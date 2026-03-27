20:07 · 27 มีนาคม 2026

Market wrap 📌 หุ้นยุโรปร่วงลง ท่ามกลางความกังวลสงครามในตะวันออกกลาง

ความเชื่อมั่นในตลาดถูกกดดันอย่างหนักจากความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งทางทหารในอิหร่าน โดยนักลงทุนจับตาการเพิ่มกำลังทหารของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซีย และกังวลว่าสถานการณ์อาจลุกลามจนเกี่ยวข้องกับซาอุดีอาระเบีย หากเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการ escalation ครั้งใหญ่ และอาจนำไปสู่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในภูมิภาค เช่น โรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำทะเล

ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อคำประกาศของ Donald Trump ที่ระบุว่าจะขยายช่วง “งดโจมตีโครงสร้างพลังงานของอิหร่าน” ออกไปอีก 10 วัน จนถึงวันที่ 4 เมษายน

หุ้นยุโรปเผชิญแรงขายกว้าง

ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงทั่วกระดาน

  • Euro Stoxx 50 ลดลงมากกว่า 1.3%
  • DAX ของเยอรมนี ร่วงกว่า 1.5%

Christine Lagarde ประธาน European Central Bank เตือนว่าตลาดอาจประเมินผลกระทบจาก “ช็อกด้านพลังงาน” ต่ำเกินไป โดยยุโรปมีความเปราะบางสูงผ่านช่องทางพลังงาน ห่วงโซ่อุปทาน และวัตถุดิบสำคัญ เช่น ฮีเลียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ภาคอุตสาหกรรมหนัก เคมีภัณฑ์ และโลจิสติกส์ ถูกมองว่าเสี่ยงสูงหากราคาน้ำมันและก๊าซยังอยู่ในระดับสูง

กลุ่มมีเดียร่วงแรง

หุ้นกลุ่มสื่อ (cyclical media) เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวแย่ที่สุด โดยลดลงเฉลี่ยราว 3%

  • CTS Eventim ร่วงหนักถึง 16% หลังคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีออกมาต่ำกว่าคาด

 ตลาดลดความเสี่ยงก่อนสุดสัปดาห์

นักลงทุนยังคงไวต่อข่าวความขัดแย้ง โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของการส่งกำลังภาคพื้นดินของสหรัฐเพิ่มเติม

ช่องแคบ Strait of Hormuz ยังคงเป็นจุดโฟกัสสำคัญของตลาด และความคืบหน้าในการเปิดเส้นทางนี้เท่านั้นที่จะช่วยฟื้น sentiment ได้อย่างยั่งยืน

ผลกระทบเศรษฐกิจเริ่มชัดเจน

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดชี้ว่า กิจกรรมภาคเอกชนชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมีนาคม
➡️ เพิ่มความกังวลเรื่อง “เศรษฐกิจชะลอ + เงินเฟ้อสูง” (stagflation)

คาดการณ์ดอกเบี้ย ECB เปลี่ยนไป

ตลาดเริ่มปรับมุมมองใหม่:

  • โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนเมษายนเพิ่มเป็น ~71%
    (จากเดิมที่คาดว่าจะ “ไม่ขึ้นดอกเบี้ยทั้งปี”)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

  • บอนด์เยอรมนี 10 ปี แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2011
    ➡️ กดดันหุ้นเพิ่มเติม และเพิ่มต้นทุนเงินทุน

หุ้นเด่นสวนตลาด

แม้ตลาดอ่อนแอ แต่ยังมีบางตัวโดดเด่น:

  • Pernod Ricard +3% หลังยืนยันเจรจาควบรวมกับ Brown-Forman
  • AstraZeneca +3.4% หลังยาทดลอง Tozorakimab ผ่านการทดลองระยะท้าย

 สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดกำลังสะท้อนภาพชัดเจน:

  • นักลงทุน “ลดความเสี่ยง”
  • Bond yields ปรับตัวขึ้น
  • แรงกดดันหลักมาจาก
    ➤ ราคาพลังงาน
    ➤ ความคาดหวังเงินเฟ้อ
    ➤ นโยบายธนาคารกลาง

ก่อนหน้านี้ STOXX Europe 600 เคยเข้าใกล้โซน correction (-10% จากจุดสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์) แต่คำพูดของ Donald Trump เกี่ยวกับการขยายเส้นตายเปิด Strait of Hormuz ช่วยพยุง sentiment ได้บางส่วน

Source: xStation5

