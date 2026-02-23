Market wrap: ตลาดยุโรปปรับตัวหลังความไม่แน่นอนทางการค้า – จุดน่าจับตา 🔎

- ตลาดหุ้นยุโรป ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ หลัง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ประกาศ ภาษีศุลกากรโลกใหม่ 15% แบบเหมารวม ทันที
- การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังคำตัดสินของ Supreme Court of the United States ที่ระงับส่วนสำคัญของระบบภาษีเดิม ซึ่งช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเคยช่วยฟื้นความเชื่อมั่นตลาดชั่วคราว
- การยกระดับใหม่ครั้งนี้ทำให้ ความไม่แน่นอนด้านการค้าเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และลดความเต็มใจรับความเสี่ยงของนักลงทุน นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อการเติบโตโลกและความคาดหวังเงินเฟ้อ
- ฟิวเจอร์ดัชนีสหรัฐฯ ชี้ไปที่ การเปิดตลาดที่อ่อนตัวลง ด้วยเช่นกัน
ดัชนียุโรปหลักยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน
Euro Stoxx 50 (EU50) ปรับลดประมาณ 0.20%
DAX เยอรมนี ร่วงประมาณ 0.44% สะท้อนการเปิดรับความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศสูง
FRE40 ฝรั่งเศส เคยทำจุดสูงสุดใหม่ชั่วคราว ก่อนปรับลดเป็น -0.25%
UK100 ลดลง 0.25%
Stoxx 600 กว้างปรับลดประมาณ 0.30% โดยส่วนใหญ่ของภาคธุรกิจอยู่ในแดนลบ
ภาคที่อ่อนแอที่สุด ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมที่ไวต่อการค้าต่างประเทศ
การเคลื่อนไหวของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว
หุ้นหรูหรา เช่น Kering (KER.FR +3.30%) และ LVMH (MC.FR +1.50%) ช่วยหนุนตลาดฝรั่งเศสในช่วงแรก
อุตสาหกรรมอวกาศและป้องกันประเทศ เช่น Airbus และ Thales ปรับลดลง
หุ้นรายตัวสำคัญ
Novo Nordisk (NOVOB.DK) ลดกว่า 12% หลังยาลดน้ำหนัก CagriSema ไม่ผ่านเกณฑ์หลักในทดลองทางคลินิก
Johnson Matthey (JMAT.UK) ลดกว่า 16% หลังปรับราคาขายของแผนก Catalyst Technologies
JD Sports (JD.UK) เพิ่ม 5.00% หลังประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 200 ล้านปอนด์
Rolls-Royce (RR.UK) ลด 1.20% ก่อนรายงานกำไรปลายสัปดาห์นี้
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค
ดัชนี Ifo ของเยอรมนี เพิ่มขึ้นเป็น 88.6 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่าที่คาดและสูงสุดตั้งแต่สิงหาคม แสดงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างระมัดระวัง
PMI ยูโรโซนล่าสุด ชี้ให้เห็นการผลิตกลับเข้าสู่ภาวะขยายตัวหลังหลายเดือนหดตัว
ECB ประธาน Christine Lagarde เตือนว่า นโยบายการค้าที่ไม่แน่นอน อาจรบกวนการลงทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ตลาดรอการรายงานผลประกอบการเพิ่มเติมของบริษัทยุโรปในวันถัดไป
