🔴 LIVE: สรุปทิศทางตลาดโลกสัปดาห์นี้

💡 อย่าพลาด! การเคลื่อนไหววันนี้อาจเป็นโอกาสลงทุนของคุณ
👉 คลิกเข้าชม LIVE ตอนนี้
💡 อย่าพลาด! การเคลื่อนไหววันนี้อาจเป็นโอกาสลงทุนของคุณ
👉 คลิกเข้าชม LIVE ตอนนี้
🕙 10:00 น. BST, ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนกันยายน: ตัวเลขจริง: 26.1 คาดการณ์: 20.3 ก่อนหน้า: 25.1 🕙...15:41
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยในช่วงเปิดตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลง −0.30% ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย...15:14
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างน่าสนใจ โดยมีรายงานสำคัญที่สุดได้แก่ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และรายงาน CPI ของแคนาดา ยอดค้าปลีกอาจเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดของวันนี้...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม