  
08:16 · 28 พฤษภาคม 2026

หุ้น PDD ร่วงกว่า 7% หลังประกาศผลประกอบการ ⏰

เจ้าของแพลตฟอร์ม Pinduoduo และ Temu รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ในเช้าวันนี้ ซึ่งสร้างความผิดหวังอย่างมากต่อนักลงทุน ส่งผลให้หุ้นของบริษัทร่วงกว่า 7% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ และหลุดระดับ 90 ดอลลาร์ต่อ ADR

รายได้ยังเติบโต แต่ต่ำกว่าคาดการณ์

ผลประกอบการไตรมาส 1

  • รายได้: 106.23 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 108.6 พันล้านหยวน)

  • รายได้จากโฆษณาออนไลน์และบริการอื่น ๆ: 49.94 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 52.56 พันล้านหยวน)

  • รายได้จากบริการธุรกรรม: 56.29 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 55.52 พันล้านหยวน)

  • กำไรต่อ ADR แบบปรับปรุงแล้ว: 9.51 หยวน (คาดการณ์ 16.08 หยวน)

  • กำไรจากการดำเนินงานแบบปรับปรุงแล้ว: 21.09 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 22.43 พันล้านหยวน)

  • กำไรสุทธิแบบปรับปรุงแล้ว: 14.07 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 24.6 พันล้านหยวน)

  • ต้นทุนการดำเนินงานรวม: 39.8 พันล้านหยวน

  • ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด: 33.8 พันล้านหยวน

  • ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D): 4.4 พันล้านหยวน

  • กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน: 16.4 พันล้านหยวน

“กำไร” คือจุดที่สร้างแรงกระแทกต่อตลาดมากที่สุด

กำไรสุทธิลดลง 15% เมื่อเทียบรายปี เหลือ 12.55 พันล้านหยวน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 22.8 พันล้านหยวน หรือหมายความว่า ผลลัพธ์ต่ำกว่าคาดมากกว่า 45%

ขณะเดียวกัน กำไรต่อ ADR อยู่ที่ 8.48 หยวน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 14.48 หยวนอย่างมีนัยสำคัญ

อะไรอยู่เบื้องหลังผลประกอบการที่อ่อนแอ?

ฝ่ายบริหารยอมรับตรงไปตรงมาว่า บริษัทกำลังอยู่ในช่วง “ลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่างหนัก” โดย CEO Jiazhen Zhao ระบุว่า การลงทุนในซัพพลายเชนคือ “ยุทธศาสตร์หลัก” สำหรับทศวรรษข้างหน้า

แม้จะฟังดูเป็นแผนระยะยาวที่แข็งแกร่ง แต่สำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนระยะสั้น นี่อาจเป็น “สัญญาณเตือน”

นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญแรงกดดันจากหลายด้าน ได้แก่

  • เดือนเมษายนที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลของจีนสั่งปรับ PDD ถึง 1.5 พันล้านหยวน ซึ่งถือเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดในกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ จากกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจสอบผู้ขายอาหารออนไลน์

  • หน่วยงานรัฐยังกล่าวหาว่าพนักงานของบริษัทใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ความสัมพันธ์กับภาครัฐจีนตึงเครียดมากขึ้น

  • Temu ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในต่างประเทศ กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว หลังสหรัฐฯ ยกเลิกกฎ “de minimis” ที่เคยอนุญาตให้นำเข้าสินค้าพัสดุขนาดเล็กโดยไม่เสียภาษี

  • บริษัทกำลังปรับตัวด้วยการสร้างคลังสินค้าในท้องถิ่นและจ้างทีมขายภายในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ

  • ตลาดอีคอมเมิร์ซจีนยังแข่งขันรุนแรงจาก Alibaba และ JD.com แม้นักวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence มองว่า คู่แข่งเริ่มลดการแข่งขันด้านส่วนแบ่งตลาดลง และหันมาเน้นความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น ซึ่งอาจเปิดพื้นที่ให้ PDD ได้หายใจบ้าง

แม้ Valuation ของ PDD ยังดูน่าสนใจ แต่ความเสี่ยงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

แม้ผลประกอบการจะน่าผิดหวัง แต่ Valuation ของ PDD ยังคงถือว่าต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีจีน

  • Forward P/E อยู่ที่เพียง 7.9 เท่า

  • EV/EBITDA อยู่ที่ 5.4 เท่า

  • P/S Ratio อยู่ที่ 2.1 เท่า

จากคำแนะนำของนักวิเคราะห์ทั้งหมด 50 ราย

  • 38 ราย แนะนำ “ซื้อ”

  • 11 ราย แนะนำ “ถือ”

  • และมีเพียง 1 รายเท่านั้นที่แนะนำ “ขาย”

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่ถือ ADR ของ PDD ยังต้องเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากมาตรการของรัฐบาลจีน ที่กำลังเข้มงวดกับการใช้งานแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง

เนื่องจาก PDD ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ทำให้นักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าถึงหุ้นได้ยากผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย ซึ่งอาจจำกัดทั้งอุปสงค์และฐานนักลงทุนในระยะยาว

Outlook

ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ส่งสัญญาณชัดเจนว่า PDD กำลัง “ยอมเสียกำไรระยะสั้น” เพื่อแลกกับการวางตำแหน่งทางธุรกิจระยะยาว

กลยุทธ์นี้อาจสมเหตุสมผลในมุมมองระยะยาว แต่ก็ต้องอาศัยนักลงทุนที่มีความอดทนสูง และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นได้

แม้บริษัทจะเผชิญแรงกดดันหลายด้าน แต่พื้นฐานธุรกิจยังถือว่าแข็งแกร่ง

  • รายได้ยังเติบโต 11% YoY

  • CAGR ระยะ 3 ปี อยู่ที่ 31%

ดังนั้น คำถามสำคัญที่สุดในตอนนี้คือ
ตลาดจะยอมรอให้การลงทุนระยะยาวของ PDD เปลี่ยนเป็นผลกำไรในอนาคตได้หรือไม่

is: when will these investments start to translate back into profit?

 

หุ้น PDD ร่วงไปแล้วเกือบ 20% นับตั้งแต่ต้นปี และให้ผลตอบแทนแย่กว่าทั้ง Alibaba และ JD.com อย่างชัดเจน

หลังการเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันนี้ การปรับตัวลงตั้งแต่ต้นปี (YTD) อาจขยายเกิน 23%

แรงกดดันจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาด กำไรที่ชะลอตัว และต้นทุนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น กำลังกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

28 พฤษภาคม 2026, 08:18

