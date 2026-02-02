ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูล Manufacturing PMI 💡 ผลประกอบการ Palantir อยู่เบื้องหลัง

- วันนี้จับตา Manufacturing PMI ทั่วโลก 💡 ตัวชี้วัดสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและทิศทางเศรษฐกิจ
ตลาดเริ่มสัปดาห์การซื้อขายใหม่ด้วยแรงขายรุนแรง
สินทรัพย์หลักทั้งหมดปรับตัวลดลง: GOLD, SILVER, NATGAS และ WTI OIL
ตลาดหุ้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ขณะที่สกุลเงินป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะ USD ทำผลงานดีที่สุดในตลาด FX
ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า นักลงทุนจะจับตา:
ข้อมูล ยอดขายปลีกเยอรมนี เดือนธันวาคม
Global PMI ภาคอุตสาหกรรม รอบสุดท้ายเดือนมกราคม
US ISM Manufacturing PMI
การกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนธนาคารกลาง – Breeden (BoE) และ Bostic (Fed)
การประกาศ แผนรีไฟแนนซ์หนี้สหรัฐ
ผลประกอบการของ Palantir และ NXP Semiconductors
ปฏิทินมหภาคแบบละเอียดอยู่ด้านล่าง:
ข่าวเด่นวันนี้
Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉
ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ . สี จิ้นผิง โทรศัพท์หารือ 💸
อินเดีย: สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้า?