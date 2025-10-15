LVMH ประกาศผลประกอบการเหนือความคาดหมาย 👜✨ นักลงทุนเริ่มกลับมาให้ความสนใจในหุ้นกลุ่มแฟชั่นอีกครั้งหรือไม่❓

- ผลประกอบการของ LVMH พลิกฟื้นอย่างแข็งแกร่ง 🚀 หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 13% ทันทีหลังเปิดตลาด หลังบริษัทประกาศผลไตรมาสที่เหนือความคาดหมาย
- ผลประกอบการของ LVMH พลิกฟื้นอย่างแข็งแกร่ง 🚀 หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 13% ทันทีหลังเปิดตลาด หลังบริษัทประกาศผลไตรมาสที่เหนือความคาดหมาย
- ยอดขายในภูมิภาคจีนเติบโตโดดเด่น และผลประกอบการในหลายกลุ่มธุรกิจออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้
- แนวโน้มปี 2026 ยังคงเป็นบวก โดยได้รับแรงหนุนจากทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นในเอเชีย และความต้องการที่เริ่มทรงตัวในสหรัฐฯ และยุโรป
LVMH (MC.FR) รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมา ดีกว่าคาดอย่างมาก บ่งชี้ว่าหุ้นกลุ่มแฟชั่นหรูอาจกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง หลังจากที่ยอดขายซบเซาติดต่อกันสองไตรมาส บริษัทสามารถ พลิกกลับมามียอดขายเติบโต 1% แบบออร์แกนิก พร้อมสัญญาณฟื้นตัวในหลายกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะความต้องการที่แข็งแกร่งในแบรนด์ Moët & Chandon และ Dior
ข่าวดีนี้ทำให้หุ้น LVMH พุ่งขึ้นกว่า 13% ทันทีหลังเปิดตลาด จนต้องมีการหยุดการซื้อขายชั่วคราวเนื่องจากความผันผวนที่รุนแรง
ผลประกอบการไตรมาส 3 ยังสะท้อนถึงการฟื้นตัวในภูมิภาคที่เคยอ่อนแรง โดยเฉพาะ จีน ที่ยอดขายกลับมาเพิ่มขึ้น 2% หลังจากลดลงถึง 9% ในครึ่งปีแรก ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการฟื้นตัว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล CPI ของจีนวันนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าหรู เช่น เครื่องประดับที่เพิ่มขึ้น แม้ในภาวะเงินฝืดทั่วไป
ทุกกลุ่มธุรกิจทำผลงานดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ โดยเฉพาะกลุ่มแฟชั่นและเครื่องหนังที่ยอดขายลดลงน้อยกว่าคาด (-2% เทียบกับคาดการณ์ -3.5%)
📊 ผลประกอบการและประมาณการสำคัญของ LVMH (Q3 2025)
-
รายได้รวม: €18.28 พันล้าน (+1% YoY; คาด -0.72%)
-
Fashion & Leather Goods: -2% (คาด -3.48%), รายได้ €8.50 พันล้าน (-7.1% YoY)
-
Wines & Spirits: +1% (คาด -3.18%), รายได้ €1.33 พันล้าน (-4% YoY)
-
Perfumes & Cosmetics: +2% (คาด +1.73%), รายได้ €1.96 พันล้าน (-2.7% YoY)
-
Watches & Jewelry: +2% (คาด +1.05%), รายได้ €2.32 พันล้าน (-2.8% YoY)
-
Selective Retailing: +7% (คาด +4.61%), รายได้ €3.99 พันล้าน (+1.7% YoY)
รายได้ตามภูมิภาค:
-
สหรัฐฯ: +3% (คาด +1.93%)
-
เอเชียไม่รวมญี่ปุ่น: +2% (คาด -3.63%)
-
ยุโรป: -2% (คาด +1.5%)
นักวิเคราะห์จาก JP Morgan และ Morgan Stanley มองว่า LVMH มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2026 บริษัทอาจกลับสู่ภาวะการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกครั้ง ขับเคลื่อนโดย อุปสงค์จากจีนที่ฟื้นตัว และ ความต้องการที่เริ่มทรงตัวในสหรัฐฯ และยุโรป
การเติบโตของยอดขายออร์แกนิกตามกลุ่มธุรกิจของ LVMH ไตรมาส 3 ปี 2025
ที่มา: XTB
🔮 แนวโน้ม (Outlook)
ผู้บริหารของ LVMH และนักวิเคราะห์ชั้นนำต่างคาดว่า การฟื้นตัวของกลุ่มสินค้าหรูจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย แรงฟื้นตัวที่ชัดเจนที่สุดมาจากภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) — โดยเฉพาะ จีน ซึ่งถือเป็นตลาดหลักของสินค้าลักชัวรี ความต้องการที่แข็งแกร่งยังคงได้รับแรงหนุนจาก เงินออมหลังโควิดที่อยู่ในระดับสูงของผู้บริโภคชาวจีน
ฝ่ายบริหารเตือนว่าไตรมาส 4 จะมี ฐานเปรียบเทียบที่ยากกว่าเดิม แต่ ภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ผ่านกิจกรรมระดับโลกของแบรนด์ในเครืออย่าง Louis Vuitton และ Dior จะยังคงสนับสนุนแนวโน้มบวกต่อเนื่องในปีหน้า
นักวิเคราะห์คาดว่า ปี 2026 จะเป็นปีที่การเปรียบเทียบรายปีง่ายขึ้น และจะกลายเป็น รากฐานสำคัญของการฟื้นตัวในภาคสินค้าหรูทั่วโลก
💎 สัญญาณการกลับมาของกลุ่มแฟชั่นหรู
ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของ LVMH และ การพุ่งขึ้นกว่า 13% ของราคาหุ้น เป็นสัญญาณชัดเจนว่าตลาดแฟชั่นและลักชัวรีกำลังกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง หลังจากช่วงเวลาที่ยาวนานของความไม่แน่นอนและการชะลอตัว
การพลิกกลับของแนวโน้มเชิงลบของ LVMH สะท้อนถึง การฟื้นตัวที่แท้จริงในยอดขาย โดยเฉพาะในตลาดสำคัญที่มีความท้าทายสูงอย่างจีน ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการในสินค้าหรูเริ่มฟื้นขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ การฟื้นตัวไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับ LVMH เท่านั้น — บริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น Kering ก็มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเช่นกัน เดิมทีนักลงทุนมองว่าแรงซื้อในกลุ่มแฟชั่นเป็นเพียงการเก็งกำไรระยะสั้น แต่ข้อมูลล่าสุดจาก LVMH แสดงให้เห็นว่า การปรับขึ้นของมูลค่าหุ้นมีพื้นฐานมาจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดจริง ๆ
LVMH Q3 2025: Organic sales growth by region (actual vs. forecast). Source: XTB
LVMH shares started trading today with a clear upward gap and broke back above their 200-day exponential moving average, which previously acted as a major resistance level in the stock’s downtrend. Source: xStation
