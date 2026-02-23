อ่านเพิ่มเติม
00:13 · 24 กุมภาพันธ์ 2026

Market wrap: ตลาดยุโรปปรับตัวหลังความไม่แน่นอนทางการค้า – จุดน่าจับตา 🔎

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
  • ตลาดหุ้นยุโรป ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ หลัง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ประกาศ ภาษีศุลกากรโลกใหม่ 15% แบบเหมารวม ทันที
  • การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังคำตัดสินของ Supreme Court of the United States ที่ระงับส่วนสำคัญของระบบภาษีเดิม ซึ่งช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเคยช่วยฟื้นความเชื่อมั่นตลาดชั่วคราว
  • การยกระดับใหม่ครั้งนี้ทำให้ ความไม่แน่นอนด้านการค้าเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และลดความเต็มใจรับความเสี่ยงของนักลงทุน นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อการเติบโตโลกและความคาดหวังเงินเฟ้อ
  • ฟิวเจอร์ดัชนีสหรัฐฯ ชี้ไปที่ การเปิดตลาดที่อ่อนตัวลง ด้วยเช่นกัน

  • ดัชนียุโรปหลักยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน

  • Euro Stoxx 50 (EU50) ปรับลดประมาณ 0.20%

  • DAX เยอรมนี ร่วงประมาณ 0.44% สะท้อนการเปิดรับความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศสูง

  • FRE40 ฝรั่งเศส เคยทำจุดสูงสุดใหม่ชั่วคราว ก่อนปรับลดเป็น -0.25%

  • UK100 ลดลง 0.25%

  • Stoxx 600 กว้างปรับลดประมาณ 0.30% โดยส่วนใหญ่ของภาคธุรกิจอยู่ในแดนลบ

  • ภาคที่อ่อนแอที่สุด ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมที่ไวต่อการค้าต่างประเทศ

  • การเคลื่อนไหวของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว

  • หุ้นหรูหรา เช่น Kering (KER.FR +3.30%) และ LVMH (MC.FR +1.50%) ช่วยหนุนตลาดฝรั่งเศสในช่วงแรก

  • อุตสาหกรรมอวกาศและป้องกันประเทศ เช่น Airbus และ Thales ปรับลดลง

  • หุ้นรายตัวสำคัญ

  • Novo Nordisk (NOVOB.DK) ลดกว่า 12% หลังยาลดน้ำหนัก CagriSema ไม่ผ่านเกณฑ์หลักในทดลองทางคลินิก

  • Johnson Matthey (JMAT.UK) ลดกว่า 16% หลังปรับราคาขายของแผนก Catalyst Technologies

  • JD Sports (JD.UK) เพิ่ม 5.00% หลังประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 200 ล้านปอนด์

  • Rolls-Royce (RR.UK) ลด 1.20% ก่อนรายงานกำไรปลายสัปดาห์นี้

  • ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค

  • ดัชนี Ifo ของเยอรมนี เพิ่มขึ้นเป็น 88.6 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่าที่คาดและสูงสุดตั้งแต่สิงหาคม แสดงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างระมัดระวัง

  • PMI ยูโรโซนล่าสุด ชี้ให้เห็นการผลิตกลับเข้าสู่ภาวะขยายตัวหลังหลายเดือนหดตัว

  • ECB ประธาน Christine Lagarde เตือนว่า นโยบายการค้าที่ไม่แน่นอน อาจรบกวนการลงทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

  • ตลาดรอการรายงานผลประกอบการเพิ่มเติมของบริษัทยุโรปในวันถัดไป

26 กุมภาพันธ์ 2026, 10:07

รายงานของ Nvidia ทำลายความคาดหมายบน Blackwell 📈 – ขาขึ้น AI จะอยู่ได้นานหรือไม่?
26 กุมภาพันธ์ 2026, 08:11

ข่าวเด่นวันนี้ 26 ก.พ.
26 กุมภาพันธ์ 2026, 08:08

🚨 ด่วน: สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นแรงเกินคาด กดดัน West Texas Intermediate crude oil (WTI) ร่วง 1%
25 กุมภาพันธ์ 2026, 16:00

คลาดเด่นวันนี้: US100 พุ่งขึ้นก่อนงบกำไรของ NVIDIA 📈
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก