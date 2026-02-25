ลงทุนเชิงรุก หรือรักษาวินัยทางการเงิน?

- Texas Instruments กำลังมองหาสมดุลระหว่างการเติบโตและความรอบคอบทางการเงิน
Texas Instruments หนึ่งในผู้ผลิตชิประบบแอนะล็อกและชิปประมวลผลสัญญาณฝังตัวรายใหญ่ที่สุดของโลก ยืนยันว่าจะลดงบลงทุน (CapEx) ในปีงบประมาณ 2026 ลงอย่างมีนัยสำคัญ เหลือเพียง 2–3 พันล้านดอลลาร์ จากประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 การตัดสินใจดังกล่าวกดดันราคาหุ้นระยะสั้น เนื่องจากตลาดมองว่าเป็นสัญญาณระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ผลประกอบการและกลยุทธ์บริษัท
ในไตรมาส 4 ปี 2025 บริษัททำรายได้ 4.42 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 10% YoY ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.27 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย
ผู้บริหารชี้ว่าการเติบโตของรายได้เริ่มชะลอลง และจำเป็นต้องคงความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับสภาวะตลาด
แนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2026 คาดรายได้ 4.32–4.68 พันล้านดอลลาร์ และ EPS 1.22–1.48 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดตามฤดูกาล
หนึ่งในกลุ่มที่โดดเด่นคือความต้องการโซลูชันสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่เติบโตระดับสองหลัก ช่วยชดเชยความกังวลในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อื่น ๆ ที่ฟื้นตัวช้า
CapEx และการบริหารเงินทุน
การลด CapEx มี 2 ปัจจัยหลัก
ประการแรก บริษัทได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตของตนเองต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานเวเฟอร์ขนาด 300 มม. ซึ่งก่อนหน้านี้ทำให้รายจ่ายลงทุนสูง
ประการที่สอง ฝ่ายบริหารต้องการควบคุมต้นทุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) แทนการเร่งขยายกำลังผลิต
แนวทางนี้สะท้อนแรงกดดันจากนักลงทุนที่ต้องการ “ประสิทธิภาพของเงินทุน” มากกว่าการขยายตัวเพียงอย่างเดียว
ความท้าทายในตลาดปัจจุบัน
ตลาดอยู่ในช่วงที่ผันผวนสูง
บริษัทที่ประกาศลงทุนมหาศาลอาจถูกกังวลเรื่องใช้เงินเกินจำเป็น ขณะที่บริษัทที่ลดการลงทุนก็ถูกมองว่าไม่เติบโต
เพียงแค่ประกาศผลิตชิปในสหรัฐฯ หรือเพิ่มการลงทุนด้าน AI ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ราคาหุ้นพุ่งอีกต่อไป
นักลงทุนต้องการเห็น “ความสมดุล” ระหว่าง
-
การควบคุมต้นทุน
-
การใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
-
และการเดินหน้ากลยุทธ์การเติบโต
มุมมองเชิงกลยุทธ์ต่อบริษัท
การลด CapEx ปี 2026 บ่งชี้ว่า Texas Instruments ให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงิน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและเสถียรภาพผลประกอบการในระยะกลาง
Free Cash Flow ต่อหุ้นยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญ และการลด CapEx สนับสนุนเป้าหมายนี้
อย่างไรก็ตาม ตลาดชิปแอนะล็อกยังเผชิญการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่ไม่แน่นอน และอ่อนไหวต่อภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกและระบบอัตโนมัติ
แม้การลดการลงทุนอาจจำกัดแรงกระตุ้นราคาหุ้นระยะสั้น แต่การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดหลัก อาจช่วยเพิ่มมูลค่าระยะยาวได้
ขณะเดียวกัน การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโรงงานผลิตในสหรัฐฯ และการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก Silicon Labs แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงขยายพอร์ต โดยเฉพาะด้านการเชื่อมต่อไร้สายและ IoT ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนอย่างรอบคอบ
Source: xStation5
