Market Wrap: ตลาดยุโรปฟื้นตัวอย่างระมัดระวัง หลังราคาน้ำมันปรับตัวลง

- ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดตลาดวันอังคารในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอย่างชัดเจน และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง โดยเยอรมนีเป็นตลาดที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุดในยุโรปวันนี้ อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ออกมาเป็นบวก ส่งผลให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DAX ปรับตัวขึ้นราว 0.7%
- บรรยากาศเชิงบวกในยุโรปยังได้รับแรงหนุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ โดย US100 ปรับตัวขึ้นราว 0.7% ก่อนตลาดเปิด
- ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดหลักคือราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ปรับตัวลงอีก 2.5% ขณะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 95 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การลดลงของราคาน้ำมันช่วยคลายความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาเร่งตัวขึ้น และช่วยลดแรงกดดันในตลาดพันธบัตร
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากการที่ Geopolitical Premium ลดลงบางส่วน มาตรการใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่ออิหร่านยังไม่ได้ส่งผลให้มีการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการคว่ำบาตรอย่างมีนัยสำคัญ หรือการใช้มาตรการคว่ำบาตรทุติยภูมิ (Secondary Sanctions) ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะเดียวกัน รายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่นักการทูตสหรัฐฯ จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตะวันออกกลาง ถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าวอชิงตันไม่ได้คาดการณ์ว่าความขัดแย้งจะกลับมาปะทุหรือทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ข่าวบริษัท
- เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการปรับตัวโดดเด่นที่สุด โดยกลุ่มหลังเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% และได้รับประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันที่ลดลง หุ้นที่โดดเด่นในกลุ่มนี้คือ Kion Group ซึ่งปรับตัวขึ้นราว 5%
- ในตลาดโดยรวม หุ้นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia โดย ASML (ASML.NL) และ Infineon ปรับตัวขึ้นประมาณ 2%
- Melrose Industries (MRO.UK): ความคืบหน้าเกี่ยวกับ Garden Grove ช่วยลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมที่มีต่อการผลิตและภาระผูกพันของบริษัท ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 10%
- Siemens Energy (ENR.DE): หุ้นกลุ่มพลังงานของเยอรมนีปรับตัวขึ้น หลังมีรายงานว่า CVC และ EQT อาจสนใจเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจกังหันไอน้ำ โดยมีรายงานว่า Siemens Energy ได้ว่าจ้าง Goldman Sachs และโครงสร้างข้อตกลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นประมาณ 60% ของธุรกิจดังกล่าว
- Volkswagen (VOW1.DE): พนักงานกว่า 10,000 คนรวมตัวกันที่เมือง Wolfsburg ก่อนการนำเสนอแผนปรับโครงสร้างบริษัท โดยสภาแรงงานระบุว่าอาจมีตำแหน่งงานมากถึง 140,000 ตำแหน่งที่อยู่ในความเสี่ยง แม้ Volkswagen จะยังไม่ได้ยืนยันตัวเลขดังกล่าว ฝ่ายบริหารชี้ว่าต้นทุนที่สูง กำลังการผลิตส่วนเกิน ภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ และการแข่งขันจากผู้ผลิตจีน เป็นแรงกดดันหลักต่อบริษัท หุ้นปรับตัวลงราว 1%
- Marks & Spencer (MKS.UK): บริษัทขยายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับ Zalando ครอบคลุม 22 ตลาดในยุโรป โดยโซลูชันดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งการจัดส่งและการคืนสินค้า พร้อมลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้สูงสุดถึงครึ่งหนึ่ง หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 2%
- Vistry Group (VTY.UK): บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของอังกฤษได้รับเงินทุน 350 ล้านปอนด์ภายใต้โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม โดยเงินทุนดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนการก่อสร้างบ้านมากกว่า 3,000 หลัง หุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 15%
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
- การเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด โดย GDP ไตรมาส 2 ปี 2026 หลังปรับผลกระทบตามฤดูกาลแล้วขยายตัว 0.3% ขณะที่ตัวเลขที่ยังไม่ปรับตามฤดูกาลขยายตัว 1% เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.9% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.8%
- สถาบัน IFO เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ ซึ่งปรับตัวขึ้นเหนือคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญสู่ระดับ 88.8 สูงสุดในรอบ 2 ปี โดยดัชนีคาดการณ์เพิ่มขึ้นสู่ 89.1 จาก 86.8 ขณะที่ดัชนีประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มขึ้นสู่ 88.5 จาก 86.5
ตลาด Forex
- ความผันผวนในตลาดสกุลเงินยังอยู่ในระดับจำกัด ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole โดย NZD และ AUD โดดเด่นจากการแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.1–0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลงอีกประมาณ 0.1% ส่วนปอนด์ ฟรังก์สวิส และยูโรเคลื่อนไหวทรงตัว
คริปโต
- ตลาดคริปโตฟื้นตัวบางส่วนจากการปรับตัวลงเมื่อวาน โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญขนาดเล็ก ขณะที่สกุลเงินหลักอย่าง Bitcoin และ Ethereum ยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 0.5%
- Bitcoin ยังคงยืนเหนือระดับ 78,000 ดอลลาร์
- Solana ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% สู่ระดับ 98 ดอลลาร์
- Ethereum อ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยลดลงสู่ระดับ 2,477 ดอลลาร์
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