อ่านเพิ่มเติม

🔴 LIVE: สรุปทิศทางตลาดโลกสัปดาห์นี้

12:45 15 กันยายน 2025

💡 อย่าพลาด! การเคลื่อนไหววันนี้อาจเป็นโอกาสลงทุนของคุณ

👉 คลิกเข้าชม LIVE ตอนนี้

 

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

16.09.2025
17:14

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังจากข้อมูล ZEW และการผลิตอุตสาหกรรมยูโรโซน 📌

🕙 10:00 น. BST, ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนกันยายน: ตัวเลขจริง: 26.1 คาดการณ์: 20.3 ก่อนหน้า: 25.1 🕙...

 15:41

ข่าวเด่นวันนี้: USDIDX

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยในช่วงเปิดตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลง −0.30% ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย...

 15:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และรายงาน CPI ของแคนาดา 📄

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างน่าสนใจ โดยมีรายงานสำคัญที่สุดได้แก่ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และรายงาน CPI ของแคนาดา ยอดค้าปลีกอาจเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดของวันนี้...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก