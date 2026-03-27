Market wrap 📌 หุ้นยุโรปร่วงลง ท่ามกลางความกังวลสงครามในตะวันออกกลาง

ความเชื่อมั่นในตลาดถูกกดดันอย่างหนักจากความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งทางทหารในอิหร่าน โดยนักลงทุนจับตาการเพิ่มกำลังทหารของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซีย และกังวลว่าสถานการณ์อาจลุกลามจนเกี่ยวข้องกับซาอุดีอาระเบีย หากเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการ escalation ครั้งใหญ่ และอาจนำไปสู่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในภูมิภาค เช่น โรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำทะเล
ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อคำประกาศของ Donald Trump ที่ระบุว่าจะขยายช่วง “งดโจมตีโครงสร้างพลังงานของอิหร่าน” ออกไปอีก 10 วัน จนถึงวันที่ 4 เมษายน
หุ้นยุโรปเผชิญแรงขายกว้าง
ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงทั่วกระดาน
- Euro Stoxx 50 ลดลงมากกว่า 1.3%
- DAX ของเยอรมนี ร่วงกว่า 1.5%
Christine Lagarde ประธาน European Central Bank เตือนว่าตลาดอาจประเมินผลกระทบจาก “ช็อกด้านพลังงาน” ต่ำเกินไป โดยยุโรปมีความเปราะบางสูงผ่านช่องทางพลังงาน ห่วงโซ่อุปทาน และวัตถุดิบสำคัญ เช่น ฮีเลียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมหนัก เคมีภัณฑ์ และโลจิสติกส์ ถูกมองว่าเสี่ยงสูงหากราคาน้ำมันและก๊าซยังอยู่ในระดับสูง
กลุ่มมีเดียร่วงแรง
หุ้นกลุ่มสื่อ (cyclical media) เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวแย่ที่สุด โดยลดลงเฉลี่ยราว 3%
- CTS Eventim ร่วงหนักถึง 16% หลังคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีออกมาต่ำกว่าคาด
ตลาดลดความเสี่ยงก่อนสุดสัปดาห์
นักลงทุนยังคงไวต่อข่าวความขัดแย้ง โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของการส่งกำลังภาคพื้นดินของสหรัฐเพิ่มเติม
ช่องแคบ Strait of Hormuz ยังคงเป็นจุดโฟกัสสำคัญของตลาด และความคืบหน้าในการเปิดเส้นทางนี้เท่านั้นที่จะช่วยฟื้น sentiment ได้อย่างยั่งยืน
ผลกระทบเศรษฐกิจเริ่มชัดเจน
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดชี้ว่า กิจกรรมภาคเอกชนชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมีนาคม
➡️ เพิ่มความกังวลเรื่อง “เศรษฐกิจชะลอ + เงินเฟ้อสูง” (stagflation)
คาดการณ์ดอกเบี้ย ECB เปลี่ยนไป
ตลาดเริ่มปรับมุมมองใหม่:
- โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนเมษายนเพิ่มเป็น ~71%
(จากเดิมที่คาดว่าจะ “ไม่ขึ้นดอกเบี้ยทั้งปี”)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- บอนด์เยอรมนี 10 ปี แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2011
➡️ กดดันหุ้นเพิ่มเติม และเพิ่มต้นทุนเงินทุน
หุ้นเด่นสวนตลาด
แม้ตลาดอ่อนแอ แต่ยังมีบางตัวโดดเด่น:
- Pernod Ricard +3% หลังยืนยันเจรจาควบรวมกับ Brown-Forman
- AstraZeneca +3.4% หลังยาทดลอง Tozorakimab ผ่านการทดลองระยะท้าย
สรุปภาพรวมตลาด
ตลาดกำลังสะท้อนภาพชัดเจน:
- นักลงทุน “ลดความเสี่ยง”
- Bond yields ปรับตัวขึ้น
- แรงกดดันหลักมาจาก
➤ ราคาพลังงาน
➤ ความคาดหวังเงินเฟ้อ
➤ นโยบายธนาคารกลาง
ก่อนหน้านี้ STOXX Europe 600 เคยเข้าใกล้โซน correction (-10% จากจุดสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์) แต่คำพูดของ Donald Trump เกี่ยวกับการขยายเส้นตายเปิด Strait of Hormuz ช่วยพยุง sentiment ได้บางส่วน
Source: xStation5
