08:30 · 27 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 28 เม.ย.

สรุปรายวันตลาดการเงิน

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจารอบที่สองระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่ประเทศปากีสถาน โดยมีรายงานว่า Jared Kushner และ Steve Witkoff กำลังเดินทางไปเจรจาข้อตกลงสันติภาพ

ดัชนี Nasdaq 100 พุ่งขึ้น 1.85% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.7% โดยทั้งสองดัชนีทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในวันนี้

แรงซื้อหลักมาจากกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะ Nvidia ที่พุ่งขึ้นเกือบ 5% ทำจุดสูงสุดใหม่ และมีมูลค่าตลาดแตะระดับ 5 ล้านล้านดอลลาร์

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังแข็งแกร่ง โดย Meta เพิ่มขึ้น 2.7%, Amazon เพิ่มขึ้น 3.2%, และ Alphabet เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เช่น AMD, Intel, Qualcomm, TSMC และ KLA Corporation ต่างก็ปรับตัวขึ้นตามกระแส

ค่าเงินและสินทรัพย์ปลอดภัย

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
  • โลหะมีค่าเคลื่อนไหวในทิศทางบวก
    • ทองคำ +0.6%
    • เงิน (Silver) +1.5% ขึ้นโดดเด่น
  • บิตคอยน์อ่อนตัวเล็กน้อย เคลื่อนไหวแถว 77,500 ดอลลาร์

การเมืองและนโยบายการเงิน

อัยการสหรัฐ Jeanine Pirro สั่งระงับการสอบสวนประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ซึ่งช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองต่อ Fed ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลางจากประธานาธิบดี Donald Trump

ขณะเดียวกัน โฆษกทำเนียบขาว Karoline Leavitt ระบุว่าภารกิจเกี่ยวกับอิหร่านได้เข้าสู่เฟสทางการทูตแล้ว โดยการเจรจามุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซและยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ออกมาดีกว่าคาด:

  • ความเชื่อมั่น: 49.8 (สูงกว่าคาด 48.5)
  • ดัชนีความคาดหวัง: 48.1
  • ภาวะปัจจุบัน: 52.5

เงินเฟ้อคาดการณ์:

  • 5 ปี: 3.5% (สูงขึ้นเล็กน้อย)
  • 1 ปี: 4.7% (ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย)

ตลาดยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนตัว:

  • CAC 40 -0.8%
  • FTSE 100 -0.8%
  • DAX -0.1% แม้หุ้น SAP จะพุ่งขึ้น +6%

หุ้นที่ปรับลงแรงคือ Avis Budget Group ลดลงเกือบ 8% ต่อเนื่องจากแรงขายก่อนหน้า

ภาพรวมตลาด

ตลาดยังอยู่ในโหมด “risk-on” โดยได้รับแรงหนุนจาก:

  • กระแส AI และเซมิคอนดักเตอร์
  • ความหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย
  • ดอลลาร์อ่อนค่า หนุนโลหะมีค่า

แม้ยังมีความเสี่ยงบางส่วน แต่แรงซื้อในหุ้นสหรัฐยังคงนำตลาดโลกต่อเนื่องอย่างชัดเจน

Source: xStation5

 

 

27 เมษายน 2026, 08:15

📌 ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
27 เมษายน 2026, 08:10

⚡ ภัยแล้งในสหรัฐฯ จะกระตุ้นความผันผวนเชิงเก็งกำไรในตลาดธัญพืช CBOT หรือไม่?
27 เมษายน 2026, 08:05

🔴 3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์: ทุกสายตาจับจ้องไปที่ธนาคารกลางสหรัฐ
27 เมษายน 2026, 08:00

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยุติการสอบสวนพาวเวลล์ ❗️ ดอลลาร์อ่อนค่าตามบอนด์ยีลด์ 📉
