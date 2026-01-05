อ่านเพิ่มเติม
08:35 · 5 มกราคม 2026

ยักษ์ใหญ่แฟชั่นเผชิญวิกฤต หลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟใกล้ Machu Picchu 🚞

ประเด็นหลัก
LVMH
หุ้น
MC.FR, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
-
-
ประเด็นหลัก

  • โศกนาฏกรรมที่ Machu Picchu – วิกฤตภาพลักษณ์ของ LVMH?

  • LVMH ครองหุ้น 50% ของ Belmond (PeruRail) บริษัทเจ้าของรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุ

  • เหตุการณ์นี้อาจกลายเป็น ความท้าทายด้านภาพลักษณ์ ของยักษ์ใหญ่แฟชั่นฝรั่งเศส เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยตรง

โศกนาฏกรรมรถไฟใกล้ Machu Picchu – วิกฤตภาพลักษณ์สำหรับ LVMH?

  • วันที่เกิดเหตุ: 30 ธันวาคม 2025

  • เหตุการณ์: รถไฟสองขบวนชนกันตรงบริเวณรางเดี่ยวใกล้ Machu Picchu

    • ขบวนหนึ่งเป็นของ PeruRail (ผู้ประกอบการที่ LVMH ถือหุ้น 50% ผ่าน Belmond)

    • อีกขบวนเป็นของ Inca Rail (ถือหุ้นใหญ่โดย Carlyle Group)

    • รายงานระบุว่า ขบวน Inca Rail ไม่หยุดตามจุดที่กำหนด และวิ่งบนรางที่ไม่ได้รับอนุญาต ก่อนชนกับขบวน PeruRail ประมาณ 400 เมตร

    • Inca Rail ปฏิเสธความผิดชอบ โดยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปข้อสรุป

  • ผลกระทบต่อ LVMH:

    1. ความเสี่ยงทางกฎหมาย: หากศาลเปรูตัดสินว่า Belmond/PeruRail จัดการการจราจรไม่ดี อาจโดนปรับหนัก

    2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์: LVMH เน้นความ ปลอดภัย ความพิเศษ และบริการสมบูรณ์แบบ อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทำลายภาพลักษณ์โดยตรง

  • ตลาดหุ้น:

    • หุ้น LVMH (MC.FR) กลับมาเทรดหลังปีใหม่ ลดลงเล็กน้อย

    • แม้เหตุการณ์นี้อาจไม่ส่งผลต่อบริษัททั้งหมด แต่ อาจกระทบภาพลักษณ์ของแบรนด์ในด้านประสบการณ์สุดหรู

  • บริบทเพิ่มเติม:

    • Machu Picchu เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเปรู ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าล้านคนต่อปี

    • เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ตลาดท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัวหลังการระบาด

 

มุมมองทางเทคนิค – LVMH (MC.FR)

  • หุ้น ทะลุเหนือแนวต้านสำคัญที่ค่าเฉลี่ย EMA 200 สัปดาห์ (เส้นทองบนกราฟ)

    • สัญญาณว่า หุ้นกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาว อีกครั้ง หลังจากไม่เห็นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025

  • RSI 14 สัปดาห์:

    • ขึ้นเหนือ โซน 70 จุด

    • บ่งชี้ว่า การขึ้นราคาล่าสุดเกิดเร็วเกินไป

    • มีความเป็นไปได้ของ การปรับฐานลงในแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล: xStation

7 มกราคม 2026, 16:32

กลุ่มอุตสาหกรรมเยอรมันเตรียมขายธุรกิจที่มีปัญหาในอินเดีย ❓ หุ้นปรับขึ้น 5% 📈
6 มกราคม 2026, 08:36

หุ้น TSMC ปรับตัวพุ่งแรง! นี่คือเหตุผลที่ทำให้ตลาดคลั่งไคล้บริษัทนี้ 💥
6 มกราคม 2026, 08:34

เหตุการณ์รัฐประหารในเวเนซุเอลาช่วยหนุนราคาหุ้นยุโรปและหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาค⚔️
5 มกราคม 2026, 08:52

ข่าวเด่นวันนี้

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก