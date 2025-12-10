อ่านเพิ่มเติม
09:03 · 10 ธันวาคม 2025

🥈 Silver ใกล้แตะ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 📈

SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

🥈 Silver – ภาพรวมตลาดและแนวโน้ม

ราคาข้าว Silver (SILVER) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ ก่อนการประชุม Federal Reserve วันที่ 10 ธันวาคมนี้ ตลาดคาดการณ์การลดดอกเบี้ย 25 bps และเริ่มมีการเปิดตำแหน่งรับเชิงรุกสำหรับนโยบายการเงินปี 2026 โดยมีความเป็นไปได้ที่ Kevin Hassett จะเข้ามาเป็นประธานเฟดคนใหม่ ซึ่งอาจนำกรอบนโยบายการเงินที่สอดคล้องกับมุมมองของ Donald Trump และทีมใกล้ชิด รวมถึง Scott Bessent

แม้ว่าฟิวเจอร์ส ดัชนี USD (USDIDX) จะปรับตัวขึ้นในช่วงหลายวันก่อนหน้า แต่แรงกดดันเชิงบวกต่อเงินยังแข็งแกร่ง หลังการปรับตัวลงในสองรอบก่อนหน้านี้ ความต้องการกลับมาอย่างรวดเร็ว – ครั้งแรกหลังราคาลงไปที่ $45/oz และครั้งที่สองหลังปรับลงไปที่ $48/oz

ตลาดกำลังมุ่งสู่ระดับ $60/oz แม้ ETF จะลดการถือครอง 4.76 ล้านออนซ์ ในเซสชันล่าสุด ทำให้ยอดซื้อสุทธิปีนี้เหลือ 127.6 ล้านออนซ์ ซึ่งเป็นการลดลงวันเดียวสูงสุดตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม การคาดการณ์เชิงบวกจาก Heraeus ก็ช่วยพยุง sentiment ของตลาด

📌 ประเด็นสำคัญจาก Heraeus 2026 Outlook

  • ทองคำ: คาดจะขึ้นถึง $5,000/oz ในปี 2026 โดยแรงซื้อจากธนาคารกลาง อัตราดอกเบี้ยแท้จริงลดลง และความกังวลเรื่องการครองอำนาจทางการคลังของสหรัฐหนุนการปรับขึ้น

  • เงิน (Silver): คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ $43–62/oz แม้ว่าความต้องการในตลาด PV, เครื่องประดับ และภาชนะเงินจะอ่อนตัว การลงทุนยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

  • ธนาคารกลาง: การซื้อทองคำยังเป็นเสาหลักสำคัญของการสนับสนุนราคา การลดการถือดอลลาร์ยังดำเนินต่อ ธนาคารหลายแห่งวางแผนเพิ่มทองคำในทุนสำรอง

  • ความต้องการลงทุน: การขายแท่งและเหรียญยังเพิ่มขึ้น ETF ถือครองเพิ่ม 18% ใน 2025 แม้ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดปี 2020

  • ความเสี่ยงเศรษฐกิจ: ความโดดเด่นทางการคลังของสหรัฐ (การใช้จ่ายสูงและแรงกดดันให้ดอกเบี้ยต่ำ) อาจทำให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ ซึ่งสนับสนุนราคาทอง

  • เศรษฐกิจถดถอย: ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยใน 2026 อาจกระทบ PGMs เช่น Platinum, Palladium, Rhodium เพราะตัวชี้วัดแรงงานอ่อนและ Yield Curve สัญญาณเศรษฐกิจอ่อนตัว

  • อุตสาหกรรม:

    • ความต้องการ Silver จาก PV ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

    • เครื่องประดับและภาชนะเงินโดนแรงกดดันจากราคาสูง โดยเฉพาะอินเดีย

    • การรีไซเคิลเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

    • การผลิตเหมืองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามทองแดง ทองคำ และสังกะสี

สรุป: การลงทุนยังเป็นตัวขับเคลื่อนราคาหลัก Silver — การไหลเข้าเพิ่มราคา แต่มีความผันผวนสูง และค่า premium เหรียญสูงอาจจำกัดการซื้อขายของรายย่อย Silver เป็นสินทรัพย์ beta สูงของทองคำ หากทองคำขึ้น Silver มีแนวโน้มตามขึ้นด้วยความผันผวนสูงกว่า

SILVER (D1 Interval) – มุมมองกราฟ

Source: xStation5

10 ธันวาคม 2025, 20:00

