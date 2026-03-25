Market Wrap 📈 หุ้นยุโรปขึ้นต่อ นักลงทุนมองข้ามความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

📈 ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น แม้ความตึงเครียดอิหร่าน–สหรัฐยังสูง
ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในตะวันออกกลางและคำกล่าวของอิหร่านที่ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง โดย DAX ของเยอรมนีเพิ่ม 1.5% ฟิวเจอร์ DE40 ทะลุ 23,200 จุด FTSE ของอังกฤษ และ CAC 40 ของฝรั่งเศส เพิ่มใกล้ 1.3% ขณะที่ WIG20 ของโปแลนด์ นำภูมิภาคด้วยผลตอบแทนเกิน 2%
ECB: Christine Lagarde ระบุว่ายังไม่พร้อมดำเนินนโยบายใดๆ ต้องใช้เวลาในการประเมินผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงต่อค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ:
- สหราชอาณาจักร CPI 3.2% YoY (คาด 3.1%)
- PPI ลดลงมากกว่าคาด
- เยอรมนี Ifo business climate 86.4 (คาด 86.2)
- EUR/USD 1.158, USD Index 99.2
- US Import Price +1.3%, Export Price +1.6%, Current Account -$190B
- ราคาทองคำ $4,550/oz (+1.4%), เงิน $72/oz (+1%)
อัปเกรดหุ้นเด่น:
- Croda: Overweight ที่ Morgan Stanley
- Roche: Buy ที่ Intron Health
- Novonesis: Buy ที่ Citi (double upgrade)
หุ้นกลุ่มพลังงานและเคมี:
- Morgan Stanley อัปเกรด Oil sector เป็น Attractive
- JPMorgan มอง European chemicals อาจได้ประโยชน์ระยะสั้นจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง
การอัปเกรด/ดาวน์เกรดอื่น ๆ:
- BP, Croda, Repsol, Prosus, Lanxess, Equinor, Roche, SIG Group, Evli ถูกอัปเกรด
- Diageo, ALK-Abello, Galp, Shell ปรับ rating
การเปิดหรือกลับเข้าตลาด:
- Galderma, Kingspan, ProCredit Holding, Rockwool, Talanx, Vicore Pharma
📊 DE40 (D1 interval): แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นยังแข็งแรง ราคายังคงเหนือ EMA 50 วัน แต่จับตาการแกว่งตัวหากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง
Source: xStation5
