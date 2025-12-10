อ่านเพิ่มเติม
09:01 · 10 ธันวาคม 2025

🌾 Wheat พุ่งเกือบ 1% ก่อนรายงาน WADE ของสหรัฐ 🔎 รัสเซียยังคงกดดันราคา

WHEAT
สินค้าโภคภัณฑ์
ฟิวเจอร์ส ข้าวสาลี (WHEAT) ที่ตลาด CBOT ร่วงเกือบ 1% ในวันนี้ ก่อนการเผยแพร่รายงาน USDA WASDE ซึ่งจะปรับปรุงตัวเลขอุปทาน ความต้องการ และสต็อกสิ้นสุดปี โดยมีกำหนดเผยแพร่เวลา 18:00 น. ตามเวลา CET

ราคาข้าวสาลียังคงถูกกดดันจาก การส่งออกจากรัสเซียที่ถูกลง หลังรัฐบาลลดภาษีส่งออกเป็นศูนย์ ทำให้ FOB ต่ำลงมาก การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ส่งออกรัสเซียสามารถกดราคาลงและรักษาสัญญาในตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียได้

นอกจากนี้ ฮาเวียร์ มิลเลย์ ของอาร์เจนตินา ยังตัดสินใจลดภาษีส่งออกข้าวสาลี ทำให้มีผู้เล่นใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดเกษตรโลกเพิ่มอีกหนึ่งราย

Expected WASDE figures

Source: Bloomberg Finance L.P.

🌾 Key Facts – ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดข้าวสาลี

  • ข้าวสาลีจากภูมิภาคทะเลดำ ยังคงเป็นตัวชี้วัดหลักของราคาสากล

  • ข้าวสาลี รัสเซีย โปรตีน 12.5% แข่งขันเหนือกว่าข้าวสาลี ยูเครน โปรตีน 11.5% แม้ว่าราคาของทั้งสองแหล่งจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่รัสเซียยังคงได้เปรียบชัดเจน

  • การร่วงของฟิวเจอร์ส Chicago SRW และ Kansas HRW (เดือนมีนาคม) สะท้อนตลาดที่ขาดตัวเร่งราคาชัดเจน และยังถูกกดดันจากอุปทานโลก โดยเฉพาะจากรัสเซีย

  • ข้าวสาลี ฝรั่งเศสสำหรับบด อ่อนตัวอีกครั้ง เนื่องจากความต้องการใน EU อ่อน และปัญหาการส่งออกยังคงมีอยู่เพราะราคาจากทะเลดำที่กดดันตลาด

  • ความต้องการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มฟื้นตัว โดยมีรายงานว่าผู้ซื้อเอกชนในฟิลิปปินส์สั่งซื้อหลายลำของข้าวสาลีสำหรับสัตว์เลี้ยง

  • ภูมิภาคแปซิฟิก ยังคงดูดซับอุปทานแม้จะมีความผันผวนของค่าระวางเรือ

  • ใน ออสเตรเลีย ราคาข้าว APW และ ASW แข็งแกร่งขึ้นตามค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่เพิ่มค่า

  • ข้อเสนอส่งออกจาก รัสเซียสำหรับเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ ยังแข่งขันได้มาก อยู่ที่ 229–233 USD/t FOB การลดภาษีส่งออกเป็นศูนย์ยิ่งตอกย้ำบทบาทของรัสเซียในฐานะ “ผู้กำหนดตลาดโลก”

  • ใน ภูมิภาคทะเลดำของ EU (เช่น Constanța) ราคาคงที่ แต่สภาพคล่องต่ำมาก

  • พรีเมียมโปรตีนในยุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ และประเทศบอลติก) แทบไม่เปลี่ยน แสดงถึงตลาดกายภาพที่สงบและไม่มีแรงกดดันขึ้นสำหรับข้าวสาลีคุณภาพสูง

  • พรีเมียมส่งออกใน Gulf สหรัฐ คงที่ทั้งสำหรับข้าวสาลี Chicago และ Kansas

📊 WHEAT (D1 Interval) – มุมมองกราฟ

  • ตลาดข้าวสาลีแสดง ความเชื่อมั่นอ่อนตัว

  • ราคาพยายามรักษากรอบ 530–450 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน

  • หากราคาหลุด 530 อาจเปิดทางให้เกิดการปรับตัวลงลึกขึ้น

  • หากราคาผ่าน 545 มีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดท้องถิ่นราว 560

Source: xStation5

