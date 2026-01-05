ยักษ์ใหญ่แฟชั่นเผชิญวิกฤต หลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟใกล้ Machu Picchu 🚞

-
โศกนาฏกรรมที่ Machu Picchu – วิกฤตภาพลักษณ์ของ LVMH?
-
LVMH ครองหุ้น 50% ของ Belmond (PeruRail) บริษัทเจ้าของรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุ
-
เหตุการณ์นี้อาจกลายเป็น ความท้าทายด้านภาพลักษณ์ ของยักษ์ใหญ่แฟชั่นฝรั่งเศส เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยตรง
-
โศกนาฏกรรมรถไฟใกล้ Machu Picchu – วิกฤตภาพลักษณ์สำหรับ LVMH?
-
วันที่เกิดเหตุ: 30 ธันวาคม 2025
-
เหตุการณ์: รถไฟสองขบวนชนกันตรงบริเวณรางเดี่ยวใกล้ Machu Picchu
-
ขบวนหนึ่งเป็นของ PeruRail (ผู้ประกอบการที่ LVMH ถือหุ้น 50% ผ่าน Belmond)
-
อีกขบวนเป็นของ Inca Rail (ถือหุ้นใหญ่โดย Carlyle Group)
-
รายงานระบุว่า ขบวน Inca Rail ไม่หยุดตามจุดที่กำหนด และวิ่งบนรางที่ไม่ได้รับอนุญาต ก่อนชนกับขบวน PeruRail ประมาณ 400 เมตร
-
Inca Rail ปฏิเสธความผิดชอบ โดยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปข้อสรุป
-
-
ผลกระทบต่อ LVMH:
-
ความเสี่ยงทางกฎหมาย: หากศาลเปรูตัดสินว่า Belmond/PeruRail จัดการการจราจรไม่ดี อาจโดนปรับหนัก
-
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์: LVMH เน้นความ ปลอดภัย ความพิเศษ และบริการสมบูรณ์แบบ อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทำลายภาพลักษณ์โดยตรง
-
-
ตลาดหุ้น:
-
หุ้น LVMH (MC.FR) กลับมาเทรดหลังปีใหม่ ลดลงเล็กน้อย
-
แม้เหตุการณ์นี้อาจไม่ส่งผลต่อบริษัททั้งหมด แต่ อาจกระทบภาพลักษณ์ของแบรนด์ในด้านประสบการณ์สุดหรู
-
-
บริบทเพิ่มเติม:
-
Machu Picchu เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเปรู ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าล้านคนต่อปี
-
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ตลาดท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัวหลังการระบาด
-
มุมมองทางเทคนิค – LVMH (MC.FR)
-
หุ้น ทะลุเหนือแนวต้านสำคัญที่ค่าเฉลี่ย EMA 200 สัปดาห์ (เส้นทองบนกราฟ)
-
สัญญาณว่า หุ้นกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาว อีกครั้ง หลังจากไม่เห็นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025
-
-
RSI 14 สัปดาห์:
-
ขึ้นเหนือ โซน 70 จุด
-
บ่งชี้ว่า การขึ้นราคาล่าสุดเกิดเร็วเกินไป
-
มีความเป็นไปได้ของ การปรับฐานลงในแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน
-
แหล่งข้อมูล: xStation
