15:30 · 23 กุมภาพันธ์ 2026

USDIDX – ดอลลาร์เริ่มต้นสัปดาห์ภายใต้แรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านการค้า 📄

  • คำตัดสินของศาลฎีกาจำกัดความสามารถของฝ่ายบริหารในการกำหนดภาษีฝ่ายเดียว

  • ทรัมป์ประกาศทันทีใช้อัตราภาษีโลกแบบเหมารวม 15%

  • ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีและความขัดแย้งทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

  • มีการมองว่าการเติบโตนอกสหรัฐฯ อาจได้รับการสนับสนุน

  • ความไม่แน่นอนด้านการคลังและการเมืองในสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป

  • สภาพคล่องต่ำในเอเชียทำให้ความผันผวนของค่าเงินสูงขึ้น

ดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ภายใต้แรงกดดัน หลังศาลฎีกาสหรัฐฯ ตัดสินให้ส่วนสำคัญของระบบภาษีนำเข้าที่ Donald Trump เคยบังคับใช้อยู่ภายใต้มาตรการอำนาจฉุกเฉินเป็นโมฆะ ในเบื้องต้น คำตัดสินนี้ถูกมองว่าเป็นบวกต่อการเติบโตโลก เพราะจำกัดการดำเนินนโยบายการค้าฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ตอบโต้ทันทีด้วยการประกาศใช้อัตราภาษีโลกแบบเหมารวม 15% โดยอ้างอิงฐานทางกฎหมายชุดใหม่ ส่งสัญญาณชัดเจนต่อผู้ลงทุนว่า เครื่องมือทางกฎหมายอาจเปลี่ยนไป แต่ทิศทางนโยบายยังคงเหมือนเดิม

ในเชิงเทคนิค ดัชนีดอลลาร์ (DXY) กำลังพยายามทรงตัวหลังทดสอบแนวระดับ 96 จุด แต่ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานในกรอบกว้าง

ความไม่แน่นอนทางกฎหมายควบคู่กับการดำเนินนโยบายการค้าจำกัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดอลลาร์ถูกขายออกอย่างกว้างขวาง นักลงทุนเริ่มประเมินตำแหน่งการเจรจาของสหรัฐฯ ในเรื่องการค้า ผลกระทบทางการคลัง และความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมายยาวนานเกี่ยวกับการคืนเงินภาษี

เนื่องจากตลาดในญี่ปุ่นและจีนปิด การมีสภาพคล่องจำกัดยิ่งทำให้ความเคลื่อนไหวของค่าเงินเพิ่มความรุนแรงขึ้น — EURUSD ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.30% ที่ 1.1830 ขณะที่ USDJPY ลดลง 0.25% อยู่ที่ 154.5580

ปฏิกิริยาของตลาดสะท้อนไม่เพียงแต่หัวข้อข่าวด้านการค้าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายสหรัฐฯ ด้วย

ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวขึ้น ขณะที่กลุ่มตลาดที่มีความเสี่ยงสูงเผชิญแรงกดดัน ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความกังวลด้านอุปสงค์ แม้จะมีการกลับมาเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเผชิญการล้างสถานะขนาดใหญ่ของนักลงทุน

