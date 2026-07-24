Chart of the Day 🚩 OIL ย่อตัวทดสอบแนวรับ 92.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

- Donald Trump warned of further attacks on Iran, but oil prices are edging lower today, falling to $92.5 per barrel.
- Investors are closely watching the conflict’s trajectory in the context of the US midterm elections scheduled for this autumn.
- Donald Trump warned of further attacks on Iran, but oil prices are edging lower today, falling to $92.5 per barrel.
- Investors are closely watching the conflict’s trajectory in the context of the US midterm elections scheduled for this autumn.
- สัญญาน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 92.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากพุ่งขึ้นราว 35% ตั้งแต่ต้นเดือน เมื่อวานนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่ากำลังพิจารณาปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านที่อาจมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และระบุว่าใกล้จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้ว แม้คำกล่าวดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าการใช้กำลังจะเกิดขึ้นในทันที แต่สะท้อนให้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศยังอยู่ในระดับสูง และยังไม่มีสัญญาณว่าการลดความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
- ในอีกด้านหนึ่ง ทำเนียบขาวเริ่มให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้มากขึ้น ปัจจัยทางการเมืองอาจทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ มีความต้องการน้อยลงในการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ช่วงเวลาสำหรับการตัดสินใจยกระดับความขัดแย้งอาจจำกัดอยู่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนที่การหาเสียงเลือกตั้งจะเข้มข้นขึ้น
- หากท้ายที่สุดสถานการณ์ไม่ลุกลามไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ นักลงทุนอาจเริ่มให้น้ำหนักกับ การกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทางการทูต มากขึ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว การที่ราคาน้ำมันจะสามารถยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนข้างหน้าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แม้ว่าตลาดน้ำมันทางกายภาพยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวก็ตาม
- อย่างไรก็ตาม การโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มฮูตี รวมถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะขยายปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน ยังคงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทาน ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังวิตกว่าระดับสต็อกน้ำมันโลกที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ อาจทำให้ผลกระทบจากการหยุดชะงักของการขนส่งหรือการผลิตรุนแรงมากยิ่งขึ้น
- ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นยังเพิ่มความเสี่ยงที่ เงินเฟ้อจะทรงตัวในระดับสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลได้รับแรงหนุน และอาจทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าที่ตลาดคาดไว้ ขณะเดียวกัน ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นยังเป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลก ผ่านต้นทุนการขนส่ง การผลิต และค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการลดกำลังซื้อที่แท้จริงของภาคครัวเรือน
วิเคราะห์ทางเทคนิค OIL (กราฟรายวัน)
บนกราฟรายวัน ราคาน้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ 38.2% และ 61.8% Fibonacci Retracement ของรอบขาลงก่อนหน้า โดยบริเวณ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (Fibonacci 61.8%) และ 102.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (Fibonacci 78.6%) ถือเป็นแนวต้านสำคัญที่ต้องติดตาม
ในฝั่งแนวรับ ระดับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ 81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 38.2% และ 23.6% Fibonacci Retracement ตามลำดับ และอาจเป็นโซนที่ตลาดจับตาหากแรงขายเพิ่มขึ้นในระยะสั้น
Source: xStation5
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