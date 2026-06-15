🔴Live: ตลาดทอง ‘หวัง’ หรือ ‘ระวัง’ กันแน่?

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- เช้ามืดที่ผ่านมา ตลาดถูกเขย่าจากโพสต์บน Truth Social ของ Donald Trump ที่ระบุว่า “The Deal with Iran is now complete” หรือข้อตกลงกับอิหร่านบรรลุแล้ว โดยมีประเด็นสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และยุติการปิดล้อมทางเรือ พร้อมกำหนดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการวันที่ 19 มิถุนายน ที่สวิตเซอร์แลนด์
- แต่สิ่งที่ทำให้ตลาด “ไม่กล้ามองข้าม” คือประเด็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจภายในอิหร่าน มีรายงานว่า Ali Khamenei ผู้นำสูงสุดที่ครองอำนาจมานานหลายสิบปี ได้เสียชีวิตลง และ Mojtaba Khamenei เข้ารับตำแหน่งแทน หากเป็นจริง นี่คือการเปลี่ยนสมการอำนาจครั้งใหญ่ของอิหร่านทันที
- ในเวลาเดียวกัน ความตึงเครียดยังไม่หายไปทั้งหมด หลังมีรายงานว่า Benjamin Netanyahu เปิดปฏิบัติการโจมตีในกรุงเบรุต จนเกือบทำให้ดีลสะดุด แต่สถานการณ์ยังสามารถควบคุมไว้ได้ และกระบวนการเจรจายังเดินหน้าต่อ
- ฝั่งตลาดการเงิน เริ่มประเมินว่า หากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายจริง น้ำมันอาจถูกกดดันจากอุปทานอิหร่านที่มีโอกาสกลับเข้าสู่ตลาดเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ และเปิดทางให้ Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น
- ในภาพนี้ ทองคำอาจไม่ได้ทำหน้าที่แค่ “สินทรัพย์ปลอดภัย” อีกต่อไป แต่เริ่มถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง (rate cut beneficiary) แทน
- คำถามสำคัญของตลาดตอนนี้คือ Mojtaba Khamenei จะ “รักษาข้อตกลง” นี้ต่อหรือไม่ เพราะถ้าทุกอย่างไปในทิศทางเสถียรภาพ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโหมด “risk-on + คาดหวังลดดอกเบี้ย” ที่จะทำให้ตลาดผันผวน แต่เปิดโอกาสระยะกลางอย่างมีนัยสำคัญ
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