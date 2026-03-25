อ่านเพิ่มเติม
21:43 · 25 มีนาคม 2026

Market Wrap 📈 หุ้นยุโรปขึ้นต่อ นักลงทุนมองข้ามความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

-
-
Open account Download free app

📈 ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น แม้ความตึงเครียดอิหร่าน–สหรัฐยังสูง

ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในตะวันออกกลางและคำกล่าวของอิหร่านที่ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง โดย DAX ของเยอรมนีเพิ่ม 1.5% ฟิวเจอร์ DE40 ทะลุ 23,200 จุด FTSE ของอังกฤษ และ CAC 40 ของฝรั่งเศส เพิ่มใกล้ 1.3% ขณะที่ WIG20 ของโปแลนด์ นำภูมิภาคด้วยผลตอบแทนเกิน 2%

ECB: Christine Lagarde ระบุว่ายังไม่พร้อมดำเนินนโยบายใดๆ ต้องใช้เวลาในการประเมินผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงต่อค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ

ข้อมูลเศรษฐกิจ:

  • สหราชอาณาจักร CPI 3.2% YoY (คาด 3.1%)
  • PPI ลดลงมากกว่าคาด
  • เยอรมนี Ifo business climate 86.4 (คาด 86.2)
  • EUR/USD 1.158, USD Index 99.2
  • US Import Price +1.3%, Export Price +1.6%, Current Account -$190B
  • ราคาทองคำ $4,550/oz (+1.4%), เงิน $72/oz (+1%)

อัปเกรดหุ้นเด่น:

  • Croda: Overweight ที่ Morgan Stanley
  • Roche: Buy ที่ Intron Health
  • Novonesis: Buy ที่ Citi (double upgrade)

หุ้นกลุ่มพลังงานและเคมี:

  • Morgan Stanley อัปเกรด Oil sector เป็น Attractive
  • JPMorgan มอง European chemicals อาจได้ประโยชน์ระยะสั้นจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง

การอัปเกรด/ดาวน์เกรดอื่น ๆ:

  • BP, Croda, Repsol, Prosus, Lanxess, Equinor, Roche, SIG Group, Evli ถูกอัปเกรด
  • Diageo, ALK-Abello, Galp, Shell ปรับ rating

การเปิดหรือกลับเข้าตลาด:

  • Galderma, Kingspan, ProCredit Holding, Rockwool, Talanx, Vicore Pharma

📊 DE40 (D1 interval): แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นยังแข็งแรง ราคายังคงเหนือ EMA 50 วัน แต่จับตาการแกว่งตัวหากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง

Source: xStation5

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก