15:29 · 2 กุมภาพันธ์ 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูล Manufacturing PMI 💡 ผลประกอบการ Palantir อยู่เบื้องหลัง

ประเด็นหลัก
  • วันนี้จับตา Manufacturing PMI ทั่วโลก 💡 ตัวชี้วัดสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและทิศทางเศรษฐกิจ

ตลาดเริ่มสัปดาห์การซื้อขายใหม่ด้วยแรงขายรุนแรง
สินทรัพย์หลักทั้งหมดปรับตัวลดลง: GOLD, SILVER, NATGAS และ WTI OIL
ตลาดหุ้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ขณะที่สกุลเงินป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะ USD ทำผลงานดีที่สุดในตลาด FX

ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า นักลงทุนจะจับตา:

  • ข้อมูล ยอดขายปลีกเยอรมนี เดือนธันวาคม

  • Global PMI ภาคอุตสาหกรรม รอบสุดท้ายเดือนมกราคม

  • US ISM Manufacturing PMI

  • การกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนธนาคารกลาง – Breeden (BoE) และ Bostic (Fed)

  • การประกาศ แผนรีไฟแนนซ์หนี้สหรัฐ

  • ผลประกอบการของ Palantir และ NXP Semiconductors

ปฏิทินมหภาคแบบละเอียดอยู่ด้านล่าง:

Source: xStation

Company calendar for the entire week. Source: XTB

5 กุมภาพันธ์ 2026, 08:06

