หุ้น PDD ร่วงกว่า 7% หลังประกาศผลประกอบการ ⏰

เจ้าของแพลตฟอร์ม Pinduoduo และ Temu รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ในเช้าวันนี้ ซึ่งสร้างความผิดหวังอย่างมากต่อนักลงทุน ส่งผลให้หุ้นของบริษัทร่วงกว่า 7% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ และหลุดระดับ 90 ดอลลาร์ต่อ ADR
รายได้ยังเติบโต แต่ต่ำกว่าคาดการณ์
ผลประกอบการไตรมาส 1
รายได้: 106.23 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 108.6 พันล้านหยวน)
รายได้จากโฆษณาออนไลน์และบริการอื่น ๆ: 49.94 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 52.56 พันล้านหยวน)
รายได้จากบริการธุรกรรม: 56.29 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 55.52 พันล้านหยวน)
กำไรต่อ ADR แบบปรับปรุงแล้ว: 9.51 หยวน (คาดการณ์ 16.08 หยวน)
กำไรจากการดำเนินงานแบบปรับปรุงแล้ว: 21.09 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 22.43 พันล้านหยวน)
กำไรสุทธิแบบปรับปรุงแล้ว: 14.07 พันล้านหยวน (คาดการณ์ 24.6 พันล้านหยวน)
ต้นทุนการดำเนินงานรวม: 39.8 พันล้านหยวน
ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด: 33.8 พันล้านหยวน
ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D): 4.4 พันล้านหยวน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน: 16.4 พันล้านหยวน
“กำไร” คือจุดที่สร้างแรงกระแทกต่อตลาดมากที่สุด
กำไรสุทธิลดลง 15% เมื่อเทียบรายปี เหลือ 12.55 พันล้านหยวน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 22.8 พันล้านหยวน หรือหมายความว่า ผลลัพธ์ต่ำกว่าคาดมากกว่า 45%
ขณะเดียวกัน กำไรต่อ ADR อยู่ที่ 8.48 หยวน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 14.48 หยวนอย่างมีนัยสำคัญ
อะไรอยู่เบื้องหลังผลประกอบการที่อ่อนแอ?
ฝ่ายบริหารยอมรับตรงไปตรงมาว่า บริษัทกำลังอยู่ในช่วง “ลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่างหนัก” โดย CEO Jiazhen Zhao ระบุว่า การลงทุนในซัพพลายเชนคือ “ยุทธศาสตร์หลัก” สำหรับทศวรรษข้างหน้า
แม้จะฟังดูเป็นแผนระยะยาวที่แข็งแกร่ง แต่สำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนระยะสั้น นี่อาจเป็น “สัญญาณเตือน”
นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญแรงกดดันจากหลายด้าน ได้แก่
เดือนเมษายนที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลของจีนสั่งปรับ PDD ถึง 1.5 พันล้านหยวน ซึ่งถือเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดในกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ จากกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจสอบผู้ขายอาหารออนไลน์
หน่วยงานรัฐยังกล่าวหาว่าพนักงานของบริษัทใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ความสัมพันธ์กับภาครัฐจีนตึงเครียดมากขึ้น
Temu ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในต่างประเทศ กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว หลังสหรัฐฯ ยกเลิกกฎ “de minimis” ที่เคยอนุญาตให้นำเข้าสินค้าพัสดุขนาดเล็กโดยไม่เสียภาษี
บริษัทกำลังปรับตัวด้วยการสร้างคลังสินค้าในท้องถิ่นและจ้างทีมขายภายในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ตลาดอีคอมเมิร์ซจีนยังแข่งขันรุนแรงจาก Alibaba และ JD.com แม้นักวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence มองว่า คู่แข่งเริ่มลดการแข่งขันด้านส่วนแบ่งตลาดลง และหันมาเน้นความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น ซึ่งอาจเปิดพื้นที่ให้ PDD ได้หายใจบ้าง
แม้ Valuation ของ PDD ยังดูน่าสนใจ แต่ความเสี่ยงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้ผลประกอบการจะน่าผิดหวัง แต่ Valuation ของ PDD ยังคงถือว่าต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีจีน
Forward P/E อยู่ที่เพียง 7.9 เท่า
EV/EBITDA อยู่ที่ 5.4 เท่า
P/S Ratio อยู่ที่ 2.1 เท่า
จากคำแนะนำของนักวิเคราะห์ทั้งหมด 50 ราย
38 ราย แนะนำ “ซื้อ”
11 ราย แนะนำ “ถือ”
และมีเพียง 1 รายเท่านั้นที่แนะนำ “ขาย”
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่ถือ ADR ของ PDD ยังต้องเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากมาตรการของรัฐบาลจีน ที่กำลังเข้มงวดกับการใช้งานแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
เนื่องจาก PDD ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ทำให้นักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าถึงหุ้นได้ยากผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย ซึ่งอาจจำกัดทั้งอุปสงค์และฐานนักลงทุนในระยะยาว
Outlook
ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ส่งสัญญาณชัดเจนว่า PDD กำลัง “ยอมเสียกำไรระยะสั้น” เพื่อแลกกับการวางตำแหน่งทางธุรกิจระยะยาว
กลยุทธ์นี้อาจสมเหตุสมผลในมุมมองระยะยาว แต่ก็ต้องอาศัยนักลงทุนที่มีความอดทนสูง และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นได้
แม้บริษัทจะเผชิญแรงกดดันหลายด้าน แต่พื้นฐานธุรกิจยังถือว่าแข็งแกร่ง
รายได้ยังเติบโต 11% YoY
CAGR ระยะ 3 ปี อยู่ที่ 31%
ดังนั้น คำถามสำคัญที่สุดในตอนนี้คือ
ตลาดจะยอมรอให้การลงทุนระยะยาวของ PDD เปลี่ยนเป็นผลกำไรในอนาคตได้หรือไม่
หุ้น PDD ร่วงไปแล้วเกือบ 20% นับตั้งแต่ต้นปี และให้ผลตอบแทนแย่กว่าทั้ง Alibaba และ JD.com อย่างชัดเจน
หลังการเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันนี้ การปรับตัวลงตั้งแต่ต้นปี (YTD) อาจขยายเกิน 23%
แรงกดดันจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาด กำไรที่ชะลอตัว และต้นทุนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น กำลังกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
