ยอดค้าปลีกอังกฤษอ่อนแอ 📉 🔎 GBPUSD จะไปทางไหนต่อ?

ในรายเดือน ยอดค้าปลีกหดตัว 1.3% ขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง 0.6% โดยตัวเลขก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 0.7%
ด้าน Core Retail Sales (MoM) ซึ่งไม่รวมเชื้อเพลิง ลดลง 0.4% มากกว่าที่คาดว่าจะลดลง 0.3% หลังจากก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ Core Retail Sales (YoY) หดตัว 1.1% สวนทางกับคาดการณ์ของตลาดที่มองว่าจะขยายตัว 1.7% สะท้อนถึงอุปสงค์ผู้บริโภคในเศรษฐกิจอังกฤษที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ
📊 GBPUSD (H1)
เมื่อดูจากกราฟ GBPUSD ตลาดยังตอบสนองต่อข้อมูลค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม “Cable” เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรงและไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่อ่อนแอกำลังสนับสนุนมุมมองเชิงลบต่อค่าเงินปอนด์
นอกจากนี้ ยังสามารถมองเห็นรูปแบบ Symmetrical Triangle ได้เช่นกัน หากราคาหลุดต่ำกว่า 1.34 อาจเปิดทางสู่การ Breakout ลง โดยมีเป้าหมายแรกบริเวณแนวรับ 1.337 และ 1.33
ในทางกลับกัน หากราคากลับขึ้นเหนือ 1.344 ได้ ก็อาจช่วยพลิกโมเมนตัมขาลงในระยะสั้นกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง
Source: xStation5
