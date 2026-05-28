Market wrap: ASML และ Infineon หนุนบรรยากาศตลาดหุ้นยุโรปให้เป็นบวก

Market wrap: ASML และ Infineon หนุนบรรยากาศตลาดหุ้นยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก โดยดัชนี Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.3% จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
ASML พุ่งขึ้นเกือบ 3% หนุนความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยี
Infineon ปรับตัวขึ้นราว 2%
ดัชนีหลักในยุโรปเคลื่อนไหวดังนี้:
DAX (เยอรมนี) +0.4%
CAC40 (ฝรั่งเศส) +0.8%
FTSE 100 (สหราชอาณาจักร) +0.15%
ฝั่งสหรัฐฯ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ขยับขึ้นเกือบ 0.7% ก่อนเปิดตลาด สะท้อน sentiment ที่ยังแข็งแกร่ง
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์อื่น ๆ:
น้ำมันดิบ -2.5%
Bitcoin -10% จากจุดสูงล่าสุด
เงิน (Silver) -3%
ทองคำ -1.6%
EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
โดยรวม ตลาดยังอยู่ในภาวะ “risk-on ในหุ้น แต่แรงกดดันยังคงอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยและคริปโต”
EU50 (กรอบ D1)
Source: xStation5
มหาเศรษฐี Philippe Laffont เดินเกมลงทุนใน ASML ขณะที่ UBS ยกให้เป็น “หุ้นเซมิคอนดักเตอร์อันดับ 1 ของยุโรป”
กระแส AI boom ทำให้นักลงทุนทั่วโลกโฟกัสไปที่บริษัทออกแบบชิปอย่าง Nvidia เป็นหลัก แต่ Philippe Laffont ผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Coatue Management กลับเลือกลงทุนในอีกจุดสำคัญของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ นั่นคือ ASML บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรสำคัญที่ใช้ในการผลิตชิปขั้นสูงที่สุดในโลก
ในไตรมาสแรก Coatue Management เข้าซื้อหุ้น ASML Holding จำนวน 510,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 655.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกันนั้นยังลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Nvidia ลง
การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่า นักลงทุนบางส่วนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับ “โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมชิป” ไม่ใช่เพียงบริษัทผู้ออกแบบชิปเท่านั้น แต่รวมถึงบริษัทที่เป็น “เบื้องหลังการผลิต” ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำให้ AI เติบโตได้จริง
ในฝั่ง Wall Street มุมมองเชิงบวกต่อ ASML ก็ชัดเจนเช่นกัน โดยนักวิเคราะห์จาก UBS ระบุว่า ASML คือ หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในยุโรป โดยชี้ถึงความได้เปรียบเชิงโครงสร้างของบริษัทในเทคโนโลยี EUV lithography ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตชิป AI รุ่นใหม่
เมื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเร่งตัวขึ้น ASML จึงถูกมองมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงสุดในห่วงโซ่เทคโนโลยีโลก
Source: xStation5
