใบไม้ร่วง” แม้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

ความสำคัญ: หากสมาชิกเหล่านี้โหวตร่วมกัน → ทรัมป์อาจได้เสียงควบคุม Fed บางส่วน

  • ต้องจำว่า หัวหน้า Fed ถูกแต่งตั้งโดยทรัมป์

สงครามระบบต่อ Fed

  • ทรัมป์โจมตี Jerome Powell อย่างสม่ำเสมอ: “terrible, stupid, a stubborn mule, complete idiot”

  • เรียกร้อง ลดดอกเบี้ยทันที 3% จาก 4.5% → 1.5% → เสี่ยง เงินเฟ้อพุ่งและเศรษฐกิจเสียเสถียรภาพ

  • เรียกร้องให้ คณะกรรมการ Fed “ควบคุม” Powell หากไม่ยอมตามคำสั่ง

ผลกระทบต่อตลาดทันที

  • ตลาด อ่อนไหวต่อทุกคำพูดของทรัมป์ → ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจผันผวน

  • หาก Powell ถูกไล่ออก → Deutsche Bank คาด ดอลลาร์ลดลง 3–4% ใน 24 ชั่วโมง + ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ พัง → อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี >5.5% → ต้นทุนหนี้สาธารณะเพิ่มจาก 1.4 → 2 ล้านล้าน USD

บทเรียนจากประวัติศาสตร์และโลก

  • การกดดัน Fed ทางการเมือง → เงินเฟ้อสูง แต่ไม่ช่วยการเติบโต

  • Nixon-era US → ราคาสินค้าเพิ่ม 7% ใน 10 ปี

  • ตัวอย่าง Turkey (Erdogan) → เงินเฟ้อ 75% พฤษภาคม 2024 + ค่าเงินล่ม + ความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศลดลง

  • ผู้เชี่ยวชาญเตือน: การล้มล้างความเป็นอิสระของ Fed อาจคุกคามสถานะดอลลาร์

Powell ได้รับการสนับสนุนที่ Jackson Hole

  • ธนาคารกลางทั่วโลก เตรียมปกป้อง Jerome Powell และความเป็นอิสระของ Fed

  • Christine Lagarde (ECB) เตือน: “ความเป็นอิสระของธนาคารกลางกำลังถูกกดดันมากขึ้น”

  • Francesco Pesole (ING): “Fed ที่เป็นอิสระคือเสาหลักของความน่าสนใจของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรอง”

  • Jamie Dimon (JPMorgan) เตือน: การล้มล้างความเป็นอิสระ มีผลกระทบไม่สามารถย้อนกลับได้

EUR/USD ฟื้นตัวเล็กน้อยใกล้ 1.1700

  • การปรับตัว ยังไม่มากนัก

  • ความเสี่ยงตลาดเพิ่มขึ้น → ราคาพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

  • แม้ว่าวันนี้ตลาดค่อนข้างสงบ แต่ การแทรกแซง Fed ที่เข้มข้นขึ้นอาจกดดอลลาร์ให้อ่อนค่าอีกครั้ง เช่นที่เห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ที่มา: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก