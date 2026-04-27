ข่าวเด่นวันนี้ 28 เม.ย.

สรุปรายวันตลาดการเงิน
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจารอบที่สองระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่ประเทศปากีสถาน โดยมีรายงานว่า Jared Kushner และ Steve Witkoff กำลังเดินทางไปเจรจาข้อตกลงสันติภาพ
ดัชนี Nasdaq 100 พุ่งขึ้น 1.85% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.7% โดยทั้งสองดัชนีทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในวันนี้
แรงซื้อหลักมาจากกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะ Nvidia ที่พุ่งขึ้นเกือบ 5% ทำจุดสูงสุดใหม่ และมีมูลค่าตลาดแตะระดับ 5 ล้านล้านดอลลาร์
หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังแข็งแกร่ง โดย Meta เพิ่มขึ้น 2.7%, Amazon เพิ่มขึ้น 3.2%, และ Alphabet เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เช่น AMD, Intel, Qualcomm, TSMC และ KLA Corporation ต่างก็ปรับตัวขึ้นตามกระแส
ค่าเงินและสินทรัพย์ปลอดภัย
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
- โลหะมีค่าเคลื่อนไหวในทิศทางบวก
- ทองคำ +0.6%
- เงิน (Silver) +1.5% ขึ้นโดดเด่น
- บิตคอยน์อ่อนตัวเล็กน้อย เคลื่อนไหวแถว 77,500 ดอลลาร์
การเมืองและนโยบายการเงิน
อัยการสหรัฐ Jeanine Pirro สั่งระงับการสอบสวนประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ซึ่งช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองต่อ Fed ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลางจากประธานาธิบดี Donald Trump
ขณะเดียวกัน โฆษกทำเนียบขาว Karoline Leavitt ระบุว่าภารกิจเกี่ยวกับอิหร่านได้เข้าสู่เฟสทางการทูตแล้ว โดยการเจรจามุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซและยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ออกมาดีกว่าคาด:
- ความเชื่อมั่น: 49.8 (สูงกว่าคาด 48.5)
- ดัชนีความคาดหวัง: 48.1
- ภาวะปัจจุบัน: 52.5
เงินเฟ้อคาดการณ์:
- 5 ปี: 3.5% (สูงขึ้นเล็กน้อย)
- 1 ปี: 4.7% (ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย)
ตลาดยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนตัว:
- CAC 40 -0.8%
- FTSE 100 -0.8%
- DAX -0.1% แม้หุ้น SAP จะพุ่งขึ้น +6%
หุ้นที่ปรับลงแรงคือ Avis Budget Group ลดลงเกือบ 8% ต่อเนื่องจากแรงขายก่อนหน้า
ภาพรวมตลาด
ตลาดยังอยู่ในโหมด “risk-on” โดยได้รับแรงหนุนจาก:
- กระแส AI และเซมิคอนดักเตอร์
- ความหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย
- ดอลลาร์อ่อนค่า หนุนโลหะมีค่า
แม้ยังมีความเสี่ยงบางส่วน แต่แรงซื้อในหุ้นสหรัฐยังคงนำตลาดโลกต่อเนื่องอย่างชัดเจน
Source: xStation5
