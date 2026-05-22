  
14:20 · 22 พฤษภาคม 2026

ทรัมป์ส่งทหารเพิ่มไปโปแลนด์ หนุนหุ้นโปแลนด์ได้ไหม?

ตลาดหุ้นโปแลนด์ได้รับแรงหนุนใหม่ โดยสัญญาฟิวเจอร์ส W20 ปรับตัวขึ้นราว 0.8% ในวันนี้ก่อนเปิดตลาด cash session

แม้ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมจะเคลื่อนไหวผสม แต่ปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุน sentiment ของโปแลนด์ในครั้งนี้คือการตัดสินใจของ Donald Trump ในการส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายเข้าประจำการในประเทศ

ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้ถอนกำลังทหารราว 5,000 นายออกจากเยอรมนี อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่ากำลังพลชุดใหม่นี้เป็นหน่วยเดียวกันหรือเป็นการส่งกำลังเพิ่มเติมทั้งหมด โดยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนดังกล่าวยังคงดำเนินต่อเนื่องหลายวัน หลังจาก Pentagon เคยชะลอแผนการหมุนเวียนกำลังพลในโปแลนด์

ภายใต้แผนใหม่นี้ โปแลนด์จะกลายเป็นประเทศที่มีฐานทัพสหรัฐฯ มากเป็นอันดับสองในยุโรป รองจากเยอรมนี ซึ่งมีทหารสหรัฐฯ ประมาณ 30,000 นาย ขณะที่อิตาลีมีราว 12,000 นาย และสหราชอาณาจักรประมาณ 10,000 นาย

สำหรับนักลงทุนทั่วโลก การตัดสินใจดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงจากสหรัฐฯ ต่อโปแลนด์ ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นด้านภูมิรัฐศาสตร์ และเสริมภาพลักษณ์พันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่ง

อีกปัจจัยที่อาจช่วยหนุน sentiment เพิ่มเติมคือความเป็นไปได้ในการตั้งฐานทัพถาวรของสหรัฐฯ ในโปแลนด์ โดยประธานาธิบดี Karol Nawrocki ได้แสดงความตั้งใจที่จะผลักดันประเด็นนี้ในการหารือกับ Donald Trump

อย่างไรก็ตาม แม้มีการประกาศจากฝั่งสหรัฐฯ แต่รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารเพิ่มเติมอีก 5,000 นายยังคงไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนในขณะนี้

W20 (H1 interval)

Source: xStation5

22 พฤษภาคม 2026, 14:19

